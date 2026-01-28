18 കോടിയുടെ ബാധ്യത ഇനി സർക്കാർ തീർക്കും; വയനാട് ദുരന്തബാധിതരുടെ മുഴുവൻ വായ്പകളും എഴുതിത്തള്ളി
ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽനിന്നാണ് 555 കുടുംബങ്ങളുടെ ബാധ്യത തീർക്കുന്നത്. കേന്ദ്രസർക്കാർ സഹായം നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് ഈ നടപടി.
Published : January 28, 2026 at 9:45 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വയനാട് ദുരന്തബാധിതരുടെ മുഴുവൻ വായ്പകളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും. ദുരന്തബാധിതരുടെ ആകെ കടമായ 18 കോടി 75 ലക്ഷത്തി 69 ആയിരത്തി 337 രൂപ 90 പൈസ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണമായും ഏറ്റെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പണം അനുവദിച്ച് എഴുതിത്തള്ളാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു.
റവന്യൂ മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. വയനാട് ദുരന്തം നടന്നയുടൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദുരന്തബാധിതരുടെ കടബാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കെടുക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിശദമായ കണക്കുകൾ തയാറാക്കിയിരുന്നു. 2005ൽ പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയ ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരം ദുരന്തബാധിതരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആദ്യ മെമ്മോറണ്ടത്തിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഇക്കാര്യം ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കത്ത് നൽകുകയും സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയിൽ അതായത് എസ്എൽബിസിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത് ബാങ്ക് അധികാരികളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ദുരന്തത്തെ അതീവ ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള ദുരന്തമായി അഥവാ ഡിസാസ്റ്റർ ഓഫ് സിവിയർ നേച്ചർ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് നിയമപ്രകാരം കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളാൻ കഴിയുമെന്നും അതാണ് ഉചിതമെന്നുമാണ് ബാങ്ക് അധികൃതർ അന്ന് അറിയിച്ചത്. ഇതേസമയം ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിൽ കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഓരോ ആഴ്ചയിലും കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഹാജരാവുകയും സമയം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ 2024 ജൂലൈ 30ന് കോടതിയിൽ തികച്ചും മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നിലപാടാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതീവ ഗുരുതരമായ ദുരന്തമുണ്ടായാൽ കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളാൻ അധികാരം നൽകുന്ന സെക്ഷൻ 13 തങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു എന്നായിരുന്നു സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കബളിപ്പിക്കാനായി നിയമത്തിലെ ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ മാറ്റിയ അപകടകരമായ നിലപാടാണിതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇത് മനുഷ്യത്വപരമല്ലെന്ന് കോടതി തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയും സാങ്കേതികമായി ദേശീയ അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരമില്ലെങ്കിൽ പോലും യൂണിയൻ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പരമാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് കോടതി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. കോടതിയിലെ കേസ് നടക്കുന്നതിനാലും അന്തിമവിധി വരാത്തതിനാലും സർക്കാർ ഇതുവരെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനം.
നിയമസംഹിതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ലെജിറ്റിമേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അഥവാ ന്യായമായ പ്രതീക്ഷ എന്നൊന്നുണ്ട്. നിയമപരമായി ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ കരുതിയതിൽ തെറ്റില്ല. സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരം കടം എഴുതിത്തള്ളുക മാത്രമല്ല, പുതിയ വായ്പകൾ എടുക്കാനുള്ള അവകാശവും ദുരന്തബാധിതർക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ആ വകുപ്പ് തന്നെ എടുത്തുമാറ്റിയത് ഇന്ത്യയുടെ നീതിശാസ്ത്രത്തിനേറ്റ വലിയ കളങ്കമാണ്.
ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടുള്ള ശത്രുത മാത്രമല്ല ദുരന്തബാധിതരായ മനുഷ്യരോടുള്ള പ്രതികാര നടപടിയാണിത്. ഇതിന് മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് വയനാട് ജില്ലാ കലക്ടർ നൽകിയ ശിപാർശ പരിഗണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും പണം അനുവദിച്ച് കടങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തത്. ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുക എന്നത് ഒരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ലാത്ത വിധം സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസ പട്ടികയിൽ അതായത് ഫേസ് 1, ഫേസ് 2A, ഫേസ് 2B എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 446 കുടുംബങ്ങളിലെ 980 വ്യക്തികൾ, മറ്റ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത എന്നാൽ ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന 12 കുടുംബങ്ങളിലെ 23 വായ്പകൾ എന്നിവ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും.
വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വാടകക്കാരായ വ്യാപാരികളായ 20 പേരുടെ 61 വായ്പകൾ, വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമകളായ 14 പേരുടെ 41 വായ്പകൾ, വാണിജ്യ കെട്ടിട ഉടമകൾ മാത്രമായ 2 പേരുടെ 5 വായ്പകൾ, മറ്റ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ ഉപജീവന സഹായം ലഭിക്കുന്ന 61 പേരുടെ 510 കടങ്ങൾ എന്നിവയും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നവയിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ആകെ 555 കുടുംബങ്ങളുടെ 1620 വായ്പകളാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. 10 ലക്ഷത്തിന് താഴെയും മുകളിലുമുള്ള എല്ലാ കടങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇതിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകളുടെ ആകെ തുക 16 കോടി 91 ലക്ഷത്തി 55 ആയിരത്തി 88 രൂപയും 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വായ്പകളുടെ തുക 1 കോടി 84 ലക്ഷത്തി 14 ആയിരത്തി 249 രൂപയുമാണ്. ഈ തുക ജില്ലാ കലക്ടർ മുഖേന ബാങ്കുകളിലേക്ക് അടയ്ക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.
പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് എസ്എൽബിസുമായി സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തും. ജൂലൈ മാസത്തിന് ശേഷം മൊറട്ടോറിയം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പലിശ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. അത്തരം പലിശകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാങ്കുകൾ തന്നെ എഴുതിത്തള്ളാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടും. കൂടാതെ കേന്ദ്രനിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരം കടം എഴുതിത്തള്ളണമെന്ന് സർക്കാർ വാശിപിടിച്ചതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്.
സാധാരണ ഗതിയിൽ കടം എഴുതിത്തള്ളിയാൽ അത് വ്യക്തികളുടെ സിബിൽ സ്കോറിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ബാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ സർക്കാർ പണം അടയ്ക്കുമ്പോൾ ദുരന്തബാധിതരുടെ സിബിൽ സ്കോറിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാകണം നടപടികൾ എന്ന് എസ്എൽബിസിയിൽ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടും. ചെറിയ കുടിശ്ശികകൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതും നൽകാൻ സർക്കാരിന് മടിയില്ല. കലക്ടർ സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അനർഹർ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അത് പരിശോധിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും പരാതിപ്പെടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും.
