തുലാവർഷം വരുന്നു ; ഇടിയോടും മിന്നലോടും കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
ഇന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. കേരളത്തിനു പുറമെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ. വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കനത്ത മഴ.
Published : October 16, 2025 at 7:27 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് തുലാവർഷം എത്തിയേക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വരും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം പൂർണമായി മാറി തുലാവർഷം ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകിലാണ് ഇന്ന്(ഒക്ടോബർ 16) ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. ഇടിയോടും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇന്ന് കേരള ലക്ഷദ്വീപ് കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വരും മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തു
വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴ പെയ്തു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ തമിഴ്നാട്ടിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ പെയ്തു. ഇത് വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമായി. ഒന്നിലധികം ജില്ലകളിൽ ഐഎംഡി അലർട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ ഉടൻ എത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. തീരദേശ, ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ പെയ്തതേടെ നിരവധി ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി. ചെന്നൈയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പുലർച്ചെ മുതൽ തുടർച്ചയായ മഴയും നിരവധി താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടതായി കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കോയമ്പത്തൂർ, നീലഗിരി, തേനി, മധുര, തിരുനെൽവേലി ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൾനാടൻ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടായി. കന്യാകുമാരി, തൂത്തുക്കുടി, രാമനാഥപുരം, തിരുനെൽവേലി, കോയമ്പത്തൂർ, നീലഗിരി, ദിണ്ടിഗൽ, തേനി, വിരുദുനഗർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഐഎംഡി ഓറഞ്ച് അലേർട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശക്തമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചെന്നൈയിൽ, അണ്ണാനഗർ, വില്ലിവാക്കം, പാഡി, എഗ്മോർ, പെരമ്പൂർ, ആവഡി എന്നിവയുൾപ്പെടെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ പെയ്തു. നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ള കെട്ടിലായതോടെ ജനങ്ങൾ വലഞ്ഞു.
തുടരെ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജലസംഭരണികളിലെ ജലനിരപ്പ് അധികൃതർ നിരീക്ഷിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് തീരദേശ ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
തെക്ക് ഭാഗത്ത് കനത്ത മഴയും വടക്ക് ഭാഗത്ത് തെളിഞ്ഞ ആകാശവും കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. തമിഴ്നാടും സമീപ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂണിനായി തയാറെടുക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി സംസഥാനങ്ങൾ സ്ഥിരമായ മൺസൂൺ ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങാനും സാധ്യത. അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ മാറാനും മറ്റ് ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
