ETV Bharat / state

വഖഫ് ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ പൂട്ട്; യുഡിഎഫ് ബിജെപിയെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് സിപിഎം

യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചപ്പോൾ, ഉത്തരവ് നീതിയുടെ വിജയമാണെന്ന് ബിജെപി പ്രതികരിച്ചു.

Waqf Act Section 14 Rajeev Chandrasekhar CPIM slams UDF Waqf stand Shone George Waqf petition Kerala
Kerala HIgh Court (Etv Bharat)
author img

By PTI

Published : July 16, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡിന് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർത്തുന്നു. കേന്ദ്ര വഖഫ് നിയമത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുസ്‌ലിം ഇതര അംഗങ്ങളെ ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷമായ സിപിഎമ്മും, ഉത്തരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് ഭരണപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും ഒരുപോലെ കടന്നാക്രമിച്ച് ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തി.

ബോർഡ് രൂപീകരണം ചട്ടപ്രകാരമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷോൺ ജോർജ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായകമായ ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നത്. വഖഫ് ബോർഡിൽ മുസ്‌ലിം ഇതര അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 14 സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. നിലവിലെ കേരള വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ ഘടന ഈ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തിയ കോടതി, അനുമതിയില്ലാതെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുതെന്ന് ബോർഡിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

യുഡിഎഫ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചെന്ന് സിപിഎം

കോടതിയിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടാണ് ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാരോപിച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ശക്തമായ പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കി. ഹൈക്കോടതിയിൽ ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ചുവെന്നും, ഇത് ബിജെപിയുടെ വർഗീയ അജണ്ടയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണെന്നും സിപിഎം ആരോപിച്ചു.

"ബിജെപിയുടെ വർഗീയ അജണ്ടയ്ക്ക് അനുസൃതമായി വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലപാടെടുത്തതിലൂടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും കേരളത്തിലെ മതേതര സമൂഹത്തെയും വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ ഐകകണ്ഠ്യേന പ്രമേയം പാസാക്കിയതാണ്. അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ യുഡിഎഫ് നിലപാട് മാറ്റിയത് ബിജെപിയുമായുള്ള ഏത് ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്? ഇതിനോട് മുസ്ലിം ലീഗ് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം." സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്‌താവിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നീതിയുടെ വിജയമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നീതിയുടെയും ഭരണഘടനയുടെയും വിജയമാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. നിയമവാഴ്‌ച നടപ്പിലായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കാനാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ വഖഫ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്‌തതെന്നും എന്നാൽ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

"ഭരണഘടനയ്ക്കും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾക്കും മുകളിലല്ല ഒരു സ്ഥാപനവും വ്യക്തിയും. കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ്. പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിന് മേൽ എപ്പോഴും നീതി വിജയം വരിക്കും." ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

കോടതി ഉത്തരവും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ ചേരിതിരിവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

Also Read: "ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീട്ടിൽ ഭാര്യയും മക്കളുമുള്ളതാണ്"; മണിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ‘പ്രായം’ പറഞ്ഞ് വനംമന്ത്രിയുടെ കൊട്ട്

TAGGED:

WAQF ACT SECTION 14
RAJEEV CHANDRASEKHAR
CPIM SLAMS UDF WAQF STAND
SHONE GEORGE WAQF PETITION KERALA
KERALA HIGH COURT WAQF BOARD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.