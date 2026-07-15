രാത്രിയും പുലർച്ചെയും തണുപ്പ്, രാവിലെ കനത്ത ചൂട്; കേരളത്തില് മണ്സൂണ് ദുര്ബലം, കാരണമിത്...
മൺസൂൺ മേഘങ്ങൾ ഒടുവിൽ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്
Published : July 15, 2026 at 8:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ആഴ്ചകളായി കേരളത്തെ തണുപ്പിച്ച കനത്ത മഴ ഒടുവിൽ പെയ്തൊഴിയുന്നു. ജൂലൈ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യവാരങ്ങളിൽ കനത്ത പ്രളയഭീതിയും തീവ്രമഴയും മാറി സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ കാലവർഷത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മൺസൂൺ മേഘങ്ങൾ ഒടുവിൽ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളിലും മഴയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്നാണ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സൂചന.
പെയ്തൊഴിഞ്ഞ് മേഘങ്ങൾ; വരും ദിവസങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ
തീരദേശ-മലയോര മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കനത്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഭൂരിഭാഗവും പിൻവലിച്ചു. ആകാശം മേഘവിമുക്തമാകുന്നതോടെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ വെയിലിൻ്റെ തീവ്രത അല്പം കൂടാനും, രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയും നേരിയ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കടലിൽ പോകുന്നതിനുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ വന്നുതുടങ്ങി.
എന്ത് കൊണ്ട് മണ്സൂണ് ദുര്ബലമാകുന്നു?
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തല് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ മൺസൂൺ ദുർബലമാകുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രധാനമായും നാല് ആഗോള-പ്രാദേശിക അന്തരീക്ഷ ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ജ്വലനതാപനില ഉയരുന്ന 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം.എൽ നിനോ സാധാരണയായി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കുള്ള മൺസൂൺ കാറ്റുകളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കുകയും മഴയുടെ അളവ് ഗണ്യമായി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കേരള തീരത്തേക്ക് വലിയ തോതിൽ ഈർപ്പമുള്ള മേഘങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നത് 'സൊമാലി ജെറ്റ്' എന്ന ശക്തമായ മൺസൂൺ കാറ്റുകളാണ്. ഈ കാറ്റുകളുടെ വേഗത കുറയുന്നതും മൺസൂൺ പാത്തി വടക്കൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറുന്നതും മൂലം കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട മേഘങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു.
അറബിക്കടലിലോ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലോ മൺസൂണിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളോ അന്തരീക്ഷച്ചുഴികളോ നിലവിൽ രൂപപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് കേരള തീരത്തേക്ക് മഴമേഘങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തടയുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ മഴയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മേഘങ്ങളുടെ ചലനമായ മാഡൻ-ജൂലിയൻ ഓസിലേഷൻ നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിൽ അനുകൂലമായ ഘട്ടത്തിലല്ല.ഇത് മഴമേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു
ആശ്വാസത്തോടെ ജനങ്ങളും കർഷകരും
തുടർച്ചയായി പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ പ്രളയ ഭീതിയിലായിരുന്ന നഗരങ്ങൾക്കും കുട്ടനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഈ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. കൃഷിനാശം നേരിട്ട കർഷകർക്ക് വിളവെടുപ്പിലേക്കും പുതിയ കൃഷിപ്പണികളിലേക്കും കടക്കാൻ ഈ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ സഹായിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ കാർഷിക വിപണിയും ഇതോടൊപ്പം സജീവമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ചെറിയ ജാഗ്രത ഇപ്പോഴും തുടരണം
വലിയ തോതിലുള്ള കാലവർഷം വിടവാങ്ങുമെങ്കിലും പ്രാദേശികമായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ചെറിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മലയോര മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മണ്ണ് കുതിർന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോഴും ചെറിയ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം
വടക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്കൻ ബംഗ്ലാദേശിനും മുകളിലായി ഇന്നലെ നിലനിന്നിരുന്ന ചക്രവാത ചുഴി ഇന്ന് (ജൂലൈ 15) രാവിലെയോടെ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ, വടക്കൻ ഒഡീഷ - പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി ഒരു ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു .
അടുത്ത 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറാനും, വടക്കൻ ഒഡീഷയ്ക്കും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗംഗാ സമതലങ്ങൾക്കും കുറുകെ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാനും സാധ്യത.
കേരളത്തിൽ ജൂലൈ 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല് ഇന്നും നാളെയും (ജൂലൈ 15, 16 തീയതികളിൽ) കേരളത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപനില സാധാരണയേക്കാൾ 4 മുതൽ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടാൻ സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
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