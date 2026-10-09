പത്തു ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; ശക്തമായ മഴയും ഇടിമിന്നലും, അടുത്ത മണിക്കൂറുകളില് അതീവ ജാഗ്രത നിര്ദേശം
ഏറ്റവും പുതിയ റഡാർ ചിത്രം അനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇടത്തരം / ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
Published : October 9, 2026 at 6:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ച അറിയിപ്പ് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കാസർകോട് എന്നീ 10 ജില്ലകളിൽ അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമായി ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഈ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മറ്റ് ജില്ലകളായ ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിനും ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ റഡാർ ചിത്രം അനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇടത്തരം / ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
പ്രധാന റോഡുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ടും കാഴ്ച മങ്ങലും മൂലം ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം, മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് വൈദ്യുതി തടസം, വീടുകൾക്ക് ഭാഗിക കേടുപാടുകൾ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കി ആളുകൾ സുരക്ഷിത മേഖലകളിൽ തുടരണമെന്നും ഗതാഗതം കാര്യക്ഷമമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
കേരളത്തിൽ ഇടിമിന്നൽ അപകടങ്ങൾ കൂടുന്നു; വീടിനുള്ളിലും സുരക്ഷിതരല്ല; ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ മൂലമുള്ള മരണങ്ങളും വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു.
വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
ഇടിമിന്നൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ ടിവി, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയ ഗാർഹിക വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുടെ പ്ലഗുകൾ സോക്കറ്റിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഊരിയിടുക. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം സുരക്ഷ ഉറപ്പാകില്ല. ലാൻഡ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്പർശിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൈപ്പിലൂടെ മിന്നൽ മൂലമുള്ള വൈദ്യുതി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ കുളിക്കുന്നതും പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.
പുറത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നവരും യാത്രക്കാരും അറിയേണ്ടത്
ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ടെറസ്സിലോ തുറസ്സായ മൈതാനങ്ങളിലോ നിൽക്കരുത്. ഉയരമുള്ള മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് തികച്ചും അപകടകരമാണ്. അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാകുമ്പോൾ തന്നെ പറമ്പിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായ ഷെഡുകളിലേക്ക് മാറ്റിക്കെട്ടുക. മിന്നൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയെ അഴിക്കാൻ പോകരുത്. മീൻപിടുത്തം, കുളിക്കൽ, തോണി തുഴയൽ എന്നിവ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
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