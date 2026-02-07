വിഡി സതീശൻ്റെ 'പുതുയുഗ യാത്ര' ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ; ശബരിമല വിഷയം ആയുധമാക്കി പ്രചാരണം
ശബരിമല വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുഴുവൻ നേതാക്കളുടേയും പ്രസംഗം. സ്വർണം കട്ട പിണറായിക്കും എംവി ഗോവിന്ദനും ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചുവെന്നായിരുന്നു കെ മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണം.
Published : February 7, 2026 at 10:37 AM IST
കാസർകോട്: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫിൻ്റെ 'പുതുയുഗ യാത്ര' ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ എത്തിച്ചേരും. വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ആരംഭിച്ച എൽഡിഎഫ് ജാഥയ്ക്ക് പിന്നാലെ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ പുതുയുഗ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായത്. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 06) കാസർകോട് കുമ്പളയിൽ നിന്നാണ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ജാഥ ആരംഭിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ പിണറായി ഭരണത്തിലെ വിരുദ്ധ വികാരങ്ങളെ യാത്രയിലുടനീളം മുതലെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നത്. കുമ്പളയിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലാണ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ശബരിമല വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുഴുവൻ നേതാക്കളുടേയും പ്രസംഗം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
''എസ്ഐടിയെ സമ്മർദത്തിലാക്കി അമ്പലക്കള്ളൻമാരെ രക്ഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം. എസ്ഐടിയിലും സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. സർക്കാർ ഇവരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അമ്പലക്കള്ളൻമാരെ രക്ഷിക്കാം എന്ന് സർക്കാർ കരുതേണ്ട. രക്ഷപെട്ടു എന്ന കരുതൽ വേണ്ട. സത്യം മുഴുവൻ നാട്ടുകാർക്കറിയാം'' - കെസി വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു.
ഭാവി കേരളം എങ്ങനെയെന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന യാത്രയാകും നടക്കുകയെന്ന് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ശബരിമല വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ കൂടി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. സ്വർണം കട്ട പിണറായിക്കും എംവി ഗോവിന്ദനും ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചുവെന്നായിരുന്നു കെ മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണം.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധി എതിരായിട്ടും സർക്കാർ തിരുത്തുന്നില്ലെന്ന് കെപിസസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എംഎൽഎ പ്രസംഗിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അന്തസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ രാജി വയ്ക്കുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയിൽ യുഡിഎഫ് വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ വിശദീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. എംപിമാർ എംഎൽഎമാർ തുടങ്ങി പ്രമുഖ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്നെല വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ഏഴു മണിയോടെ യാത്ര കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു.
ഉദുമ , കാഞ്ഞങ്ങാട്, തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ പര്യടനം നടത്തി യുഡിഎഫിൻ്റെ 'പുതുയുഗ യാത്ര' കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. മാർച്ച് ആറിന് തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്താണ് സമാപനം.
കെ സുധാകരന് പരിഭവമോ?
യുഡിഎഫ് പുതുയുഗ യാത്ര ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടക്കവേ വേദിവിട്ടിറിങ്ങി കെ സുധാകരൻ എംപി. എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സുധാകാരൻ വേദി വിട്ടത്.
ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ നേതാക്കളെയും എം പി മാരെയും എംഎൽഎ മാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കെ സുധാകരനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. സുധാകരനെ മറന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കെ സി വേണുഗോപാൽ പിന്നീട് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. വേണുഗോപാൽ പ്രസംഗം തുടങ്ങി അല്പ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കെ സുധാകരൻ വേദി വിടുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് മൂലമാണ് സുധാകരന് പോയതെന്നാണ് ചില കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് നല്കുന്ന വിവരം.
Also Read: കെ സുധാകരന് പരിഭവമോ? ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനിടെ പുതുയുഗ യാത്രയുടെ വേദി വിട്ടറങ്ങി- വീഡിയോ