'കാവലില്ലാത്ത വീട്ടിൽ കള്ളൻ കയറുന്നതുപോലെ': വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടനയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ കെ.എസ് ഹംസ
നിയമം ലംഘിച്ച് ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും, നിയമത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് ബാധകമാവുകയുള്ളൂ എന്നും കെ.എസ് ഹംസ ഇടിവി ഭാരതിനോട്
Published : October 17, 2026 at 10:36 AM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ ചെയർമാൻ കെ.എസ് ഹംസ. കോടതി നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായും അട്ടിമറിച്ചാണ് പുതിയ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചതെന്നും, കാവലില്ലാത്ത വീട്ടിൽ കള്ളൻ കയറുന്നതുപോലെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എം.സി മായിൻ ഹാജിയെ പുതിയ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഒമ്പതംഗ ബോർഡാണ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്.
നിയമം ലംഘിച്ച് ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും, നിയമത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് ബാധകമാവുകയുള്ളൂ എന്നും കെ.എസ് ഹംസ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അവധി ദിവസമായതിനാൽ കോടതികൾ അടച്ചിട്ട സമയം നോക്കിയാണ് ഈ പുനഃസംഘടന സർക്കാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ വലിയൊരു കള്ളക്കളിയുടെ ഭാഗമാണ്. "പോക്കറ്റടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ പോക്കറ്റടിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ" എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ നടപടിയെ പരിഹസിച്ചത്. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും നിർദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ചിലർ ബോധപൂർവം ഒളിച്ചുകളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന് അവഗണന
പുതിയ വഖഫ് ബോർഡിൽ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന് യാതൊരു പരിഗണനയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് നൂറ് ശതമാനവും ബോർഡിനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം പിടിച്ചടക്കിയ അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെ.എസ് ഹംസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗ്യത ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികളും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ അസാധാരണ നടപടി. നിലവിലെ ബോർഡിലെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങൾക്കും നിശ്ചിത യോഗ്യതയില്ലെന്ന സാങ്കേതികത്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കാർ ഈ നടപടിയെ സാധൂകരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കെ.എസ് ഹംസയെ വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാനായി നിയമിച്ചത്. എന്നാൽ, ബോർഡിലെ പല അംഗങ്ങൾക്കും ചട്ടപ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതയും മതിയായ പ്രാതിനിധ്യവും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബോർഡ് പൂർണമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
നിയമപോരാട്ടം തുടരും
തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും കെ.എസ് ഹംസ വ്യക്തമാക്കി. ഈ മാസം 28ന് നിലവിലെ കേസ് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഭിഭാഷകരുമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാലര വർഷത്തോളം കാലാവധി ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് കെ.എസ് ഹംസയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോർഡിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് സർക്കാർ പുതിയ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചത്. എം.എൽ.എമാരുടെ പ്രതിനിധിയായി കുറുക്കോളി മൊയ്തീനെയും, സമസ്ത മുശാവറയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുസ്തഫൽ ഫൈസിയെയും പുതിയ ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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അതേസമയം, പുതിയ വഖഫ് നിയമഭേദഗതി പ്രകാരം രണ്ട് അമുസ്ലിംകളെ ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥ സർക്കാർ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസിൻ്റെ വിധി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ മിന്നൽ നീക്കം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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