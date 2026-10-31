കേരളം@70; ഭൗതികമായി വളർന്നു, സാംസ്കാരികമായി പിന്നോട്ട് പോയെന്ന് ഡോ. എം. ആർ. രാഘവ വാര്യർ
തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ശരികളിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസ്ഥ ഇന്ന് നമുക്ക് കൈമോശം വന്നിരിക്കുന്നു
Published : October 31, 2026 at 7:14 PM IST
കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കേരളം ഭൗതികമായി വളർന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, ഭൗതികേതരമായ പല കാര്യങ്ങളിലും നാം അത്ര മുന്നോട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ ഡോക്ടർ എം. ആർ. രാഘവ വാര്യർ. സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാംസ്കാരിക- ഭൗതിക നിലവാരത്തിലും മങ്ങലേറ്റിരിക്കുന്നത് സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ്. കേരളപ്പിറവിയുടെ ഓർമകളെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നിരുന്ന പഴയകാല സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തം വെറും സ്വപ്നമായി മാറി. അത് ദ്രവിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. വല്ലാത്തൊരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ്. സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ചില ആശാസ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ സാംസ്കാരികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയും, കൂട്ടായ്മകൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്.
സൗമനസ്യവും സൗഖ്യവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ആ പഴയകാലാവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരികെ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നത് ഭരണകർത്താക്കളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കേണ്ട അടിയന്തര വിഷയമാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവപൂർണമായ ചർച്ചകളും ഇടപെടലുകളും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
കേരളത്തിന് 70 വയസ്സ് തികയുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന് 'കേരളം' എന്ന പേര് ഔദ്യോഗികമായി ലഭിച്ചത് ഈ 70- ലാണ്. താങ്കൾ അന്നൊരു ഇരുപതിൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കും, കേരളം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ ഓർമ എന്തായിരുന്നു?
അന്ന് കേരളം ഭൗതികമായിട്ട് ഇത്രയും വളർന്നു എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. ഭൗതികമായ വളർച്ച നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം അനുഭവസിദ്ധമാണ്. എന്നാൽ ഭൗതികേതരമായ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അത്ര മുന്നോട്ടു പോയി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വേദി എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വേദിയാണ്. സ്കൂൾ, കോളജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുതലായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ നിലവാരം - സാംസ്കാരിക നിലവാരവും ഭൗതിക നിലവാരവും രണ്ടും - ഈ കാലത്തേക്ക് അല്പം മങ്ങലേൽക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് സങ്കടകകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്.
ഭൗതികമായിട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ധനസംബന്ധമായി എന്ന് അതിനൊരു പ്രത്യേക അർഥവുമുണ്ട്. ഞാൻ അന്ന് കോഴിക്കോടാണ് താമസം. കോഴിക്കോട്നിന്ന് ആഴ്ചതോറും ഞാൻ ചേലിയയിലുള്ള തറവാട്ടിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മയുടെ അച്ഛനുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വൈദികനായിരുന്നു, ആലഞ്ചേരി നമ്പൂതിരി. അദ്ദേഹവും അമ്മമ്മയും ചെറിയമ്മമാരും എല്ലാവരുമുള്ള ഒരു കാലം.
കോരപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടു ഫർലോങ് കിഴക്കാണ്. ആ പുഴയരികത്ത് വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇവിടത്തേക്ക് ജന്മിത്തമാണ്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്രയും വിസ്തൃതമായ വയൽ പ്രദേശത്ത് കൃഷി നടത്തുന്ന ഏർപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളാണ് കൃഷിക്കാർ, ഞങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ. വയലിൽ മുഴുവൻ നടന്ന്, ഞാറ് നടുന്നവർക്ക് അത് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കാനും അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്താനും ഞാൻ കൂടെക്കൂടുമായിരുന്നു. ഇന്ന് അതൊക്കെ വെറും സ്വപ്നമായി തീർന്നു. ഇന്ന് ദാരിദ്ര്യം വന്നു എന്ന് അതിനർഥമില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഒന്നും ദാരിദ്ര്യമല്ല. എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, വെറും ഭൗതികേതരം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സാംസ്കാരികം എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഞാൻ അർഥമാക്കുന്നത്. ഈ കാലത്തിലുള്ള നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് പങ്കാളിത്തമില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പങ്കാളികളാണ്. ഇന്ന് ആ പങ്കാളിത്തം എന്നത് ഏതോ തരത്തിൽ ദ്രവിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. അത് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടകകരമായ അവസ്ഥയാണ്.
ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ എനിക്ക് തരുന്നത് ഒരു രൂപയോ ഒന്നേകാൽ രൂപയോ ആണ്. ആ രൂപ എൻ്റെ കൈയിൽ വന്നാൽ അടുത്ത ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് കോഴിക്കോട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോള് ചായ കുടിക്കാൻ ഉള്ള പണംആയി. ഇന്ന് ഈ ഒരു രൂപ എന്നത് കാണാൻ തന്നെ വിഷമമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതോ തരത്തിൽ വളരെ വലിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ, ആശാസ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആശാസ്യമായ ആ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ സാംസ്കാരികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ വളരെ പിറകോട്ടാണ്. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പലരും അന്ന് കവിത എഴുതുന്നവരായിരുന്നു. പലരും എഴുതിയ കവിത മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലൊക്കെയാണ് വരിക. അത്രയും സമ്പന്നമായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥ.
അത് ഇന്ന് ഇല്ലാതായി പോയിരിക്കുന്നു.
കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അണുകുടുംബത്തിലേക്ക് പോയതല്ലേ തുടക്കം. ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ തറവാട് വ്യവസ്ഥയും മറ്റുള്ളതും ഒക്കെ പോയി. അതോടെ പിന്നെ ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തിയും, അവിടവിടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് അവരുടേതായ പർട്ടിക്കുലർ വിഷയങ്ങളായി മാറുകയും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാതാക്കിയില്ലേ?
നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമായ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൈമോശം വന്നു. അതാണ് ഉണ്ടായത്. അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആലോചിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആലോചനയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുന്ന കാര്യം ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ വളരെ വിഷമമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനുവേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭരണകർത്താക്കളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ചേർന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു അടിയന്തര വിഷയം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
ഒരു സൗമനസ്യത്തിൻ്റേതായ, സൗഖ്യത്തിൻ്റേതായ, സമാധാനത്തിൻ്റേതായ ഒരു കാലം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കൈമോശം വന്ന മാതിരിയാണ്. ഈ കൈമോശം സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതേ ഇപ്പോള് പറ്റു. പഴയകാലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലയിടത്തും ചെന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാം. സംസാരിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിന് പ്രതികരണം അധികാര പക്ഷത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെയൊക്കെ യുവത്വം പ്രാപിക്കുന്ന കാലത്ത് കോഴിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വായനശാലയായിരുന്നു ദേശഭോഷിണി. അവിടെ ആഴ്ചതോറും നടക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും. വെറും സാഹിത്യം, കവിത, നോവൽ, ചെറുകഥ മാത്രമല്ല, ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൗതികാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ആഴ്ചയ്ക്ക് അവിടെ നിന്നും കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള ഭരണ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ അതിന് ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു.
ഇന്ന് ആ രീതിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്നത് ഇല്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് ആരോടും പറയാനില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം.
തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ശരികളിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസ്ഥ ഇന്ന് നമുക്ക് കൈമോശം വന്നിരിക്കുന്നു.
ഡോ. എം.ആർ. രാഘവ വാര്യർ
പ്രമുഖനായ ചരിത്രകാരനും ലിപിവിജ്ഞാനീയ വിദഗ്ധനും അധ്യാപകനും പ്രഭാഷകനുമാണ് ഡോ. എം.ആർ. രാഘവ വാര്യർ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടിക്ക് അടുത്തുള്ള ചേലിയയിൽ 1936 ജനുവരി 15നാണ് ജനനം. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ചരിത്ര വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഫസറായി പ്രവർത്തിച്ചു. കോട്ടയം മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. വയനാട്ടിലെ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹകളിലെ ലിഖിതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. നിലവിൽ തൃപ്പൂണിത്തറ ഹിൽ പാലസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻ്റർ ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്ക് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയായ കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം, കേരള ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസും കാലിക്കറ്റ് ഹെറിറ്റേജ് ഫോറവും ചേർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രൊഫ. എം.ജി.എസ്. നാരായണൻ സ്മാരക അവാർഡ്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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