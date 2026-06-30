കേരള സർവകലാശാല സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ നിയമനം; വിസിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ
സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള വിഷയത്തിൽ വിസി ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം
Published : June 30, 2026 at 7:49 PM IST
എറണാകുളം: കേരള സർവകലാശാലയുടെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസലായി അഡ്വ. ഗിരിജ ഗോപാലിനെ നിയമിച്ച വൈസ് ചാൻസലറുടെ (വിസി) ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. കേരള സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവും അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോ. ടി ആർ മനോജാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള വിഷയത്തിൽ വിസി ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം.
ഹൈക്കോടതിയിൽ സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഹാജരാകുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസലിനെ നിയമിക്കാനോ മാറ്റാനോ സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ അഡ്വ. തോമസ് എബ്രഹാമിനെ മാറ്റിയാണ്, സർവകലാശാലയിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അഡ്വ. ഗിരിജ ഗോപാലിനെ നിയമിച്ചത്.
നിയമപ്രകാരം രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗം ചേരേണ്ടതുണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ 93 ദിവസത്തിലേറെയായി വൈസ് ചാൻസലർ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തിട്ടില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ ഈ അധികാരം മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് വിസി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പുതിയ നിയമനം നടത്തിയതെന്നാണ് ഡോ. ടി ആർ മനോജിൻ്റെ വാദം. സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽമാരാണ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഹർജികൾ സംബന്ധിച്ച് അതാത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നത്.
ഹൈക്കോടതിയിലെ സർവകലാശാലയുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺസൽ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അഡ്വ. തോമസ് എബ്രഹാമിനെ നീക്കി വിസി മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിന് മറുപടിയായി അത് അനുസരിക്കില്ലെന്നും കോൺസൽ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറില്ലെന്നും അഡ്വ. തോമസ് എബ്രഹം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. തന്നെ നിയമിച്ചത് സിൻഡിക്കേറ്റ് ആയതിനാൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് പുതിയ സ്റ്റാന്ഡിങ് കൗൺസിലിനെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ ആ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അഡ്വ. തോമസ് എബ്രഹാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
നേരത്തെ രജിസ്ട്രാർ കെ എസ് അനിൽ കുമാറിൻ്റെ സസ്പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സിൻഡിക്കേറ്റിന് വേണ്ടി തോമസ് എബ്രഹാം ഹാജരായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് വിസി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അഡ്വ. ഗിരിജ ഗോപാലിനെ അഭിഭാഷകയായി വെച്ചിരുന്നു. സർവകലാശാലയ്ക്ക് നിലവിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ ഉള്ളപ്പോൾ വിസി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അഭിഭാഷകയെ വെച്ചത് നിയമലംഘനമാണെന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.