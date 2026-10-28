'പണിയെടുക്കാതെ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരാഴ്ച സമയം'; വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മന്ത്രിയുടെ കർശന താക്കീത്
കുടിവെള്ള പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ എംഎൽഎമാർക്കും പരാതികളുണ്ടെന്നും, സഭയിൽ ഉയരുന്ന കൈകൾ എല്ലാവരും വെള്ളത്തിനായി ദാഹിക്കുകയാണെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്നും സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
Published : October 28, 2026 at 12:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിയോജകമണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ എംഎൽഎമാർ അധ്യക്ഷന്മാരായി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ അംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ജലവിഭവ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി മറുപടി പറയുന്നതിനിടെ ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങൾ ഉപചോദ്യങ്ങൾക്കായി കൈ ഉയർത്തിയിരുന്നു. കുടിവെള്ള പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ എംഎൽഎമാർക്കും പരാതികളുണ്ടെന്നും, സഭയിൽ ഉയരുന്ന കൈകൾ എല്ലാവരും വെള്ളത്തിനായി ദാഹിക്കുകയാണെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്നും സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്പീക്കറുടെ ഈ പരാമർശത്തെത്തുടർന്നാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി രൂപീകരിക്കുമെന്ന സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം മന്ത്രി നടത്തിയത്. നിയമസഭാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ 14 ജില്ലകളിലും എംഎൽഎമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർക്കുമെന്നും മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് സഭയെ അറിയിച്ചു.
നടപടികൾ കർശനം; കണക്ഷനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കും
കുടിവെള്ള ക്ഷാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളെല്ലാം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള കർമപദ്ധതികൾ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ വിച്ഛേദിച്ച വാട്ടർ കണക്ഷനുകളെല്ലാം ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കും. എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രത്യേക അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പിഴത്തുക കുറച്ച് പണമടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തും. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജലസേചനം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കനാലുകൾ നവീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കും ഉടൻ തുടക്കം കുറിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, തീരദേശ മേഖലകളിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി കടൽജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ രണ്ട് ഏജൻസികളെ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് താക്കീത്
വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് മന്ത്രി സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാതൊരു പണിയും ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെന്നും, ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനരീതി മാറ്റാൻ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം കൂടി നൽകും. ഇതിനുള്ളിൽ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർശനമായ വകുപ്പുതല നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കൊച്ചിയിലെ പ്രതിസന്ധി
സംസ്ഥാനത്തെ ജലവിതരണത്തിൽ ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നതായി ജനപ്രതിനിധികൾ സഭയിൽ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കൊച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി കുടിവെള്ള വിതരണം വലിയ തോതിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു.
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തമ്മനം സംഭരണിയുടെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് ജലലഭ്യത കുറഞ്ഞത് നഗരത്തിലെ വിതരണ ശൃംഖലയെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പുതിയ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡികളുടെ പ്രവർത്തനം സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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