കേരളത്തിൽ എസ്ഐആർ സമയം നീട്ടി: ഡിസംബർ 18 വരെ ഫോം നൽകാം; അന്തിമ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 21-ന്
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലിഭാരവും പരിഗണിച്ച് വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികൾക്കുള്ള സമയം നീട്ടി. സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് തീരുമാനം.
Published : December 5, 2025 at 11:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികളുടെ (എസ്ഐആർ) സമയപരിധി നീട്ടി. ഡിസംബർ 18 വരെ എന്യൂമറേഷൻ ഫോം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ സമയക്രമമനുസരിച്ച് 2026 ഫെബ്രുവരി 21നാണ് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടി. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കമ്മിഷൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചു. സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) നടപടികളാണ് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടിയത്. പുതിയ സമയക്രമമനുസരിച്ച് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഡിസംബർ 23ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നേരത്തെ ഇത് ഡിസംബർ 16നായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കരട് പട്ടിക വന്നശേഷം ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും സമർപ്പിക്കാൻ 2026 ജനുവരി 22 വരെ സമയം ലഭിക്കും. അന്തിമ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 14ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.
ജീവനക്കാർക്ക് ആശ്വാസം
ഡിസംബർ ഒമ്പത്, 11 തീയതികളിലായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികളുടെ തിരക്കിനിടയിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നത് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് സംസ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഈ തീരുമാനം. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർക്ക് (ബിഎൽഒ) ഒരേസമയം പോളിങ് ഡ്യൂട്ടിയും വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
ജോലിഭാരം കാരണം പല ബിഎൽഒമാരും രാജിവയ്ക്കാനൊരുങ്ങുകയും സർവീസ് സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണവും ബൂത്ത് സജ്ജീകരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരക്കുകളിലാണ്. ഇതിനിടയിൽ വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയുള്ള വിവരശേഖരണം അസാധ്യമാണെന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ, വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിലെയും വെബ്സൈറ്റിലെയും സാങ്കേതിക തകരാറുകളും സെർവർ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ദഗതിയിലാക്കിയിരുന്നു.
ലക്ഷ്യം കുറ്റമറ്റ പട്ടിക
ഈ വർഷത്തെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിന് 'സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ' എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. 2026ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണിത്. സാധാരണ നടക്കുന്ന സംക്ഷിപ്ത പുതുക്കലിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ സമഗ്രമായ പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത്. ഫോട്ടോ പതിച്ച വോട്ടർ പട്ടികയിൽ മുഖം വ്യക്തമല്ലാത്തതും പഴയതുമായ ഫോട്ടോകൾ മാറ്റി പുതിയവ ചേർക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്. ആധാർ നമ്പറും വോട്ടർ ഐഡിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയും പുരോഗമിക്കുന്നു.
വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി ബിഎൽഒമാർ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനാൽ അനർഹരെ നീക്കം ചെയ്യാനും 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ പുതിയ വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും. കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലേജ് ഓഫിസുകളിലും താലൂക്ക് ഓഫിസുകളിലും പരിശോധനയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. ഓൺലൈനായും പട്ടിക പരിശോധിക്കാം. പ്രവാസി വോട്ടർമാർക്കും തങ്ങളുടെ പേര് പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അന്തിമ പട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടുന്ന പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
