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വഖഫ് ബോർഡ് രൂപീകരണം നിയമവിരുദ്ധം; ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി

അമുസ്‌ലിം അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വഖഫ് ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചത് നിയമ വിരുദ്ധമെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാര്‍.

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HIGH COURT OF KERALA. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 1:21 PM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് രൂപീകരണത്തിനെതിരെയും മുനമ്പം ഭൂമി വിഷയത്തിലെ ബോർഡിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെയും ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി. ക്രൈസ്‌തവ സംഘടനയായ അസംബ്ലി ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് സർവീസസ് ആണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അമുസ്‌ലിം അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണമായും ലംഘിച്ചാണ് നിലവിലെ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ നിയമനം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹർജിക്കാരനായ ശ്യാം ദേവരാജ് ആരോപിക്കുന്നു. നിയമപ്രകാരം ബോർഡിൽ രണ്ട് അമുസ്‌ലിം അംഗങ്ങളെ നിർബന്ധമായും നിയമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ചട്ടം പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. ആകെ 11 അംഗങ്ങളുള്ള ബോർഡിൽ ഒൻപത് പേരെ മാത്രമാണ് ആദ്യം നിയമിച്ചത്. ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് അമുസ്‌ലിം അംഗങ്ങളെ പിന്നീട് നിയമിക്കാമെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. ഈ നടപടി തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും നിലവിലെ വഖഫ് ബോർഡ് രൂപീകരണം റദ്ദാക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

മുനമ്പം ഭൂമി പ്രശ്‌നം: മുനമ്പത്തെ 404 ഏക്കർ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വഖഫ് ബോർഡ് നേരിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത നടപടിയെയും ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 'ഉമീദ്' പോർട്ടലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ചുമതല അതത് 'മുത്തവല്ലി'മാർക്കാണ്. എന്നാൽ മുനമ്പത്തെ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുത്തവല്ലിമാർക്ക് പകരം വഖഫ് ബോർഡ് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ബോർഡ് അതിൻ്റെ അധികാരം അതിക്രമിച്ചുവെന്നും ഈ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നാളുകളായി തുടരുന്ന മുനമ്പം ഭൂമി തർക്കം സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക ചർച്ചയായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ തങ്ങളുടെ കിടപ്പാടം വഖഫ് സ്വത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെതിരെ മുനമ്പത്തെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോടെ പ്രദേശവാസികൾ നടത്തുന്ന സമരം വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

ഇതിനിടെയാണ് ബോർഡിൻ്റെ നിയമ സാധുത തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുതിയ ഹർജി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും. അതേസമയം, വഖഫ് ബോർഡിൽ അമുസ്‌ലിം അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ചട്ടം ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നേരത്തെ ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഹർജിയും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും വഖഫ് ബോർഡിനും നിർണായകമാകും.

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TAGGED:

KERALA HIGH COURT NEWS
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