സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം കനക്കുന്നു; ഇന്ന് 14 ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി
Published : October 16, 2026 at 6:54 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തുലാവർഷം എത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടിമിന്നലോടും ശക്തമായ കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യതയെന്നതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. തെക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് മഴ കൂടുതൽ ശക്തമായത്. സമാനമായ കാലാവസ്ഥ ഇന്നും തുടരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം.
നാളെ നാല് ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് നാളെ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ കനക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ തുലാവർഷം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നൽകുന്ന സൂചന. തുലാവർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സാധാരണയായി മഴ ശക്തമാകുക. അതിനാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ കുടയോ റെയിൻകോട്ടോ കരുതണം.
ജാഗ്രതാ നിർദേശം
മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഇടിമിന്നൽ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് മാറണം. ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള തീരത്ത് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നതിന് പൂർണ്ണ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശ വാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രാത്രി സമയങ്ങളിലെ യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങൾക്ക് താഴെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യരുത്. നദികളിലും ജലാശയങ്ങളിലും ഇറങ്ങുന്നത് കർശനമായി ഒഴിവാക്കണം. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപകടക്കെണികൾ ഒഴിവാക്കാൻ കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കാർഷിക മേഖലയിലും മഴ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിളവെടുപ്പിന് പാകമായ കാർഷിക വിളകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കർഷകർ മുൻകരുതൽ എടുക്കണം. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ റവന്യു വകുപ്പും സജ്ജമാണ്. താലൂക്ക് തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും സഹായത്തിനായി ഈ കൺട്രോൾ റൂമുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാം. മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ പടർന്നുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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