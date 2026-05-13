ETV Bharat / state

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനം വൈകുന്നു; അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുമായി മുസ്‌ലിം ലീഗ്

ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊന്നും സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ഭരണ സ്തംഭനം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കേരളം ഇനി ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി അറിയാമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

P K KUNHALIKUTTY KERALA CONGRESS CM DISCUSSIONS NEW CONGRESS CHIEF MINISTER KERALA CM CANDIDATE
P K Kunhalikutty (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് വന്നശേഷം പാർട്ടിതല കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന ഭരണ സ്തംഭനം സംബന്ധിച്ച മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊന്നും സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ഭരണ സ്തംഭനം ഉണ്ടാകില്ല. കേരളം ഇനി ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭരണരംഗത്തുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ പോയി ഉത്തരവുകൾ വാങ്ങില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിശദീകരിച്ചു. പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ലീഗിൻ്റെ പിന്തുണ വിഡി സതീശനാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തയ്യാറായില്ല.

കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ലീഗ്
ലീഗിൻ്റെ മന്ത്രിമാരെ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കും. മന്ത്രിസഭയിൽ പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, പികെ ബഷീർ, കെഎം ഷാജി, എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ പേരുകൾക്കാണ് പ്രധാന പരിഗണനയുള്ളത്. മുന്നണിയിൽ അഞ്ചാം മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നറുക്ക് വീഴുക കാസർകോട് നിന്നുള്ള എകെഎം അഷ്റഫിനാകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത.

ഒരുവേള അഞ്ചാം മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പകരം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അഥവാ ചീഫ് വിപ്പ് പദവികളിൽ ഒന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം കോൺഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെടും. ഇതിന് പുറമെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ എംകെ മുനീറിനും കെപിഎ മജീദിനും ഔദ്യോഗിക പദവികൾ എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്നത്തെ നിർണായക യോഗത്തിൽ തീരുമാനമാകും.

പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് അതൃപ്തി
കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളും ചർച്ചകളും അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതിൽ മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയായ ലീഗിന് വലിയ അതൃപ്തിയാണുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർനടപടികൾ വിശദമായി വിലയിരുത്താനാണ് ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഇന്ന് തിരക്കിട്ട് ചേർന്നത്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നിട്ട് ഒൻപത് ദിവസമായിട്ടും പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന് കഴിയാത്തതാണ് ലീഗിനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത്. ജനവിധി വ്യക്തമായി അനുകൂലമായിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണം അനന്തമായി വൈകുന്നത് യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്ന കർശന വിലയിരുത്തലിലാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇപ്പോഴുള്ളത്.

ഡൽഹി ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനം പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ എംഎൽഎമാരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ കെസി വേണുഗോപാലിനാണെന്നാണ് പുതുതായി പുറത്തുവരുന്ന സൂചന. എംഎൽഎമാരുടെ വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യങ്ങളും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും വിശദമായി പരിഗണിച്ചാകും ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.

പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇനിയും വൈകരുതെന്ന കർശന നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഉള്ളത്. എത്രയും വേഗം പ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയാക്കി ഉടൻ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ നിർദേശം. ഭരണപരമായ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും എഐസിസി വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തലസ്ഥാനത്ത് അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

Also Read: 'വയനാട് മറ്റൊരു അമേഠിയാകും, രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ജയിക്കില്ല'; ഡിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പോസ്റ്റർ

TAGGED:

P K KUNHALIKUTTY
KERALA CONGRESS CM DISCUSSIONS
NEW CONGRESS CHIEF MINISTER
KERALA CM CANDIDATE
KERALA CM SELECTION UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.