12 കോടിയുടെ ഭാഗ്യവാനിതാ... ഇത്തവണ ഭാഗ്യദേവത കടാക്ഷിച്ചത് പൊന്നനെയും കുടുംബത്തെയും

ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുത്തത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പൂർണമായും സുതാര്യമായ രീതിയിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.. ആര്‍ക്കൊക്കെയാണ് കോടികള്‍ അടിച്ചതെന്ന് അറിയാം....

KERALA LOTTERY RESULT 2026 VISHU BUMPER BR 109 LOTTERY RESULTS VISHU BUMPER 12 CRORE WINNER VISHU BUMPER 2026 WINNERS LIST
ലോട്ടറി അടിച്ച പൊന്നൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 23, 2026 at 2:09 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നെഞ്ചേറ്റിയ കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ വിഷു ബമ്പർ (BR-109) നറുക്കെടുത്തു. VB135452 എന്ന ടിക്കറ്റാണ് 12 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത്. കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമെന്നാണ് സൂചന. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുത്തത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പൂർണമായും സുതാര്യമായ രീതിയിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

ഭാഗ്യശാലി പൊന്നനും കുടുംബവും

കേരളം മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്ന 12 കോടി ബമ്പറിൻ്റെ ഭാഗ്യശാലിയെ ഒടുവില്‍ കണ്ടെത്തി. കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി പൊന്നനും കുടുംബത്തിനുമാണ് ഇത്തവണ കോടീശ്വരന്മാരാകാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. തുടര്‍ച്ചയായി ലോട്ടറി എടുക്കാറുണ്ടെന്നും ഒരു മാസം മുമ്പ് എടുത്ത ടിക്കറ്റിനാണ് ലോട്ടറി അടിച്ചതെന്നും പൊന്നൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

ബമ്പര്‍ അടിച്ചത് ഈ ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്....

1. ഒന്നാം സമ്മാനം: 12 കോടി രൂപ

VB135452

2. രണ്ടാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ വീതം 6 പേർക്ക്

VA 616453, VB 372020, VC 348224, VD 252972, VE 649598, VG 367998

3. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപവീതം ആറ്‌ പരമ്പരകൾക്ക് ലഭിക്കും: 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം

VA 238131, VB 149470, VC 133511, VD 575123, VE 363410, VG 480536.

4. നാലാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം

VA 818975, VB 749053, VC 777708, VD 123033, VE 448421, VG 823578.5,000

5. 5000 രൂപ സമ്മാനം നേടിയ നമ്പർ: 0891, 1678, 1729, 2053, 2548, 2659, 2840, 3065, 3333, 3658, 3989, 4122, 4644, 4670, 4742, 5294, 5328, 5730, 5790, 5995, 6522, 6597, 7185, 7785, 8261, 8344, 8480, 8520, 9566, 9793.2,000

6. 2000 രൂപ സമ്മാനം നേടിയ നമ്പർ: 0094, 0363, 0547, 0560, 0696, 0862, 1240, 2216, 2825, 2889, 3669, 3731, 3812, 4483, 4654, 4952, 6193, 6279, 6555, 7431, 7760, 8241, 8573, 8884.

7. 1,000 രൂപ സമ്മാനം നേടിയ നമ്പർ: 0281, 0613, 0705, 1295, 1334, 1693, 1801, 1815, 2279, 2532, 2588, 2654, 2940, 3129, 3406, 3591, 4019, 4053, 4327, 4472, 4547, 4563, 4977, 5016, 5148, 5458, 5551, 5571, 5925, 6097, 6143, 6361, 6704, 7109, 7357, 7614, 7621, 7833, 7898, 8124, 8402, 8511, 8512, 8545, 8629, 8808, 8866, 8918, 9170, 9260, 9339, 9344, 9474, 9998.

റെക്കോഡ് വിൽപ്പന

ഇത്തവണ വിപണിയിലിറക്കിയ 45 ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇതിനോടകം തന്നെ വിറ്റഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ. VA, VB, VC, VD, VE, VG എന്നീ പരമ്പരകളിലാണ് ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്. മുൻവർഷങ്ങളിലേതുപോലെ ഇത്തവണയും റെക്കോഡ് വരുമാനമാണ് ബമ്പർ വിൽപ്പനയിലൂടെ സർക്കാരിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കോടികൾ ഒഴുകുന്ന സമ്മാനഘടന

കേരള ലോട്ടറി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ സമ്മാനഘടനയാണ് വിഷു ബമ്പറിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്

  • ഒന്നാം സമ്മാനം: 12 കോടി രൂപ
  • രണ്ടാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ വീതം 6 പേർക്ക്
  • മൂന്നാം സമ്മാനം: 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം
  • നാലാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം
  • സമാശ്വാസ സമ്മാനം: ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹമായ നമ്പറുള്ള മറ്റ് പരമ്പരകളിലെ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
  • ഇതിനുപുറമെ 5000, 2000, 1000, 500, 300 തുടങ്ങിയ മറ്റ് നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ഭാഗ്യശാലികളെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

ബമ്പറടിച്ചാല്‍ എന്ത് ചെയ്യണം?

സമ്മാനത്തുക കൈയിലെത്തണമെങ്കിൽ ചില സുപ്രധാന നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബമ്പർ അടിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ...

1. ടിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ ഒപ്പിടുക, സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ടിക്കറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ഒപ്പും മേൽവിലാസവും എഴുതുക എന്നതാണ്. ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഒരു 'ബെയറർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്' ആണ്, അതായത് അത് ആരുടെ കൈയിലാണോ ഉള്ളത് അവർക്ക് തുക അവകാശപ്പെടാം. അതിനാൽ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച ശേഷം ടിക്കറ്റ് സുരക്ഷിതമായ ലോക്കറിലേക്ക് മാറ്റുക.

2. 30 ദിവസത്തിനകം ക്ലെയിം ചെയ്യുക

നറുക്കെടുപ്പ് നടന്ന ദിവസം മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് ലോട്ടറി വകുപ്പിലോ ബാങ്കിലോ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. സമയം വൈകിയാൽ സമ്മാനത്തുക നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

3. സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വലിയ സമ്മാന തുകകൾ കൈപ്പറ്റാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം

ഒപ്പിട്ട അസൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്

  • നിശ്ചിത ഫോമിലുള്ള അപേക്ഷ (ലോട്ടറി ഓഫീസിൽ നിന്നോ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നോ ലഭിക്കും).
  • ടിക്കറ്റ് വിജയിയുടേത് തന്നെയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രണ്ട് പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ (ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്).
  • പാൻ കാർഡിൻ്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
  • ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്‌പോർട്ട് ഇതിലൊന്നിൻ്റെ പകർപ്പ്.
  • തുക നിക്ഷേപിക്കേണ്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചെക്കും

നികുതി കഴിച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര കിട്ടും?

12 കോടി രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ മുഴുവൻ തുകയും നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തില്ല. നിയമപ്രകാരമുള്ള നികുതികൾ കുറച്ച ശേഷമുള്ള തുകയേ ലഭിക്കൂ.

ഏജന്റ് കമ്മീഷൻ: സമ്മാനത്തുകയുടെ 10% (1.20 കോടി) ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ഏജൻ്റിന് ലഭിക്കും.

ആദായനികുതി (TDS): ബാക്കി തുകയിൽ നിന്ന് 30% സർക്കാർ നികുതിയായി ഈടാക്കും.

സുപ്രീം കോടതി നിയമപ്രകാരമുള്ള സർചാർജുകളും സെസ്സും കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 7.50 കോടിയോളം രൂപ വിജയിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തും.

സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക

കോടികൾ ഒറ്റയടിക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആവേശം കാണിച്ച് പണം ധൂർത്തടിക്കരുത്. ഒരു നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ സഹായത്തോടെ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.

