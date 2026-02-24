സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം; പിആര് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി, ഡാറ്റാ വിവാദത്തിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി
ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വിവരങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുരക്ഷയാണുള്ളതെന്നും ആർക്കും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമോ എന്നും ജസ്റ്റിസ് ബച്ചു കുര്യൻ തോമസ് ചോദിച്ചു.
Published : February 24, 2026 at 11:54 AM IST
എറണാകുളം| തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടി. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മുൻകാല ഉത്തരവുകളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന് ഈ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നും ആരാഞ്ഞു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വിവരങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുരക്ഷയാണുള്ളതെന്നും ആർക്കും ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമോ എന്നും ജസ്റ്റിസ് ബച്ചു കുര്യൻ തോമസ് ചോദിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇനി ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കരുതെന്ന് കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി. ഇത് സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും അതീവ ഗൗരവമുള്ള ആരോപണമാണിതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. സമാനമായ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നും വരാറുണ്ടെന്ന സർക്കാരിന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് സന്ദേശമയച്ചതെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, പ്രതികൂലമായ ഉത്തരവ് ഒഴിവാക്കാൻ ഇനി സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ കോടതിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടി വന്നു.
വിഷയത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകാൻ സർക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വ്യക്തികളുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഫോൺ നമ്പറുകൾ ശേഖരിച്ചതെന്ന് കാണിച്ച് രണ്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണ് ഹർജി നൽകിയത്. 'സ്പാർക്കിൽ' നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത് സ്വകാര്യതാ ലംഘനമാണെന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടത്തിനായി ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അടക്കം എതിർകക്ഷിയാക്കി നൽകിയ ഹർജിയിൽ, അനധികൃതമായ വിവരശേഖരണം തടയണമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവും, മലപ്പുറം കെ.ടി.എം. കോളേജ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോ. പി. റഷീദ് അഹമ്മദ്, ഗവ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അനിൽകുമാർ കെ.എം. എന്നിവരാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ-അർദ്ധസർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഡി.എ. വർധന, ശമ്പള പരിഷ്കരണം, ഭവന വായ്പ തുടങ്ങി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു സന്ദേശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമല്ല, സർക്കാരിന്റെ സേവനങ്ങൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കും സംരംഭകർക്കും സമാന പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതുതായി അനുവദിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സന്ദേശം. വ്യക്തികളുടെ ഫോൺ നമ്പറും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അവരുടെ അനുമതി കൂടാതെ ശേഖരിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തി നടന്നതെന്നും ഇത് സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഹർജിക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ല വ്യക്തികളുടെ വിവരം സർക്കാരിന്റെ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് നൽകുന്നതെന്നും, സ്പാർക്ക് പോലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽനിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ മാറ്റിയെങ്കിൽ അത് സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഹർജിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
സുപ്രീം കോടതി വിധിയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് സർക്കാർ നീക്കമെന്നും പൗരന്റെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സർക്കാർ തന്നെ അവന്റെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഏകദേശം 77.42 ലക്ഷം പേരുടെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. 62 ലക്ഷം ക്ഷേമ പെൻഷൻകാർ, 5.42 ലക്ഷം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, 10 ലക്ഷം സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചത്.
സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനായി ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ മറ്റ് പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമാണിതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. 2023-ലെ ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിവിവര സുരക്ഷാ നിയമമനുസരിച്ച് (DPDP Act), ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റാ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്.
രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും പുറമേ ക്ഷേമപെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ, സംരംഭകർ തുടങ്ങിയവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശമെത്തിയത്. ഒരാളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന് 2020-ൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. സ്പ്രിംഗ്ലർ കേസിലായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഫോം ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
കൂടാതെ, കേന്ദ്ര രജിസ്ട്രിയിൽ 'ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്' (DND) സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇത്തരം പ്രചാരണ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിയത് സ്വകാര്യതാ ലംഘനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അനധികൃതമായി ക്ഷേമപെൻഷൻ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഡേറ്റകൾ താരതമ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ഡേറ്റാ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത്, അനധികൃതമായി പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ പോലും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് സർക്കാർ നേട്ടങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഔദ്യോഗിക ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീം കൈകാര്യം ചെയ്ത ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുപോയാൽ ഡാർക്ക് വെബ്ബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.
Also Read: ചാരായം തിരിച്ചെത്തുന്നു; നിരോധനത്തിന്റെ വാര്ഷികദിനത്തില് തന്നെ, മലയാളികൾക്ക് ഇനി 'നാടൻ' രുചിക്കാം, എവിടെയെന്നറിയാമോ?