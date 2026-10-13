സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കും; മറ്റന്നാൾ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മറ്റന്നാൾ യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്
Published : October 13, 2026 at 7:02 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനഫലമായി മറ്റന്നാൾ മുതൽ മഴ കനക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മറ്റന്നാൾ യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ വളരെ അപകടകാരിയായതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും അധികൃതരും കർശന നിർദേശം നൽകി. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുക.
നിലവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാലവർഷം അഥവാ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ അടുത്ത രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർണമായും പിൻവാങ്ങും. ഇതിന് പിന്നാലെ തുലാവർഷം (വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ) തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. തുലാവർഷം എത്തുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും. ഇതിന് പുറമെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയൊരു ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ന്യൂനമർദം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയുടെ തോത് ഗണ്യമായി വർധിക്കും. തീരദേശ മേഖലകളിലും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മഴ എത്തുന്നതിന് മുൻപായി സംസ്ഥാനത്ത് അതികഠിനമായ ചൂടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. പലയിടത്തും താപനില ഗണ്യമായി ഉയർന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നിടങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപനില 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടത്, 36.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂരിലും തൃശൂരിലെ വെള്ളാനിക്കരയിലും 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തി.
കടുത്ത വേനലിന് സമാനമായ രീതിയിൽ അതികഠിനമായ ചൂടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും അനുഭവപ്പെട്ടത്. വരും മണിക്കൂറുകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഉയർന്ന ചൂട് തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, മഴ എത്തുന്നതോടെ താപനില കുറയുകയും ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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