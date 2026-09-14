വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി; കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പവർ എത്തിക്കാൻ എൻ.ടി.പി.സിയുമായി ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി!
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എൻ.ടി.പി.സിയുമായി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
By PTI
Published : September 14, 2026 at 11:44 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും അപ്രതീക്ഷിത പവർകട്ടുകളും മറികടക്കാൻ ബദൽ മാർഗങ്ങളുമായി സർക്കാർ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എൻ.ടി.പി.സിയുമായി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കടുത്ത ചൂടിനെത്തുടർന്ന് ഫാനുകളുടെയും എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെയും ഉപയോഗം വർധിച്ചതാണ് നിലവിലെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. പണം അധികം നൽകിയാണെങ്കിലും തടസ്സമില്ലാതെ വൈദ്യുതി വേണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഒരു യൂണിറ്റിന് 30 രൂപയോളം ഉയർന്ന നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് സർക്കാരിന് വലിയ അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ ഈ ഭാരം ഭാവിയിൽ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തി ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മുൻ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായി ഒപ്പുവെക്കുകയും പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്ത ദീർഘകാല വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാർ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. യൂണിറ്റിന് വെറും 4.2 രൂപ നിരക്കിൽ 440 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകുമായിരുന്ന മുൻ കരാർ റദ്ദാക്കിയത് വലിയ തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആ കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി കടം വാങ്ങേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നുവെന്നും നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
വർധിച്ചുവരുന്ന വൈദ്യുതി നേരിടാൻ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് അധിക വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ അനുമതി തേടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സർക്കാരിനെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധിക വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിലെ തടസ്സങ്ങളും ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തിലെ കുത്തനെയുള്ള വർധനവുമാണ് നിലവിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തെ ഇരുട്ടിലാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
ലഭ്യമായ വൈദ്യുതി പൊതുജനങ്ങൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി നേരത്തെ നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. അനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും അനാവശ്യമായി ഇട്ടിരിക്കുന്ന അലങ്കാര വിളക്കുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി വിഭവങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധയോടെ വൈദ്യുതി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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