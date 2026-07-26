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പ്രൈമറി തലത്തിൽ 'ഡിജിറ്റൽ സ്‌ക്വയര്‍ വിപ്ലവം'; സംസ്ഥാനതല പദ്ധതിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ച് മന്ത്രി എന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകൾക്കായി 'ഡിജിറ്റൽ സ്ക്വയർ' പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ഗെയിമിഫൈഡ് ലേണിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത, സ്വയം പഠനം, സർഗ്ഗാത്മകത എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം.

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KITE the technology wing of the state's General Education Department, has launched Digital Square (Fb screengrab/@N Samsudheen)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 4:04 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ എല്‍പി, യുപി പ്രൈമറി വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡിജിറ്റൽ പഠനം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ കൈറ്റ്‌ വഴി നടപ്പാക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ സ്‌ക്വയര്‍ പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്‍. ഷംസുദ്ദീന്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നിര്‍വഹിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ വിടവ് നികത്തുന്നതിനും അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് കൈറ്റ്‌ (കേരളാ ഇന്‍ഫ്രാസ്‌ട്രക്‌ചര്‍ ആന്‍ഡ്‌ ടെക്‌നോളജി ഫോര്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍) 'ഡിജിറ്റൽ സ്ക്വയർ' ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കര്‍മപരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ഡിജിറ്റല്‍ സ്‌ക്വയര്‍ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചത്. കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള എല്‍പി, യുപി പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ക്ലാസ് മുറി പഠനത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു സമഗ്ര ഡിജിറ്റൽ പഠന അന്തരീക്ഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ യുവ പഠിതാക്കൾക്കിടയിൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഈ സംരംഭം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 100 ദിന കർമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും കൂടാതെ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ഗെയിമിഫൈഡ് ലേണിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത, സ്വയം പഠനം, സർഗ്ഗാത്മകത എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും കൈറ്റിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കാഴ്‌ച വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഓഡിയോ സഹായവും പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉയർന്ന കോൺട്രാസ്റ്റ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്‌സസബിലിറ്റി സവിശേഷതകളുള്ള സൗജന്യ, ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്ര ഡിജിറ്റൽ പഠന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് പ്രോഗ്രാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പാക്കേജിൽ ജികോംപ്രിസ് എഡ്യൂടൈൻമെന്റ് സ്യൂട്ട്, ഇ-ക്യൂബ് പോലുള്ള ഭാഷാ പഠന ഉപകരണങ്ങൾ, സംഗീതം, ഡിജിറ്റൽ പെയിൻ്റിംഗ്, ആനിമേഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രാഥമിക തലം മുതൽ തന്നെ ആനിമേഷൻ, വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റുകൾ, ഗെയിമിംഗ്, കോമിക്‌സ് എന്നിവയുടെ ആശയങ്ങൾ ഇത് വിദ്യാർഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സ്‌ക്വയറിൽ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഒരു സമർപ്പിത എഫ് ഒ എസ് എസ് (FOSS) അധിഷ്ഠിത എഡ്യൂടൈൻമെൻ്റ് പാക്കേജും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കൈറ്റ് സിഇഒ കെ അൻവർ സാദത്ത് പറഞ്ഞു.

"കൊമേഴ്‌സ്യൽ ലോക്ക്-ഇൻ ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഡിജിറ്റൽ പഠന ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് തുല്യ ആക്‌സസ് പാക്കേജ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതേസമയം യുവ പഠിതാക്കൾക്ക് ബിൽഡ്-ഇൻ ഫിൽട്ടറിംഗ് മെക്കാനിസങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും നൽകുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ സ്ക്വയർ പരിപാടി സ്കൂളുകളിലുടനീളം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രവർത്തന ചട്ടക്കൂടും മന്ത്രി പുറത്തിറക്കി.

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എഐ അധിഷ്ഠിത അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഭീഷണികളിൽ നിന്നും വിദ്യാർഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്‌കൂൾ തലത്തിലുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്ന 'സൈബർ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ 2026' സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമ പദ്ധതികളിലുൾപ്പെടുന്നു. പഠന ഫലങ്ങളും ഹാജർനിലയും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പരിഹാര മാർഗനിർദ്ദേശം സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ അക്കാദമിക് മോണിറ്ററിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് 'താരാപഥം' എന്ന മറ്റൊരു പദ്ധതിയെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

പ്രാദേശിക വിജ്ഞാന ശേഖരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ 'സ്‌കൂൾ വിക്കി-തോൺ' കാമ്പെയ്‌നും ആരംഭിച്ചു. ചെറുപ്പം മുതലേ വിദ്യാർഥികളിൽ സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് 'ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ്' ഐടി ക്ലബ്ബുകൾ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. 14 ജില്ലകളിലെയും 4,000-ത്തിലധികം ഹെഡ്‌മാസ്റ്റർമാരും ഹെഡ്‌മിസ്ട്രസുമാരും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിലും സ്‌കൂൾ മേധാവികൾക്കായി സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടത്തിയ ഓറിയൻ്റേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പിലും പങ്കുചേർന്നു.

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KERALA DIGITAL CLASSROOM
KITE
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