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സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറയുന്നു; അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പില്ല

പ്രളയസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും വ്യാപകമായ മഴക്കെടുതികൾക്കുമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിലേറെയായി കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്

KERALA RAIN ALERT UPDATES IMD WEATHER FORECAST KERALA BAY OF BENGAL LOW PRESSURE KERALA FISHERMEN SEA ALERT
Representative image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 7:00 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തുടർന്ന അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും ശമനം. അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെയും മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമർദമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രളയസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും വ്യാപകമായ മഴക്കെടുതികൾക്കുമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിലേറെയായി കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. എന്നാൽ നിലവിൽ കാലവർഷം ദുർബലമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മാറിനിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽ അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയിലും പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല. മഴ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മത്സ്യബന്ധന വിലക്ക് പൂർണ്ണമായും പിൻവലിച്ചു. ഇന്ന് മുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ കടലിൽ പോകാമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുകയും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പലയിടത്തും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും മണ്ണിടിഞ്ഞും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ നിലവിൽ കാറ്റിൻ്റെയും മഴയുടെയും ശക്തി കുറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പലരും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും മലയോര മേഖലകളിൽ ഉള്ളവർ ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞുവരുന്നതായും ഡാമുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വിലയിരുത്തി. പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ന്യൂനമർദ സാധ്യത
നിലവിൽ മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടെങ്കിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴി നാളെയോടെ ന്യൂനമർദമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനഫലമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകൾക്കനുസരിച്ച് കൃത്യമായ ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ റവന്യു വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും സജ്ജമായിരിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നും വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും അറിയിച്ചു.

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KERALA RAIN ALERT UPDATES
IMD WEATHER FORECAST KERALA
BAY OF BENGAL LOW PRESSURE
KERALA FISHERMEN SEA ALERT
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