വിഭജന രാഷ്ട്രീയം സിപിഎം തുടരുകയാണ്; ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് വി. ഡി. സതീശൻ
വർഗീയ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനവും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തതുമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Published : October 4, 2026 at 3:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളെ വർഗീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച് സിപിഎം നേതാവ് പി. നന്ദകുമാർ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ 'മലപ്പുറം വിരുദ്ധ' പ്രസ്താവനകളുടെ തുടർച്ചയാണ് നന്ദകുമാറിൻ്റെയും എന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട സതീശൻ, വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സമൂഹമാധ്യമത്തില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മലപ്പുറം നിവാസികളെ മതമൗലികവാദികളായി ചിത്രീകരിച്ച് സിപിഎം നേതാവ് പി. നന്ദകുമാർ നടത്തിയ വർഗീയ പരാമർശങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പിണറായി വിജയൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇത്തരം അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത പ്രസംഗം നടന്നതെന്നും, എന്നാൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാകളോ പാർട്ടിയോ ഇതിനെതിരെ ഒരക്ഷരം പോലും എതിർക്കുകയോ തിരുത്തുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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Strongly condemn the communal slurs made by CPI(M) leader P. Nandakumar denigrating the people of Malappuram as fundamentalists. That this unacceptable rhetoric was delivered in the presence of Pinarayi Vijayan(Leader of the Opposition) without a single word of objection or correction clearly exposes the CPI(M)’s tacit endorsement. This divisive stance is a direct continuation of the anti-Malappuram statements earlier made by Pinarayi Vijayan. Despite being repeatedly rejected by the electorate, the CPI(M) continues to deploy dog-whistle politics targeting specific communities, mirroring the polarizing playbook of the Sangh Parivar. Leader of the Opposition Pinarayi Vijayan and the CPI(M) central leadership must break their silence and clarify their stance to the public. Both the CPI(M) and P. Nandakumar must tender an unconditional apology to the people of Keralam. Let there be no ambiguity: Keralam’s secular fabric will be protected at all costs. Anyone who attempts to peddle communal hatred will face strict and uncompromising legal action. @INCIndia @INCKerala— V D Satheesan (@vdsatheesan) October 4, 2026
സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഈ മൗനം ആ പരാമർശങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി നൽകുന്ന പരോക്ഷമായ അംഗീകാരത്തെ വ്യക്തമായി തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. വിഭജനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ നിലപാട് പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ നടത്തിയ മലപ്പുറം വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകളുടെ നേരിട്ടുള്ള തുടർച്ചയാണ്" എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വിഭജന രാഷ്ട്രീയം സിപിഎം തുടരുകയാണ്
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദേശീയ ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വിജയൻ മലപ്പുറം ജില്ലയെ അപമാനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ അറിവില്ലായ്മയിൽ ഇരുത്താനുള്ള സിപിഎമ്മിൻ്റെ നീചമായ രാഷ്ട്രീയ നയം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടും സംഘപരിവാറിൻ്റെ ധ്രുവീകരണ തന്ത്രങ്ങളെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിഭജന രാഷ്ട്രീയം സിപിഎം തുടരുകയാണെന്ന് സതീശൻ ആരോപിച്ചു.
സിപിഎമ്മും സംഘപരിവാറും രണ്ടല്ല
സിപിഎമ്മും സംഘപരിവാറും രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷവും സ്വയം തിരുത്താൻ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി തയാറായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും മൗനം വെടിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ നിലപാട് ജനങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കണം. സിപിഎമ്മും പി. നന്ദകുമാറും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അവ്യക്തതയും വേണ്ട, കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര സ്വഭാവം എന്തുവിലകൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. വർഗീയ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനവും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തതുമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മലപ്പുറം ജില്ലയെ "മൗലികവാദികളുടെയും വർഗീയവാദികളുടെയും താവളം" എന്ന് സിപിഎം നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ പി. നന്ദകുമാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ ആയിരുന്നു നന്ദകുമാർ ഈ പരാമാർശം നടത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച നടന്ന സിപിഎം വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സ്വാഗതപ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് നന്ദകുമാർ ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്. നന്ദകുമാറിൻ്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംഘടനകൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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