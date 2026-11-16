തുടർക്കഥയാകുന്ന അപകടങ്ങൾ; യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ലാതെ സാഹസിക ടൂറിസം മേഖല, പരിശോധനക്ക് ആകെയുള്ളത് രണ്ടു ജീവനക്കാർ
സംസ്ഥാനത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആകെ 77 ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ മാത്രം
Published : November 16, 2026 at 3:16 PM IST
സി. എസ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സാഹസിക വിനോദ സഞ്ചാരമേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ലാതെ. സർക്കാർ ഗ്രാൻ്റോടു കൂടി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത് (കെഎടിപിഎസ്) രണ്ട് ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ്. നൂറുകണക്കിന് അഡ്വഞ്ചർ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 77 പേർ മാത്രമാണ് ടൂറിസം വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം മേഖലയിൽ നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഈയിടെ ഉണ്ടായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടെ ഒരാൾക്കെതിരെ പോലും ശിക്ഷാ നടപടി കൈക്കൊള്ളുകയോ പിഴ ചുമത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിനിടെ കെഎടിപിഎസിന് സർക്കാർ ഗ്രാൻ്റായി നൽകിയത് 4.56 കോടി രൂപയാണ്.
റാണിപുരത്തെയും വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെയും അപകടങ്ങൾ
സാഹസിക ടൂറിസം മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് കാസർകോട് റാണിപുരത്ത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനുണ്ടായ സിപ് ലൈൻ അപകടം. സിപ് ലൈൻ ഓപ്പറേറ്ററായ സനൂപ് കൃഷ്ണനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചത്. കെഎടിപിഎസിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടെ സിപ് ലൈൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞിരുന്നു.
സാഹസിക വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മതിയായ പരിശീലനവും പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സുരക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും മതിയായ പരിശീലനമോ പ്രവൃത്തിപരിചയമോ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഫ്ലോട്ടിങ് ബ്രിഡ്ജുകളുടെയും സ്ഥിതി സമാനമാണെന്നാണ് ഉയരുന്ന വിമർശനം. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അവ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂടിൽ അമ്യൂസ്മെൻ്റ് റൈഡ് തകർന്നുവീണ് അപകടമുണ്ടായി. 2022ൽ മൂന്നാറിലെ കരടിപ്പാറ വ്യൂപോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ട്രെക്കിങ്ങിന് പോയ യുവാവ് വീണ് മരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും കാര്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
പരിശോധനക്ക് രണ്ടു ജീവനക്കാർ മാത്രം
സംസ്ഥാനത്തെ സാഹസിക ടൂറിസം മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷനും മേൽനോട്ടത്തിനും ചുമതലയുള്ള കെഎടിപിഎസിൽ നിലവിൽ ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ഒരു ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററും മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. 2012 ഒക്ടോബറിൽ നിലവിൽ വന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സ്ഥിരം തസ്തികകളില്ല.
സി ഇ ഒ സർക്കാർ നേരിട്ടുള്ള നിയമനം വഴിയും ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ എംപാനൽ ചെയ്ത ഏജൻസി വഴിയുമാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സാഹസിക ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ സേവനം മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ ഫലപ്രദമായ പരിശോധനയും നിയന്ത്രണവും നടക്കുന്നില്ലെന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ്.
പാലിക്കപ്പെടാത്ത വ്യവസ്ഥകൾ
രണ്ട് ജീവനക്കാരെ കൊണ്ടുമാത്രം എല്ലായിടത്തും പരിശോധന നടത്തുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് മാറിയ സിഇഒ ബിനു കുര്യാക്കോസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'പുതിയ അപേക്ഷ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരാതി ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെന്നും' ബിനു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
2019 ഒക്ടോബർ 14ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ട്രെക്കിങ്, ഹൈക്കിങ്, സിപ്പ് ലൈൻ, റോക്ക് ക്ലൈംബിങ്, ജീപ്പ് സഫാരി, പാരാസെയിലിങ്, കയാക്കിങ്, സ്കൂബ ഡൈവിങ്, വൈറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിങ് തുടങ്ങി 31 സാഹസിക ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ബാധകമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊവൈഡർ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് 5,000 രൂപയാണ്. രണ്ടുവർഷത്തേക്കാണ് ലൈസൻസ് നൽകുന്നത്.
2016 മുതൽ 2026 വരെ കെഎടിപിഎസിന് 4,56,10,962 രൂപയാണ് സർക്കാർ ഗ്രൻ്റായി ലഭിച്ചത്. 14,85,883 രൂപ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ/ ലൈസൻസ് ഫീസിനത്തിലും 16,49,620 രൂപ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക്, റാഫ്റ്റിങ് വാടകയിനത്തിലും സൊസൈറ്റിക്കു ലഭിച്ചു. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫീസായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ചത് 2023- 24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ്. 5,36,832 രൂപയാണ് ആ വർഷത്തെ വരുമാനം. അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക്, റാഫ്റ്റിങ് വാടക ഇനത്തിൽ 2024-25ൽ 12,23,420 രൂപ ലഭിച്ചതായും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാനത്ത് അംഗീകൃത ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ എണ്ണം 77 മാത്രമായിരിക്കെ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികമാണ്. ഇടുക്കി, തിരുവനന്തപുരം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകൃത ഓപ്പറേറ്റർമാരുള്ളത്. കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഒരൊറ്റ അംഗീകൃത ഓപ്പറേറ്റർ പോലുമില്ല. സാഹസിക ടൂറിസം മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ലൈസൻസിങ് നടപടികൾ കർശനമാക്കുക, അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക, പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കുക, ജില്ലാതല പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.
Also Read: വിശപ്പിനെ മയക്കിയ ചോലയ്ക്ക് പുതുജീവൻ; വയനാട്ടിൽ ഗോത്ര പൈതൃകം തിരിച്ചുപിടിച്ച് പുതുതലമുറ