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'ദേശീയ ശിൽപശാലയിലെ ഹിന്ദി അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കല്‍'; കേരളത്തിലെ വനിത ജനപ്രതിനിധി സംഘത്തിന്‍റെ ബഹിഷ്‌കരണം രാഷട്രീയ ചര്‍ച്ചയിലേക്ക്

സംഭവം ദേശീയ തലത്തിൽ ഭാഷാ സമത്വം, സഹകരണ ഫെഡറലിസം, ദേശീയ ഫോറങ്ങളിലെ ഹിന്ദി ഉപയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ സംവാദങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

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കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള വനിത ജനപ്രതിനിധി സംഘം (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 8:38 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച 'ജെൻഡർ-റെസ്പോൺസീവ് ഗവേണൻസ്' ദേശീയ ശിൽപ്പശാലയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിതാ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇറങ്ങിപ്പോയ സംഭവം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു. പരിപാടിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിഷേധിച്ച് പൂർണമായും ഹിന്ദിയിൽ നടത്തിയത് ഭാഷാ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ വനിത പ്രതിനിധികള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഈ സംഭവം ദേശീയ തലത്തിൽ ഭാഷാ സമത്വം, സഹകരണ ഫെഡറലിസം, ദേശീയ ഫോറങ്ങളിലെ ഹിന്ദി ഉപയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ സംവാദങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 7, 8 തീയതികളിൽ ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലുള്ള താജ് സൂരജ്‌കുണ്ഡിൽ നടന്ന രണ്ടുദിവസത്തെ ശിൽപ്പശാല ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ജനപ്രതിനിധികളായ വനിതകളെ ശാക്തീകരിക്കാനും ഭരണരംഗത്ത് സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനുമായിരുന്നു 'ഷീ ഈസ് എ ചേഞ്ച് മേക്കർ' പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത്. 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഇരുനൂറോളം വനിതാ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ ശിൽപ്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു.

'ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ആരും കേട്ടില്ല'

ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, മന്ത്രിമാരായ ബിന്ദു കൃഷ്ണ, കെ.എ. തുളസി, എം.എൽ.എമാരായ കെ.കെ. രമ, ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ, വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, ഉഷാ വിജയൻ എന്നിവരടങ്ങുന്നതായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഘം. നിയമനിർമ്മാണം, നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഭരണരംഗത്തെ ആശയങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രായോഗികമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പങ്കെടുത്തതെന്ന് പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.

ബിന്ദു കൃഷ്ണ മാധ്യമങ്ങളോട് (X.com)

എന്നാൽ മിക്ക സെഷനുകളും ഹിന്ദിയിൽ മാത്രം നടന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. “നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത നേടാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് ശിൽപ്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തത്. എല്ലാ സെഷനുകളും ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരായതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആരും തയ്യാറായില്ലെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ ആരോപിച്ചു.

കൂടാതെ, ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രതീക്ഷിച്ച നിയമനിർമ്മാണ ഭരണ വിഷയങ്ങൾക്ക് പകരം,പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുന്നതും ആംബുലൻസ് വിളിക്കുന്നതും പോലുള്ള പ്രാഥമിക വിഷയങ്ങളിലാണ് ചർച്ചകൾ കൂടുതലായി കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്നും പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതോടെ ശിൽപ്പശാല പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കേരള സംഘം ഇറങ്ങിപ്പോയി.

ദേശീയ സംഗമത്തിൽ ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സംഭവത്തില്‍ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളോട് കാണിച്ച നിലപാട് 'കഠിനമായി അപലപനീയം' ആണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ) കുറിച്ചു.

“ദേശീയ കൺവെൻഷനിൽ ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ഹിന്ദി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ അടിത്തറയെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യ എന്നത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷാ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ യൂണിയനാണ്; അല്ലാതെ ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന മനോഭാവം ശരിയല്ല. നമ്മുടെ വൈവിധ്യം രാജ്യത്തിന്‍റെ ഐക്യത്തിന് ഭീഷണിയല്ല, മറിച്ച് അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാന തറക്കല്ലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

'സഹകരണ ഫെഡറലിസം' എന്ന ആശയത്തെ വിമർശിച്ച് ശശി തരൂർ

തിരുവനന്തപുരം എം.പി ശശി തരൂരും കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. “ന്യൂഡൽഹി 'സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തെ' എങ്ങനെ തെറ്റായി നിർവചിക്കുന്നു എന്നതിന്‍റെ കൃത്യമായ ഉദാഹരണമാണിത്. ഇവർ എന്ന് പഠിക്കുമെന്നും ശശി തരൂർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.

കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ നാഗാലാൻഡ്, സിക്കിം, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മേഘാലയ, മിസോറാം, ത്രിപുര, അസം, മണിപ്പൂർ തുടങ്ങിയ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ പരിപാടിയിൽ, എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രധാന വിമർശനം.

'ഷീ ഈസ് എ ചേഞ്ച് മേക്കർ' ; പദവിയും വൈരുധ്യവും

വനിതാ ജനപ്രതിനിധികളെ ശക്തരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ശിൽപ്പശാല, തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കാൻ പോലും അവസരം നൽകാതെ അവസാനിച്ചതിലെ വൈരുധ്യം വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഭാഷ എന്നത് കേവലം സൗകര്യത്തിന്‍റെ മാത്രം വിഷയമല്ല; അത് ആശയവിനിമയത്തിനും പങ്കാളിത്തത്തിനുമുള്ള അവകാശമാണ്. ഒരു ഭാഷ മാത്രം ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും ആവശ്യത്തിന് പരിഭാഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ വേർതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വനിതാ ജനപ്രതിനിധിക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റത്തിന്‍റെ വക്താവ് (Changemaker) ആകാൻ കഴിയും എന്ന ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ ഈ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നത്.

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NCW ON GENDER RESPONSIVE GOVERNANCE
KERALAM WOMEN MINS MLAS WALKOUT
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