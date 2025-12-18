ETV Bharat / state

തീവ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം; ആശങ്ക വേണ്ട, പേര് ചേർക്കാൻ ഇനിയും അവസരം, ഒഴിവാക്കിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ

തെറ്റായ രീതിയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും, 2026 ഫെബ്രുവരി 20-ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വരെ പേര് ചേർക്കാൻ അവസരമുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ

തിരുവനന്തപുരം: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിന്‍റെ ഒന്നാം ഘട്ടം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അർധരാത്രി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ 24.18 ലക്ഷം പേരുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പേര് ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ സുതാര്യത വേണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി.

തെറ്റായ രീതിയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും, 2026 ഫെബ്രുവരി 20-ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വരെ പേര് ചേർക്കാൻ അവസരമുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഡോ. രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബി.എൽ.എമാർക്ക് (Booth Level Agents) ഇക്കാര്യം ബി.എൽ.ഒമാരുടെ (Booth Level Officers) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പുതിയ എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാം.

തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം ഇന്ന് അർധരാത്രി അവസാനിച്ച ശേഷം ഡിസംബർ 23-ന് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഇതിന്‍റെ പകർപ്പ് മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും നൽകും. കമ്മീഷന്‍റെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന പകർപ്പ് നോക്കിയോ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഫെബ്രുവരി 20 വരെ പേര് ചേർക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകും. അതിനുശേഷവും പുറത്താകുന്നവർക്ക് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വരെ പേര് ചേർക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

പുതുതായി വിതരണം ചെയ്ത എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 24.18 ലക്ഷം പേരിൽ 6.49 ലക്ഷം പേർ മരണമടഞ്ഞവരാണ്. കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവർ 6.89 ലക്ഷം പേരും, സ്ഥലം മാറിപ്പോയവർ 8.21 ലക്ഷവുമാണ്. 1.34 ലക്ഷം പേർ ഇരട്ടിപ്പ് വോട്ടർമാരാണ്. ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചവരും ഫോം കൈപ്പറ്റാത്തവരുമുൾപ്പെടെ മറ്റുള്ളവർ 1.86 ലക്ഷം പേരുണ്ട്. ഈ പട്ടിക ബി.എൽ.എമാർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ഡിസംബർ 23-ന് കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം ഒരു മാസം ആക്ഷേപങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും സമർപ്പിക്കാം. ഇവയിന്മേലുള്ള ഹിയറിംഗ് ഡിസംബർ 23 മുതൽ രണ്ട് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കും. ഇതിനായി നിയോജക മണ്ഡലം തലത്തിൽ 86 ഇ.ആർ.ഒമാരെയും (ERO) 700 എ.ഇ.ആർ.ഒമാരെയും (AERO) നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 2.6 ലക്ഷം പേരെ പുതുതായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1,200 വോട്ടർമാർക്ക് ഒരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്നതാണ് കമ്മീഷന്‍റെ പുതിയ തീരുമാനം. ഇതിനായി പുതുതായി 5,030 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടി കണ്ടെത്തും. നിലവിലുള്ള 25,486 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഇതോടെ 30,490 ആയി വർധിക്കുമെന്നും രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ വ്യക്തമാക്കി.

