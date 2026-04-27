സംസ്ഥാനത്ത് 'ഇടിവെട്ട്' മഴ, ഈ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലർട്ട്; മിന്നലിനെയും ഭയക്കണം
സംസ്ഥാനത്ത് വേനല് മഴ ശക്തമാകുന്നു. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറെ നാളുകള്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തില് യെല്ലോ അലർട്ട്.
Published : April 27, 2026 at 3:48 PM IST
കാസർകോട് : കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ വേനൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഏപ്രില് 29, 30 മെയ് 1 തീയതികളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഏറെ നാളുകൾക്കു ശേഷമാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
ഏപ്രില് 28 ഓടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യാപകമായി മഴ പെയ്യും. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനത്തിൽ, ഏപ്രില് 29 ന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും. ഏപ്രില് 30 ന് കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും, മെയ് ഒന്നിന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലുമാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.
അതേ സമയം രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് (ഏപ്രില് 27, 28) താപനില മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് 40 വരെയും കൊല്ലത്ത് 39 വരെയും തൃശൂരിൽ 38 വരെയും താപനില ഉയർന്നേക്കാം.
മിന്നലിനെ ഭയക്കണം
മഴയോടൊപ്പം എത്തുന്ന ഇടിമിന്നലിനെ ഭയക്കണം. ശക്തമായ മിന്നലിൽ ജീവഹാനി വരെ ഉണ്ടാകാം. കേരളത്തിൽ ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിന്നൽ പ്രഹരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ആണ്. 185 മിന്നൽ പ്രഹരങ്ങൾ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കണ്ണൂരിൽ 142 ഉം, കോഴിക്കോട് 122 ഉം, വയനാട് 95 ഉം മിന്നൽ പ്രഹരങ്ങൾ ഉണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരം 36, പത്തനംതിട്ട 27, ആലപ്പുഴ 14, കോട്ടയം 12, തൃശൂർ ഒമ്പത്, കൊല്ലം ആറ്, പാലക്കാട് രണ്ട്, എറണാകുളം ഒന്ന്, ഇടുക്കി ഒന്ന് മിന്നൽ പ്രഹരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മലപ്പുറത്ത് ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല.
ഇക്കാര്യങ്ങള് ഓര്ക്കാം...
- മിന്നൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം
- ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ചേദിക്കുക
- വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുമായുള്ള സാമീപ്യം ഒഴിവാക്കുക
- ടെലിഫോൺ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം
- തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം
- വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത്
- വാഹനങ്ങൾ മര ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യരുത്
- വാഹനത്തിനകത്തു തന്നെ തുടരുക. കൈകാലുകൾ പുറത്തിടാതിരിക്കുക.
- സൈക്കിൾ, ബൈക്ക്, ട്രാക്ടർ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളിലുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുക
- കുളിക്കുന്നതും ടാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക
- പൈപ്പിലൂടെ മിന്നൽ മൂലമുള്ള വൈദ്യുതി സഞ്ചരിച്ചേക്കാം
- ജലാശയത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാനോ കുളിക്കാനോ ഇറങ്ങരുത്
- ബോട്ടിന്റെ ഡെക്കിൽ നിൽക്കരുത്
- പട്ടം പറത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക
- ടെറസിലോ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ വൃക്ഷ കൊമ്പിലോ ഇരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം
- അടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറാൻ ആകാത്ത വിധത്തിൽ തുറസായ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പാദങ്ങൾ ചേർത്തുവച്ച് തല കാൽമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ പന്തു പോലെ ഉരുണ്ടിരിക്കുക
- മിന്നലിന്റെ ആഘാതത്തിൽ പൊള്ളലേൽക്കുകയോ കാഴ്ചയോ കേൾവിയോ നഷ്ടമാവുകയോ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യാം
- മിന്നലേറ്റ ആൾക്ക് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകാൻ മടിക്കരുത്
- മിന്നലേറ്റാൽ ആദ്യം 30 സെക്കൻഡ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള നിമിഷമാണ്. എന്നിട്ട് ഉടൻ വൈദ്യസഹായം നൽകുക
- മിന്നൽ സാധ്യത മനസിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ധാമിനി മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം
