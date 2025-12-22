സ്ത്രീകൾക്ക് 1000 രൂപ ധനസഹായം; അപേക്ഷകൾ കെ-സ്മാർട്ട് വഴി, ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും?
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പുതിയ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമായി. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 35നും 60നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ ധനസഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കെ-സ്മാർട്ട് (ksmart.lsgkerala.gov.in) പോർട്ടൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 2025 ഡിസംബർ 22 മുതൽ പോർട്ടലിൽ ഇതിനായുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരവും സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരക്കാർക്ക് അതാത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫിസുകളിൽ എത്തി സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നേരിട്ട് അപേക്ഷ കൈമാറാവുന്നതാണ്.
ആരൊക്കെയാണ് അർഹർ?
കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ് വുമൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാകാം. 35 വയസ് പൂർത്തിയായവരും എന്നാൽ 60 വയസ് കവിയാത്തവരുമായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2025 ഒക്ടോബർ 29നാണ് സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വരുമാന മാർഗങ്ങളില്ലാത്ത വീട്ടമ്മമാർക്കും സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ഇതൊരു വലിയ ആശ്വാസമാകും.
ആവശ്യമായ രേഖകൾ
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ കൃത്യമായിരിക്കണം. അപേക്ഷകയുടെ പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിനായി ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്കൂൾ രേഖകൾ, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, പാസ്പോർട്ട് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സമർപ്പിക്കണം. ഇവയൊന്നും ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാലും മതിയാകും. സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥ തെളിയിക്കുന്നതിനായി റേഷൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്. അന്ത്യോദയ അന്നയോജന (മഞ്ഞ കാർഡ്), മുൻഗണനാ വിഭാഗം (പിങ്ക് കാർഡ്) ഉടമകൾക്കാണ് പദ്ധതി വഴി സഹായം ലഭിക്കുക.
നടപടിക്രമങ്ങൾ
ധനസഹായം സുതാര്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തുക നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് നൽകുക. ഇതിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഐഎഫ്എസ്സി കോഡ് എന്നിവ വ്യക്തമായി കാണുന്ന പാസ്ബുക്ക് പകർപ്പ് നൽകണം. ആധാർ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ആധാർ അധിഷ്ഠിത മസ്റ്ററിങ് നടത്തുന്നതിനുള്ള സമ്മതപത്രവും ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, നിലവിൽ മറ്റ് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യപ്രസ്താവനയും അപേക്ഷയുടെ ഭാഗമായി സമർപ്പിക്കണം.
നിലവിൽ മറ്റ് സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കൈപ്പറ്റുന്നവർക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. വിധവ പെൻഷൻ, അവിവാഹിത പെൻഷൻ, വികലാംഗ പെൻഷൻ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നവരെ പദ്ധതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സർവീസ് പെൻഷനോ ഫാമിലി പെൻഷനോ വാങ്ങുന്നവരും അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല. സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായോ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും പദ്ധതിക്ക് പുറത്താണ്. നിലവിലുള്ള ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ 2000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചതിനൊപ്പമാണ് സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അർഹരായ എല്ലാവരും ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
