വിസിക്ക് തിരിച്ചടി; കേരള സർവകലാശാല യൂണിയന് തുടരാം, കലോത്സവത്തിന് ഫണ്ട് നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവ്
ഫെബ്രുവരി 28 വരെ കാലാവധി അനുവദിച്ച് വിസിയുടെ വാദം തള്ളി. ചെയർമാൻ്റെ ഹർജിയിലാണ് അനുകൂല വിധി. വിധിക്ക് പിന്നാലെ എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധിച്ചു.
Published : February 12, 2026 at 4:43 PM IST
എറണാകുളം: കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മലിൻ്റെ നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. യൂണിയന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി 28 വരെ പ്രവർത്തനം തുടരാൻ ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് ബാലാജി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അനുമതി നൽകി. കലോത്സവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾക്കായി ഫണ്ട് അനുവദിക്കാനും കോടതി സർവകലാശാലയോട് നിർദേശിച്ചു.
യൂണിയൻ ചെയർമാൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ. വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് പരിപാടികൾക്കുള്ള ഫണ്ടും, യൂണിയന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നതും വിസി തടഞ്ഞുവച്ചതുമായ തുക റിലീസ് ചെയ്യാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സർവകലാശാല ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പരിപാടികൾ നടത്താമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യൂണിയൻ്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കാനും പുതിയ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുമുള്ള വിസിയുടെ നീക്കത്തിനാണ് ഇതോടെ തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ കോടതിയുടെ മറ്റ് പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരൂ.
ഒരു യൂണിയൻ്റെ കാലയളവിൽ ഒരു കലോത്സവം മാത്രമേ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു വിസിയുടെ വാദം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നടന്നത് മുൻവർഷത്തെ മുടങ്ങിപ്പോയ പരിപാടിയുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നുവെന്നും പുതിയ കലോത്സവം നടത്താൻ യൂണിയന് അവകാശമുണ്ടെന്നും എസ്എഫ്ഐ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും പരിപാടികൾ തടയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന എസ്എഫ്ഐയുടെയും യൂണിയൻ്റെയും വാദങ്ങൾ കോടതി ശരിവച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ സർവകലാശാലകളിൽ യൂണിയൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ജനറൽ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതും. എന്നാൽ ഇവിടെ കാലാവധി പരിഗണിക്കാതെ വിസി യൂണിയൻ അസാധുവാക്കിയ നടപടിയാണ് കോടതി തടഞ്ഞത്.
മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കലോത്സവം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി. വിധി വിസിയുടെ അന്യായമായ നിലപാടിനേറ്റ തിരിച്ചടിയാണെന്നും വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ വിജയമാണെന്നും എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി എം ശിവപ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചു. വിസിയുടെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ നടപടികൾക്കുള്ള കനത്ത പ്രഹരമാണ് കോടതി വിധിയെന്ന് എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും വ്യക്തമാക്കി.
വിധിക്ക് പിന്നാലെ വിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി. 'വിസി യൂണിയനെ റദ്ദാക്കി, കോടതി വിസിയെ റദ്ദാക്കി' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി വസതിയുടെ ഭിത്തിയിലും ഗേറ്റിലും പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിച്ചാണ് അവർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. പൊലീസിൻ്റെ വിലക്ക് മറികടന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കോടതി വിധി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തത്കാലത്തേക്ക് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചതായി എസ്എഫ്ഐ അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വിസിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തും കാമ്പസിലും വലിയ തോതിലുള്ള പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സിൻഡിക്കേറ്റുമായും ഭരണസമിതിയുമായി ചർച്ച നടത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് യൂണിയൻ തീരുമാനം.
