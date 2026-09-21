കാമ്പസുകളിൽ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയം നിരോധിക്കില്ല; പ്രചരിക്കുന്ന കരട് രേഖ വ്യാജമെന്ന് കേരള സർവകലാശാല
ഉപസമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ പ്രാഥമിക കരട് തയ്യാറാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സർവകലാശാല വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ രേഖയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
Published : September 21, 2026 at 11:24 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കാമ്പസുകളിൽ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയം നിരോധിക്കാനോ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദി നിഷേധിക്കാനോ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു കരട് രേഖയ്ക്കും കേരള സർവകലാശാല അംഗീകാരം നൽകില്ലെന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം അജയ് ജുവൽ കുര്യാക്കോസ്. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്ന കരട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കരട് രേഖ ഔദ്യോഗികമല്ല
ചാൻസലറുടെയും കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെയും നിർദേശപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ കരട് പരിഗണിക്കുന്ന ഉപസമിതിയുടെ കൺവീനറാണ് അജയ് ജുവൽ കുര്യാക്കോസ്. നിലവിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കരട് സർവകലാശാല ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരം ഒരു കരട് ഉപസമിതിക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നത്.
വിദ്യാർഥികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അവരുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതും അവർക്ക് സ്വീകാര്യവുമായ നിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമായ കരടാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഉപസമിതിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഐകകണ്ഠേന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാർഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ള വേദി നിഷേധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഉപസമിതിയിൽ ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല.
മൂന്ന് സിപിഎം അംഗങ്ങളും ഒരു ബിജെപി അംഗവും നാല് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന എട്ടംഗ ഉപസമിതിയിലെ എല്ലാവർക്കും നിലവിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കരട് മനഃപൂർവം അയച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർനടപടികളെക്കുറിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളായ അജയ് ജുവൽ കുര്യാക്കോസ് (കൺവീനർ), ആർ എസ് ശശികുമാർ, സിബി സി ബാബു, അഹമ്മദ് ഫാസിൽ വൈ, സിപിഎം പ്രതിനിധികളായ നജീബ് എസ്, റഹീം കെ, പ്രമോദ് എൻ, ബിജെപി പ്രതിനിധിയായ വിനോദ്കുമാർ ടി ജി നായർ എന്നിവരാണ് ഉപസമിതിയിലുള്ളത്.
തുടർനടപടികൾ ഇങ്ങനെ
വിഷയത്തിൽ സർവകലാശാല അന്തിമമായി യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പുറത്തുവന്ന രേഖ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരട് മാത്രമാണെന്നും ഞായറാഴ്ച പങ്കുവച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കാമ്പസുകളിലെ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു സംവിധാനം രൂപീകരിക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
കോടതി നിർദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് വിഷയം അഫിലിയേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് സർവീസസ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടുകയും അവർ എട്ടംഗ ഉപസമിതി രൂപീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഉപസമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ പ്രാഥമിക കരട് തയ്യാറാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സർവകലാശാല വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ രേഖയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഉപസമിതി ഈ കരട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം രണ്ടാമതൊരു കരട് തയ്യാറാക്കി എല്ലാ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്കും രജിസ്റ്റർ തപാലിൽ അയച്ചുകൊടുക്കും. രേഖാമൂലം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശങ്കകളും ക്ഷണിക്കുന്നതിനായാണിത്. ലഭിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ കരട് തയ്യാറാക്കി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുക. ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷം വൈസ് ചാൻസലറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഔദ്യോഗികമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇത്രയധികം ഘട്ടങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഒരു ആഭ്യന്തര കരട് അന്തിമ ഉത്തരവായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച കുര്യാക്കോസ്, എൽഡിഎഫ് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളും ഉപസമിതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു. കേരള സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയം നിരോധിക്കാൻ യാതൊരു നീക്കവുമില്ലെന്നും മറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കാമ്പസുകളിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കരട് ചട്ടങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല സർവകലാശാല എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ, എസ്എഫ്ഐ, കെഎസ്യു തുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.
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