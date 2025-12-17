Kerala Local Body Elections2025

എസ്‌ഐആര്‍: നിങ്ങളുടെ പേര് വെട്ടിയോ? ഒഴിവാക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ

മരിച്ചവരും സ്ഥലംമാറിയവരുമടക്കം 25 ലക്ഷത്തിലധികം പേരുടെ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പട്ടിക പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താം.

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ (ETV Bharat)
Published : December 17, 2025 at 6:55 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: തീവ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ആദ്യഘട്ട വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ബൂത്ത് തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക ലഭ്യമാണ്. വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശോധിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ട്.

ഓരോ ബൂത്ത് തലത്തിലും മരിച്ചുപോയവർ, സ്ഥലത്തില്ലാത്തവർ, സ്ഥലം മാറിപ്പോയവർ, കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവർ തുടങ്ങിയവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ നാളെ വരെ തുടരും. ഇതിനനുസരിച്ച് ലിസ്റ്റ് പരിഷ്കരിക്കുന്നതാണ്. തക്കതായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപേക്ഷിച്ചാൽ വോട്ടർമാർക്ക് വീണ്ടും വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്താനാവും.

വോട്ടർ പട്ടിക: 25 ലക്ഷം പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട് കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ (ETV Bharat)

25 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട്

സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ 25 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ അറിയിച്ചു. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിൻ്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ വിളിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 25,01,012 പേരെയാണ് ആകെ കണ്ടെത്താനുള്ളത്. ഇതിൽ 6,44,547 വോട്ടർമാർ മരണപ്പെട്ടതായി ബിഎൽഒമാർ കണ്ടെത്തി. 8,19,349 പേർ സ്ഥിരമായി സ്ഥലം മാറിപ്പോയവരാണ്. 7,11,958 പേരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 1,31,530 പേർക്ക് ഒന്നിലധികം വോട്ടുകളുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ 1,93,631 പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ 20 ലക്ഷം പേരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്.

സൂക്ഷ്മപരിശോധന കർശനം

ബിഎൽഒമാർക്ക് നേരിട്ട് ഫോമുകൾ കൈമാറാൻ കഴിയാത്തവരെയും കണ്ടെത്താനാകാത്ത വോട്ടർമാരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താം. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ലിസ്റ്റ് നൽകും. അർഹതപ്പെട്ട ആരുടെയും വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കാസർകോട്, വയനാട്, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ 100 ശതമാനം പൂർത്തിയായി. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ 99.7 ശതമാനം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിൽ ബിഎൽഎ, ബിഎൽഒ യോഗങ്ങൾ ഉടൻ നടത്തും. കഴിഞ്ഞ മാസം ആരംഭിച്ച നടപടികൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് നീട്ടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കണക്കുകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചു.

എസ്‌ഐആര്‍: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായവർ ആരെല്ലാം? (ETV Bharat)

അർഹരായ ആരും പുറത്താകില്ല

വോട്ടർപട്ടിക സുതാര്യവും കുറ്റമറ്റതുമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്രയധികം സൂക്ഷ്മപരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വിശദീകരിച്ചു. വോട്ടർപട്ടികയിലെ ഇരട്ടവോട്ടുകളും അനർഹമായ പേരുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കമ്മിഷൻ കാണുന്നത്. സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒരേ വോട്ടറുടെ പേര് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഫോട്ടോ സിമിലർ എൻട്രീസ്, ഡെമോഗ്രാഫിക്കലി സിമിലർ എൻട്രീസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനകളും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ ഫീൽഡ് തലത്തിൽ ബിഎൽഒമാർ നേരിട്ട് പോയി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം

വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉയർത്തിയ ആശങ്കകൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി യോഗത്തിൽ ലഭിച്ചു. യഥാർഥ വോട്ടർമാരാരും പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന നിർദേശങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരാളെ 'കണ്ടെത്താനില്ലാത്തവരുടെ' പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയാലും ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കില്ല. ഇവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ഹിയറിങ് നടത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ. കൂടാതെ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും സ്ഥലം മാറിപ്പോയവരുടെയും പേരുവിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി ഏഴാം നമ്പർ ഫോം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വോട്ട് നീക്കം ചെയ്യില്ലെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ഉറപ്പുനൽകി.

എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ

തീവ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോം സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറു മണിവരെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഫോമുകളുടെ എണ്ണം 2,78,32,269 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇത് ആകെ ഫോമുകളുടെ 99.93 ശതമാനമാണെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ ഡോ. രത്തന്‍ യു ഖേല്‍ക്കര്‍ പറഞ്ഞു. തിരികെ ലഭിക്കാത്ത ഫോമുകളുടെ എണ്ണം 25,08,267 ആയി. മരണപ്പെട്ടവര്‍, ഇതുവരെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്തവര്‍, സ്ഥിരമായി താമസം മാറിപ്പോയവര്‍ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് ബിഎല്‍ഒമാര്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പട്ടിക പരിശോധിക്കേണ്ട വിധം

https://www.ceo.kerala.gov.in/asd-lits എന്ന ലിങ്കില്‍ പ്രവേശിച്ച് ജില്ലയും നിയമസഭാ മണ്ഡലവും നല്‍കിയാല്‍ ബൂത്തുകളുടെ പേരുകള്‍ ലഭിക്കും. ഇവിടെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ഓപ്ഷന്‍ ലഭിക്കും. 18.12.2025 വരെ ഇആർഒ, എഇആർഒ, ബിഎൽഒ എന്നിവർ നടത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഎഫ് അപ്ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് പിഡിഎഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ദിവസേന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വിശദാംശങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഏജന്റുമാരുമായി ഇതിനകം പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. കരട് പട്ടികയില്‍ പേരുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത വോട്ടര്‍മാരുടെ ബൂത്ത് തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക പൊതു ഓഫിസുകളുടെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ഓഫിസുകളുടെയും നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും. അതുവഴി വോട്ടര്‍പട്ടികകളും അവരുടെ പേരുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകും.

