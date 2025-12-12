Kerala Local Body Elections2025

മൂന്നാർ വിറയ്ക്കുന്നു, താപനില 10 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ; ഈ ക്രിസ്മസിന് തണുപ്പ് കടുക്കും; 'ലാ നിന' എഫക്ട്

ലാ നിന പ്രതിഭാസം കാരണം ഇത്തവണ ക്രിസ്മസിന് തണുപ്പ് കൂടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 12, 2025 at 2:39 PM IST

കാസർകോട്: വടക്കൻ ജില്ലകളിലും ഇടുക്കിയിലും രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയുമായി തണുപ്പ് കൂടുന്നു. വയനാട്ടിലും ഇടുക്കിയിലും താപനില 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയും മൂന്നാറിൽ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയുമാണ് നിലവിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. വടക്കൻ ജില്ലകളിലും താപനില 20 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ എത്തിയതോടെ പുലർച്ചെ സമയങ്ങളിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിവരെ ഈ കാലാവസ്ഥ തുടർന്നു. പകൽ നല്ല ചൂടും രാത്രി തണുപ്പുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ആകാശത്ത് നിന്നും കാർമേഘങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ മഴയില്ലാത്ത വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനം. ഡിസംബർ-ജനുവരി കാലയളവിൽ 'ലാ നിന' (La Nina) പ്രതിഭാസം നിലനിൽക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞ് സന്തുലിതമായ 'എൽ നിനോ' (El Nino) പ്രതിഭാസം ആയേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തണുപ്പ് കൂടുമെന്നാണ് നിലവിൽ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനം.

കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ

മധ്യ-കിഴക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതല താപനില സാധാരണയേക്കാൾ തണുക്കുമ്പോൾ ആണ് ലാ നിന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ലാ നിനയുടെ സ്വാധീനം മൂലം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ശീതക്കാറ്റും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന തണുപ്പിന് ഒരു കാരണം.

ഏതാനും വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സവിശേഷ കാലാവസ്ഥയാണ് എൽ നിനോ. ഭൂമിയിൽ നിലവിലുള്ള മഴയുടെയും ചൂടിൻ്റെയും കാറ്റിൻ്റെയുമൊക്കെ ഗതിയും ദിശയും കാലവും മാറ്റുന്നതാണ് ഈ പ്രതിഭാസം. എൽ നിനോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നത് ഏതാനും മാസങ്ങളിലേക്കാണെങ്കിലും അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലോകത്തെ നിലവിലുള്ള കാലാവസ്ഥ-താപനില വ്യവസ്ഥകളെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ ഭയപ്പെടുന്നത്. സമാനമായ എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം 2017-18 കാലഘട്ടത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷം ലോക കാലാവസ്ഥയിലും താപനിലയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഉണർവ്

നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകളിലെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഉണർവ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പകൽ സമയത്തെ കടുത്ത വെയിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. രാത്രിയിലെ തണുപ്പും പകലത്തെ ചൂടും കലർന്ന ഈ കാലാവസ്ഥ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചേക്കാം. ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര കാലയളവിൽ മൂന്നാർ, വയനാട്, നെല്ലിയാമ്പതി തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരക്ക് വർധിക്കാൻ ഈ കാലാവസ്ഥ കാരണമാകും.

