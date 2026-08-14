ETV Bharat / state

സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിലെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് യുപിഎസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾ; സർക്കാർ ചർച്ചയിൽ സമവായം

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എം ഷംസുദ്ദീനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെത്തുടർന്നാണ് സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ അറിയിച്ചു. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ 45 ദിവസത്തെ സമയം സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു

M SHAMSUDHEEN UPST PSC PROTEST
UPST CALL OFF PROTEST (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 1:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ 40 ദിവസമായി സമരം ചെയ്‌ത യുപിഎസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എം ഷംസുദ്ദീനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെത്തുടർന്നാണ് സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ അറിയിച്ചു. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ 45 ദിവസത്തെ സമയം സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനു വഴങ്ങിയാണ് 40 ദിവസമായി നടന്നുവന്ന സമരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് എല്‍പിഎസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒഴിവുള്ള തസ്‌തികകളിൽ പിഎസ്‌സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടിയന്തരമായി പുറത്തിറക്കുക, ഹെഡ്‌മാസ്റ്റർ, പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനം വേഗത്തിലാക്കുക, മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ, ഫിഷറീസ് സ്‌കൂളുകളിലെ നിയമനം വേഗത്തിലാക്കുക, നിലവിലെ റാങ്ക് പട്ടിക കാലാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സ്‌കൂളുകളിലെ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം 1.30 ആക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്. ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ 45 ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, സമരം നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

37 ദിവസമായി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പടിക്കൽ സമരം ചെയ്‌തശേഷമാണ് എൽപിഎസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വളർമതി 13 ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരവും ചെയ്‌തിരുന്നു. അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം കുറയ്ക്കുക, പുതിയ തസ്‌തികൾ സൃഷ്‌ടിക്കുക, എയ്‌ഡഡ് സ്‌കൂൾ നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിടുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന സമരാവശ്യങ്ങൾ. സമരം നിർത്തിയെങ്കിലും നേതാക്കൾ അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട്. അവരോടും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സർക്കാർ 45 ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരം നിർത്തി വച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 24നാണ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട സമയം പൂർത്തിയാവുന്നത്.

TAGGED:

M SHAMSUDHEEN
UPST
PSC
PROTEST
UPST CALL OFF PROTEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.