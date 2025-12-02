ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി; കേസുകൾ കൂടുതൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ, ഈ വര്ഷം വിജിലൻസ് പിടിച്ച കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ
2025 ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ വിജിലൻസ് പരിധിയിൽ വന്ന കേസുകൾ 1236 എണ്ണം. കൂടുതൽ കൈകൂലി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ
Published : December 2, 2025 at 7:15 PM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ അഴിമതി കേസുകൾക്ക് ഇത്തവണയും കുറവില്ല. ദിനംപ്രതി നിരവധി അഴിമാതിക്കാരെയാണ് വിജിലൻസ് കയ്യോടെ പിടിച്ച് നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ അഴിമതി കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിജിലൻസ് ആൻ്റ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള് പ്രകാരം ഇത്തവണയും കേസുകള് വര്ധിച്ചു.
വിജിലിൻസ് കേസുകളിലുള്ള അന്വേഷണം കൂടാതെ വിജിലൻസ് എൻക്വയറികൾ, രഹസ്യ അന്വേഷണങ്ങൾ, മിന്നൽ പരിശോധനകൾ എന്നിവ വഴിയും ബ്യൂറോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും ചുറ്റുവട്ടത്ത്. കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം ഇവരുടെ പരിധിയിൽ നടത്തുമ്പോഴാകട്ടെ പ്രധാന കൈകൂലിക്കാർ ഇവർത്തന്നെ.
2025 ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ വിജിലൻസ് പരിധിയിൽ വന്ന കേസുകൾ 1236 എണ്ണമാണ്. അതിൽ ഈ വർഷം മാത്രം കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ച വിജിലൻസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 94 ഉം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജിലൻസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 1254 ആയിരുന്നു. ഈ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കിൽ നിന്നും നേരിയ കുറവ് മാത്രമെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കണക്കുകളിലാണ് 1236 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റവന്യൂ വകുപ്പിലാണ് കൈകൂലി കേസുകൾ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 19 കേസുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അങ്കമാലി ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ ഒന്നിലെ എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറായ അങ്കമാലി സ്വദേശി പി എം വിൽസനാണ് ഒടുവിൽ പിടിയിലായത്. കോൺട്രാക്ടർ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിന് 15,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിനാണ് വിൽസനെ വിജിലൻസ് പിടിക്കൂടിയത്.
പതിനാറ് ലക്ഷം കൈകൂലി, വില്ലേജ് ഓഫിസർ പൂട്ടി വിജിലൻസ്
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ വില്ലേജ് ഓഫിസറെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി മാറിയിരുന്നു. ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിനായി ഭൂ ഉടമയിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ ഒളവണ്ണ വില്ലേജ് ഓഫിസർ കെ ആർ ഉല്ലാസ് മോൻ ആണ് വിജിലൻസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പി കെ കെ ബിജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിജിലൻസ് സംഘമാണ് ഉല്ലാസിനെ പിടിച്ചത്.
ഒളവണ്ണയിലെ ഭൂമിതരം മാറ്റുന്നതിനാണ് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യം പതിനാറ് ലക്ഷം ഭൂ ഉടമയിൽ നിന്നും കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയായി ചുരുക്കി. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസായി അമ്പതിനായിരം രൂപ ഉടൻ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഭൂ ഉടമ കോഴിക്കോട് വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. വിജിലൻസ് കൈമാറിയ അൻപതിനായിരം രൂപയുമായി ഭൂ ഉടമ വില്ലേജ് ഓഫിസർ നിർദേശിച്ച സ്ഥലത്തെത്തി. അമ്പതിനായിരം രൂപ വില്ലേജ് ഓഫിസർ ഉല്ലാസ് മോന് കൈമാറുന്നതിനിടയിൽ വിജിലൻസ് സംഘം വില്ലേജ് ഓഫീസറെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
ഏറെക്കാലമായി ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാപകമായി വയലുകൾ തരം മാറ്റി നികത്തുന്നത് പതിവായിരുന്നു. നേരത്തെ നിരവധി പരാതികൾ ഇതു സംബന്ധിച്ച പൊലീസിൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടയിൽ വിജിലൻസ് സംഘത്തിൻ്റെ പിടിയിലാകുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വേറെയും കൈകൂലി കേസുകൾ വിജിലൻസ് പിടികൂടുകയുണ്ടായി. വസ്തു പോക്കുവരവ് ചെയ്ത് കരം തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 5,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ വേങ്ങൂർ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഓഫിസിലെ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എം ജിബി മാത്യുവിനെ വിജിലൻസ് പിടികൂടി.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാന്നാർ കുട്ടംപേരൂർകുന്നത്തൂർ ശ്രീ ദുർഗാ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ റിസീവർ ശ്രീനിവാസനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജിലൻസ് പിടികൂടി. ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിയ പൂജകൾക്ക് 5,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിനാണ് ശ്രീനിവാസനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടർനടപടികൾക്ക് ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതികളെ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
Also Read: കോളടിച്ചല്ലോ! തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് രണ്ട് ദിവസം ശമ്പളത്തോട് കൂടി അവധി;സ്കൂളുകള്ക്കും ബാധകം