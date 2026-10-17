സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു; എം.സി മായിൻ ഹാജി പുതിയ ചെയർമാൻ
ഒൻപത് അംഗങ്ങളുള്ള പുതിയ വഖഫ് ബോർഡാണ് നിലവിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭയിൽ നിന്നുള്ള എം.എൽ.എമാരുടെ പ്രതിനിധിയായി കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ ബോർഡിലെത്തും
Published : October 17, 2026 at 8:09 AM IST
കോഴിക്കോട്: മുൻ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ നിയമിച്ച സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിട്ട് സർക്കാർ പുതിയ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന മുഖവുമായ എം.സി മായിൻ ഹാജിയാണ് പുതിയ വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ. വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകി രൂപീകരിച്ച പുതിയ ബോർഡിൽ കാന്തപുരം എ.പി വിഭാഗത്തെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയത് ശ്രദ്ധേയമായി.
പുതിയ അംഗങ്ങൾ ഇവർ
ഒൻപത് അംഗങ്ങളുള്ള പുതിയ വഖഫ് ബോർഡാണ് നിലവിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭയിൽ നിന്നുള്ള എം.എൽ.എമാരുടെ പ്രതിനിധിയായി കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ ബോർഡിലെത്തും. ബോറ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സിറാസ് ഡി കാപ്പസി, ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് മൗലവി എന്നിവർ അംഗങ്ങളാകും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളായി പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സജ്ന ഫിറോസ്, മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജസീം സബാഹ് എന്നിവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം മാറ്റണമെന്ന് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന സമസ്ത മുശാവറ അംഗം എം.പി മുസ്തഫൽ ഫൈസി, മുജാഹിദ് വിഭാഗം നേതാവും ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോ. അബ്ദുൽ മജീദ് സ്വലാഹി എന്നിവരും പുതിയ ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
ഒഴിവാക്കലുകളും വിവാദങ്ങളും
മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനങ്ങൾ പി.എസ്.സിക്ക് വിടാനുള്ള തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറിയിരുന്നു. അന്ന് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയ സമസ്ത നേതാവ് ഉമർ ഫൈസി മുക്കത്തെ പുതിയ ഭരണസമിതിയിൽ നിന്നും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി. അതേസമയം, സുന്നി വിഭാഗത്തിലെ പ്രബലരായ കാന്തപുരം എ.പി വിഭാഗത്തിന് ബോർഡിൽ യാതൊരു പ്രാതിനിധ്യവും നൽകാത്തത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചേക്കും. മുൻ ചെയർമാൻ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ അടിയന്തര നടപടി.
അമുസ്ലിം അംഗങ്ങളെ ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. അമുസ്ലിം അംഗങ്ങളെ ആരെയും നാമനിർദേശം ചെയ്യാതെ, ആ രണ്ട് ഒഴിവുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെയും മുൻ കോടതി ഉത്തരവുകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നീക്കം വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിയമപോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിയമപരമായ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് സർക്കാർ പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും, വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണവും ഭരണനിർവഹണവും സുതാര്യമാക്കാൻ പുതിയ സമിതിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും.
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