എസ്ഐആർ ഇന്ന് മുതൽ: സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കും? പുറത്താവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ
യോഗ്യരായവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനും ഇരട്ടിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ഈ പരിഷ്കരണം. കരട് പട്ടിക ഡിസംബർ 9-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
Published : November 4, 2025 at 12:01 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സമഗ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ (എസ്ഐആർ) ഭാഗമായി ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർ (ബിഎൽഒ) ഇന്ന് മുതൽ വീടുകളിൽ വിവരശേഖരണത്തിനായി എത്തിത്തുടങ്ങും. നവംബർ 4 മുതൽ ഡിസംബർ 4 വരെയാണ് വിവരശേഖരണം നടക്കുക. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വോട്ടർമാർ രേഖകളൊന്നും സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.
യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒട്ടേറെപ്പേരും ഇതര രാജ്യക്കാരും വരെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കണ്ടെത്തലാണ് സമഗ്ര പരിഷ്കരണത്തിന് കാരണം. നിലവിൽ പട്ടികയിലുള്ളവർ പോലും എസ്ഐആർ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശ യോഗ്യത തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പരിഷ്കരണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
വോട്ടർപട്ടികയിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും യോഗ്യത പരിശോധിച്ച്, യോഗ്യരല്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കുകയും ഇരട്ടിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി യോഗ്യരായവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എസ്ഐആറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതുവഴി തികച്ചും പുതിയതും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ വോട്ടർപട്ടികയാണ് തയ്യാറാക്കുക. സാധാരണയായി നടക്കുന്ന സമ്മറി റിവിഷനിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, എസ്ഐആറിൽ ഓരോ വോട്ടറുടെയും യോഗ്യത വീടുകയറി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കും.
1953–56 മുതൽ 2004 വരെ 13 തവണ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ്ഐആർ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇത് അവസാനമായി നടന്നത് 2002ലാണ്.എസ്ഐആറിനോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന പക്ഷം, പുതിയ പട്ടികയിൽനിന്ന് പേര് പുറത്താകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിയമസഭാ, ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഈ പരിഷ്കരണം ബാധകമാവുക, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഇത് ബാധിക്കില്ല.
എസ്ഐആർ പ്രഖ്യാപനവും പശ്ചാത്തലവും
ബിഹാറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അടുത്തിടെ നടത്തിയ എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയിലൂടെ 4.7 ദശലക്ഷം പേരുകൾ വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് ഇല്ലാതാക്കി. ഇത് നിരവധി സാധുവായ വോട്ടർമാരെയും ബാധിച്ചു. അതിനാൽ എസ്ഐആർ എന്താണെന്നും എങ്ങനെ നടത്തപ്പെടുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും മനസിലാക്കണം.
വോട്ടർപട്ടികയിലെ പേരുകളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, തിരുത്തലുകൾ, സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് എസ്ഐആറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. വോട്ടർപട്ടികകളിൽ കാര്യമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കരുതുകയും വാർഷിക പുനരവലോകനം അത് തിരുത്താൻ പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിൽ, എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയിലേക്ക് തിരിയുകയുമാണ് പതിവ്.
നടപടിക്രമങ്ങളും കാരണങ്ങളും
എസ്ഐആർ പ്രക്രിയ നടത്തേണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ഓഫിസർമാരെ (ബിഎൽഒ) നിയമിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കമ്മിഷൻ ബൂത്ത് ലെവൽ കാമ്പുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ, ബിഎൽഒമാർ വീടുതോറും പോയി വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തും. ബിഎൽഒമാർ ഫോം 6 (പുതിയ പേര് ചേർക്കുക, 18 വയസിനു മുകളിലുള്ള യുവാക്കൾക്ക്), ഫോം 7 (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്/മരിച്ച പേര് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലുള്ള എതിർപ്പ്), ഫോം 8 (വിലാസം, പേര് അല്ലെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്) എന്നിവയിലൂടെ അപേക്ഷകൾ പൂരിപ്പിക്കും.
ഒരു വോട്ടർ അപ്പീൽ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവർക്ക് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമായി അപ്പീൽ ചെയ്യാം. ഫലങ്ങളിൽ അവർ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് അപ്പീൽ നൽകാനും കഴിയും. സമഗ്രമായ പുനരവലോകനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ വോട്ടർപട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വീടുതോറുമുള്ള എണ്ണൽ നടത്തുന്നു. നിലവിലുള്ള വോട്ടർപട്ടിക പരിശോധിക്കാതെ, ഒരു നിശ്ചിത തീയതിയിലെ യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ ആണ് ഓരോ വീടും സന്ദർശിക്കുന്നത്.
വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം
നിലവിലുള്ള വോട്ടർപട്ടികകൾ പൂർണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നോ കൃത്യമല്ലെന്നോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിഗമനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുൻപോ മണ്ഡല പുനർനിർണയം പോലുള്ള ഭരണപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷമോ ഇത് സാധാരണയായി സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടയിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവത്കരണവും കുടിയേറ്റവും കാരണം വോട്ടർപട്ടികയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്മിഷൻ 2025 ജൂൺ 24ലെ ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
പൗരന്മാർ മാത്രമേ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഭരണഘടനാപരമായി ബാധ്യസ്ഥമാണ്. കുടിയേറ്റം, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വോട്ടർ ഐഡി, മരിച്ച വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കൽ, വിദേശികളെ പട്ടികയിൽ തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1947ൽ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം ഇന്ത്യ എട്ട് തവണ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 21 വർഷം മുമ്പ് 2002നും 2004നും ഇടയിൽ ആണ് അവസാനമായി രാജ്യവ്യാപകമായി എസ്ഐആർ നടപ്പിലാക്കിയത്.
എസ്ഐആറും വാർഷിക പുനരവലോകനവും
വാർഷിക പുനരവലോകന പ്രക്രിയ എല്ലാ വർഷവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പതിവായി നടത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പ്രധാന പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആണ് എസ്ഐആർ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. ഇസിഐയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ (സിഇഒ) ആണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ സമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ, എസ്ഐആർ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നു.
പേര് പരിശോധിക്കേണ്ട വിധം
ആദ്യം, നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇസിഐ വെബ്സൈറ്റ് (voters.eci.gov.in) സന്ദർശിക്കുക. "തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് തിരയുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. അവിടെനിന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഇപിഐസി നമ്പർ (വോട്ടർ ഐഡി), മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പേര്/ജില്ല എന്നിവ നൽകി തിരയുക. ഇത് 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടും.
നിങ്ങളുടെ പേര് അതിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രാന്തരാകരുത്. അടുത്ത ഘട്ടം നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. എസ്ഐആർ സമയത്ത്, ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർ (ബിഎൽഒ) വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചറിയൽ, വിലാസം, മറ്റ് പൗരത്വ രേഖകൾ എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടും. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന്, ഇസിഐ ഈ രേഖകൾ സാധുവാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആവശ്യമായ രേഖകൾ
ആധാർ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി, പാസ്പോർട്ട്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് എന്നിവയാണ് ആവശ്യമായ രേഖകൾ. കുടിയേറ്റ വോട്ടർമാർക്ക് റേഷൻ കാർഡ്, വൈദ്യുതി/വെള്ള ബിൽ, വാടക കരാർ എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്. ഓപ്ഷണൽ രേഖകളിൽ പാൻ കാർഡ്, എംഎൻആർഇജിഎ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 11 രേഖകളിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ജനനത്തീയതി/സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിലും, അത് സ്വീകാര്യമാണ്.
ആവശ്യമായ രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലില്ലെങ്കിൽ, ബിഎൽഒയെ അറിയിക്കുക; അവർ സർക്കാർ ഡാറ്റാബേസുകൾ പരിശോധിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പുതിയ വിലാസത്തിൻ്റെ തെളിവ് (വൈദ്യുതി ബിൽ പോലുള്ളവ) കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. എസ്ഐആറിൽ വോട്ടർപട്ടിക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എണ്ണൽ ഫോമുകൾ ആവശ്യമാണ്; അവ ഓൺലൈനായോ ഓഫ്ലൈനായോ സമർപ്പിക്കുക.
ഫോം സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം
എണ്ണൽ ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ വോട്ടർമാരും പൂരിപ്പിക്കണം. ബിഎൽഒ അത് നൽകും. ഫോം 6: പുതിയ പേര് ചേർക്കുന്നതിനോ തിരുത്തുന്നതിനോ (18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള യുവാക്കൾക്ക്), ഫോം 7: ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്/മരിച്ച പേര് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലുള്ള എതിർപ്പ്, ഫോം 8: വിലാസം, പേര് അല്ലെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്. സമർപ്പിക്കാനായി ഓൺലൈനായി nvsp.inൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഓഫ്ലൈനായി ബിഎൽഒ, ഇആർഒ (ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർ), അല്ലെങ്കിൽ തഹസിൽ ഓഫിസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക.
കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 7–15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദം/എതിർപ്പ് ഫയൽ ചെയ്യുക. ഫോമിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് കൈവശം വയ്ക്കുകയും രസീത് നേടുകയും ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, ബിഎൽഒയെ ബന്ധപ്പെടുക. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എന്നിട്ടും ഡിലീറ്റ് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചാൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ നൽകുക.
അപ്പീൽ സംവിധാനവും മറ്റു നടപടികളും
ഇആർഒയും സിഇഒയും ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് തലങ്ങളിലുള്ള അപ്പീൽ സംവിധാനമുണ്ട്. സുതാര്യത നിലനിർത്താൻ സുപ്രീം കോടതി ഇസിഐയോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പരസ്യമാക്കും.ബിഎൽഒയ്ക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജൻ്റും (ബിഎൽഎ) വിവരശേഖരണത്തിന് എത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
2025 ഒക്ടോബർ 7ലെ പട്ടികയിലുള്ള എല്ലാ വോട്ടർക്കും ബിഎൽഒ രണ്ട് എന്യൂമറേഷൻ ഫോറങ്ങൾ നൽകും. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകുകയും മറ്റേത് വോട്ടർക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഫോമിൻ്റെ മുകളിൽ പേര്, വോട്ടർ ഐഡി നമ്പർ, സീരിയൽ നമ്പർ, പഴയ ഫോട്ടോ എന്നിവ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും.
ബാക്കി വിവരങ്ങൾ മാത്രം പൂരിപ്പിച്ചാൽ മതി. നിലവിലെ ഫോട്ടോ പതിക്കാനും ഓൺലൈനായി വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ക്യൂആർ കോഡും സൗകര്യമുണ്ട്. പൂരിപ്പിച്ച ഫോം ഒപ്പിട്ടശേഷം ബിഎൽഒയ്ക്ക് നൽകണം. ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഓൺലൈനായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ബിഎൽഒയുടെ സഹായം ലഭിക്കും. കളർഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉൾപ്പെടുത്താം. സ്ഥലത്തില്ലാത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വീട്ടിലെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഫോമിൽ ഒപ്പിടാം. ഉദാഹരണത്തിന്, മകൻ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് നൽകാവുന്നതാണ്.
ഫോം കൈമാറുന്ന രീതി
ബിഎൽഒ മൂന്നു തവണയെങ്കിലും വീട് സന്ദർശിച്ച് പൂരിപ്പിച്ച ഫോം വാങ്ങണമെന്നാണ് നിർദേശം. ബിഎൽഒ വരുന്ന സമയത്ത് വീട് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോമുകൾ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണവും അദ്ദേഹം ചെയ്യും. ബിഎൽഒ ഫോം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഫോം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബിഎൽഒ വീട്ടിലെത്തി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്തവണ എസ്ഐആർ നടക്കുമ്പോൾ, 2002ലെ ശുദ്ധീകരിച്ച പട്ടികയുമായിട്ടാണ് നിലവിലെ പട്ടിക ഒത്തുനോക്കുക. 2002ലെ വോട്ടർപട്ടികയായിരിക്കും എസ്ഐആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനരേഖ.
2002ലെയും 2025ലെയും പട്ടികയിലുള്ളവർ എന്യൂമറേഷൻ ഫോം ഒപ്പിട്ട് നൽകിയാൽ മതി, അധിക രേഖകളൊന്നും നൽകേണ്ട. 2025ലെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും 2002ലെ പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്തവരും, ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ 2002ലെ പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ നൽകേണ്ടതില്ല. വ്യക്തിയോ മാതാപിതാക്കളോ 2002ലെ പട്ടികയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്മിഷൻ പറയുന്ന 12 രേഖകളിലൊന്ന് നൽകണം.
രേഖകളും ആധാർ വിവരങ്ങളും
2002ലെ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തവരോ, മാതാപിതാക്കളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ പേരില്ലാത്തവരോ ആണ് അധിക രേഖകൾ നൽകേണ്ടത്. എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിൽ ആധാർ നമ്പർ പൂരിപ്പിക്കാൻ കോളം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നിർബന്ധമല്ല. 2002ലെ പട്ടികയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ആ വിവരങ്ങൾ ഫോമിൻ്റെ താഴെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.
2002ലെ പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ പേരില്ല, പകരം അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയോ പേരാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ വലതുഭാഗത്തെ കോളത്തിൽ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാം. വോട്ടർമാർ നൽകിയ പൂരിപ്പിച്ച ഫോമുകൾ ബിഎൽഒ തുടർനടപടികൾക്കായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർ (ഇആർഒ) കരടു പട്ടിക തയ്യാറാക്കും.
തീയതി പരിധിയും കരട് പട്ടികയും
വീടുകളിൽ ഫോറം വിതരണം, വിവരശേഖരണം നവംബർ 4 - ഡിസംബർ 4
കരടുവോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം ഡിസംബർ 9
ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും നൽകൽ ഡിസംബർ 9 - ജനുവരി 8
ഹിയറിങ്, രേഖകളുടെ പരിശോധന ഡിസംബർ 9 - ജനുവരി 31
അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം ഫെബ്രുവരി 7
എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 2025 ഡിസംബർ 9ന് ഈ കരടു പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടും കരടുപട്ടികയിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ 9 മുതൽ ജനുവരി 8 വരെ പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്. കരടുപട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചവരുടെ പേരുകൾ 2002ലെ പട്ടികയുമായി ഒത്തുനോക്കും. ഈ ലിങ്കിങ്ങിന് ശേഷം, രണ്ടിലും പേരുള്ളവർക്ക് അധിക രേഖകൾ വേണ്ട.
2002ലെ പട്ടികയിൽ ഉള്ളവരുടെ മക്കളോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ നിലവിലെ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അധിക രേഖകൾ നൽകേണ്ടതില്ല. ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും പെടാത്തവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകും.
അധിക രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടവർ
നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്നവർ മാത്രം അവരുടെ വോട്ടവകാശ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ നൽകിയാൽ മതി. പൗരത്വ നിയമത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രേഖകൾ നാലു തരത്തിലാണ് സ്വീകരിക്കുക:
- 1987 ജൂലൈ 1ന് മുൻപ് ജനിച്ചവർ: ജനനത്തീയതിയും സ്ഥലവും തെളിയിക്കുന്ന രേഖ.
- 1987 – 2004 കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചവർ: സ്വന്തം രേഖകൾക്ക് പുറമേ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ജനനത്തീയതിയും ജനനസ്ഥലവും തെളിയിക്കുന്ന രേഖ.
- 2004ന് ശേഷം ജനിച്ചവർ: സ്വന്തം രേഖകൾക്കൊപ്പം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും രേഖകൾ.
- മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ത്യക്കാരല്ലെങ്കിൽ: വോട്ടറുടെ ജനന സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പാസ്പോർട്ടിൻ്റെയോ വിസയുടെയോ പകർപ്പ്.
സമർപ്പിക്കാവുന്ന മറ്റ് രേഖകൾ
എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില രേഖകൾ ഇവയാണ്: സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ്റെ ഐഡി കാർഡ്, പെൻഷൻ പേയ്മെൻ്റ് ഓർഡർ (പെൻഷനർക്ക്). സർക്കാർ, പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകൾ, എൽഐസി, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ എന്നിവ 1987ന് മുൻപ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഐഡി കാർഡുകൾ. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാസ്പോർട്ട്, സർവകലാശാലകളും ബോർഡുകളും നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്ഥിരതാമസം തെളിയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
വനാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് (ബാധകമാകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം), സംസ്ഥാനം തയ്യാറാക്കുന്ന ഫാമിലി രജിസ്റ്റർ എന്നിവയും സമർപ്പിക്കാം. ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയലിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ, പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നതിന് അധിക രേഖകൾ നൽകേണ്ടിവരും. പൂരിപ്പിച്ച എന്യൂമറേഷൻ ഫോം തിരികെ നൽകാത്തവരുടെ പട്ടിക മരണം, സ്ഥലംമാറ്റം, അസാന്നിധ്യം, ഇരട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ പ്രത്യേകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
അവസാന നടപടികളും പ്രതീക്ഷകളും
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഫോം 6 ഉപയോഗിച്ച് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാൻ അപേക്ഷ നൽകാം. ഇതിനൊപ്പം നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഡിക്ലറേഷനും നൽകണം. ഫെബ്രുവരി 7ന് അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അന്തിമ പട്ടികയിൽ പ്രശ്നം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പരാതി ഉന്നയിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്.
ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് 15 ദിവസത്തിനകം ആദ്യ അപ്പീലും, രണ്ടാം അപ്പീൽ അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനകം മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് നൽകാം. എല്ലാ പരാതികളും പരിഹരിച്ച് എസ്ഐആർ സംസ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ.
