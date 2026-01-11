കേരളം കുളിര് കോരും, വീണ്ടും മഴയെത്തുന്നു, ഈ ജില്ലകളില് ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട തീവ്ര ന്യൂന മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായി മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം.
Published : January 11, 2026 at 10:39 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ലഭിക്കുക. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലൊഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും ഇന്ന് (ജനുവരി 11) ഗ്രീൻ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 16.5 മില്ലി മീറ്റർ മുതൽ 64.5 മില്ലി മീറ്റർ വരെയുള്ള മഴയാണ് ഗ്രീൻ അലർട്ട് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ശബരിമലയിലും ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആകാശം പൊതുവെ മേഘവൃതമായിരിക്കും.
കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട് തീരം, ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ, അതിനോട് ചേർന്ന കന്യാകുമാരി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
കേരളത്തിലെ തണുപ്പ്
കേരളത്തിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നേരിയ തണുപ്പുള്ള സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയാണുള്ളത്, എന്നാൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തണുപ്പ് കൂടുതലാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ്. മൂന്നാറിലെ നിലവിലെ താപനില ഏകദേശം 17°C-നും 18°C-നും ഇടയിലാണ്, രാത്രിയിൽ ഇത് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കോടമഞ്ഞും തണുത്ത കാറ്റും സാധാരണമാണ്. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ താപനില 25°C മുതൽ 32°C വരെയാണ്. ഇവിടെ കഠിനമായ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല, പകരം സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവ് താരതമ്യേന കുറവാണ്, ഇത് കാലാവസ്ഥയെ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നു.
ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ
- ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് മാറുക. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടരുന്നത് ഇടിമിന്നലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.
- ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ജനലും വാതിലും അടച്ചിടുക. വാതിലിനും ജനലിനും അടുത്ത് നിൽക്കാതെയിരിക്കുക. കെട്ടിടത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയും പരമാവധി ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിഛേദിക്കുക. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുമായുള്ള സാമീപ്യം ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല.
- അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും, കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ, കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത്. വാഹനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുകയുമരുത്.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വാഹനത്തിനകത്ത് തന്നെ തുടരുക. കൈകാലുകൾ പുറത്തിടാതിരിക്കുക. വാഹനത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. സൈക്കിൾ, ബൈക്ക്, ട്രാക്ടർ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളിലുള്ള യാത്ര ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുകയും ഇടിമിന്നൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ അഭയം തേടുകയും വേണം.
- മഴക്കാറ് കാണുമ്പോൾ തുണികൾ എടുക്കാൻ ടെറസിലേക്കോ, മുറ്റത്തേക്കോ ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് പോകരുത്.
- കാറ്റിൽ മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കൾ കെട്ടി വയ്ക്കുക.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് കുളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ടാപ്പുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. പൈപ്പിലൂടെ മിന്നൽ മൂലമുള്ള വൈദ്യുതി സഞ്ചരിച്ചേക്കാം.
2025ല് കൂടുതല് മഴ ലഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞ വര്ഷവും കേരളത്തില് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജനുവരി മുതല് ഡിസംബര് വരെ 2924.8 മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം കാലവര്ഷം നേരത്തെ എത്തിയിരുന്നു. കാലവര്ഷം കനത്തതോടെ കൂടുതല് മഴ ലഭിക്കാനും കാരണമായി. മെയ് മാസം അവസാനത്തിലും ജൂണ്-ജൂലൈ മാസങ്ങളിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് മഴ ലഭിച്ചത്. മുന് വര്ഷത്തെ റിപ്പോര്ട്ടുകള് നോക്കിയാല് 1 ശതമാനം മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മഴയില് കുറവുണ്ടായത്. കൂടുതല് മഴ ലഭിച്ചത് കാര്ഷിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നല്കിയത്.
