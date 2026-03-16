കാസർകോട് 'ഇറക്കുമതി' വേണ്ട, തൃശൂരിൽ സീറ്റ് കച്ചവടം; മുന്നണിക്കുള്ളിൽ കലാപക്കൊടിയുയർത്തി പ്രവർത്തകർ
കാസർകോട്ട് കെ.എം ഷാജിക്കെതിരെയാണ് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. തൃശൂരിൽ രാജൻ പല്ലനെ പരിഗണിച്ചതോടെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ കോൺഗ്രസിലും പോസ്റ്റർ യുദ്ധം.
Published : March 16, 2026 at 9:59 AM IST
കാസർകോട് / തൃശൂർ: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം വരാനിരിക്കെ, യുഡിഎഫിൽ പോസ്റ്റർ യുദ്ധവും ആഭ്യന്തര കലഹവും രൂക്ഷമാകുന്നു. കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ കെഎം ഷാജിക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരും, തൃശൂരിൽ സീറ്റ് വിറ്റെന്നാരോപിച്ച് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുമാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകാനിരിക്കെ മുന്നണികൾക്കുള്ളിലെ പ്രതിഷേധം വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിലെ ലീഗ് പ്രതിഷേധം
കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ കെഎം ഷാജിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കരുതെന്നാണ് പോസ്റ്ററുകളിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. കാസർകോടിൻ്റെ നാശം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നുവെന്നും വർഗീയവാദിയായ ഷാജിയെ നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. ഇറക്കുമതി സ്ഥാനാർഥി വേണ്ടെന്നും നാട്ടുകാരായവർ മത്സരിച്ചാൽ മതിയെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ എന്ന പേരിൽ നഗരത്തിൽ പതിച്ച പോസ്റ്ററുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മണ്ഡലത്തിൽ കെഎം ഷാജി മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ ഏതാണ്ട് ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ എൻഎ നെല്ലിക്കുന്നാണ് കാസർകോട് എംഎൽഎ. കെഎം ഷാജി മത്സരരംഗത്തേക്ക് എത്തിയാൽ മണ്ഡലത്തിലെ പോരാട്ടചിത്രം മാറും. ലീഗിൻ്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റാണെങ്കിലും ഇത്തവണ മണ്ഡലം പിടിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് എൽഡിഎഫ്. ഉദുമ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, തൃക്കരിപ്പൂർ, മഞ്ചേശ്വരം എന്നീ 4 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രഖ്യാപനം ബാക്കിയുള്ളത്. എന്നാൽ മഞ്ചേശ്വരം ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് 4 ഇടങ്ങളിലും സ്ഥാനാർഥികളെ നിശ്ചയിക്കാൻ യുഡിഎഫിനും ബിജെപിക്കും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന 3 മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫിന് ഉറച്ച വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ട്. 3 എംഎൽഎമാരും കോടികളുടെ വികസന കണക്ക് അവകാശപ്പെട്ട് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാസർകോട്, മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും യുഡിഎഫിൻ്റെ പച്ചക്കോട്ടകളാണ്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ആദ്യകാലത്തും പിന്നീട് 2006ലും ചെങ്കൊടി പാറിയെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഇടതുമുന്നണിക്ക് അവിടെ വിജയിക്കാനായിട്ടില്ല. കർണാടകയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭാഷാന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാർക്ക് നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ട്. ജില്ലയിലെ 5 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ എൽഡിഎഫും 2 ഇടങ്ങളിൽ യുഡിഎഫും ജയിക്കുകയെന്നതാണ് കാലങ്ങളായുള്ള പതിവ്.
കോൺഗ്രസിലെ സീറ്റ് കച്ചവട ആരോപണം
തൃശൂരിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ പോസ്റ്റർ യുദ്ധം തുടങ്ങിയത്. നിയമസഭാ സീറ്റ് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ടാജറ്റ് പണത്തിന് ക്രൈസ്തവർക്ക് വിറ്റുവെന്നാണ് നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്ററുകളിലെ പ്രധാന ആരോപണം. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ടാജറ്റും എംപി വിൻസെൻ്റും പാർട്ടിക്കാപത്താണെന്നും സേവ് കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിൽ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് റോഡിലും ഡിസിസി ഓഫിസ് പരിസരത്തും പതിച്ച പോസ്റ്ററുകളിൽ പറയുന്നു.
മുൻ എംഎൽഎ ടിവി ചന്ദ്രമോഹൻ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ എ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളായിരുന്നു തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നേരത്തെ ഉയർന്നുകേട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്ന ടിവി ചന്ദ്രമോഹനിൽ നിന്നും മാറി നഗരസഭാ കൗൺസിലറും മുൻ മേയറുമായ രാജൻ പല്ലനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മാറിയതോടെയാണ് വലിയ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്. രാവിലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ട് ഈ പോസ്റ്ററുകൾ കീറിക്കളഞ്ഞു.
ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് കോൺഗ്രസ് സീറ്റുകൾ വിറ്റുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഒരു വിഭാഗം പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്. എൻഎസ്എസിന് സീറ്റുകൾ നൽകിയില്ലെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. ജില്ലയിലെ 2 സ്ഥാനാർഥികൾ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഒല്ലൂരിൽ ഷാജി കോടങ്കണ്ടത്ത് മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തൃശൂരിൽ രാജൻ പല്ലൻ കൂടി വന്നാൽ 2 ഇടത്തും ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് താത്പര്യമുള്ള സ്ഥാനാർഥികളാകുമെന്നാണ് ആക്ഷേപം.
ഇത് പരിഗണിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്തിന് സീറ്റ് നൽകണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നോമിനിയായ വൈശാഖിനാണ് സീറ്റ് നൽകുന്നതെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായ വിമർശനമുയരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ വലിയൊരു പോസ്റ്റർ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാരും വിഷയത്തിൽ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് തയാറായിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പരസ്യമായ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വിദൂരമല്ല.
