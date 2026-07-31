52 ദിവസത്തെ ട്രോളിങ് നിരോധനം അവസാനിച്ചു; പ്രതീക്ഷയിലും ആശങ്കയോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ
കടലിലേക്ക് വീണ്ടും യന്ത്രവത്കൃത മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ഇറങ്ങാനിരിക്കെ മോശം കാലാവസ്ഥയും കടലിലെ മുന്നറിയിപ്പുകളും ത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
Published : July 31, 2026 at 8:47 PM IST
കൊല്ലം: സംസ്ഥാനത്ത് 52 ദിവസത്തെ ട്രോളിങ് നിരോധനം ഇന്ന് അർധരാത്രിയോടെ അവസാനിക്കും. കടലിലേക്ക് വീണ്ടും യന്ത്രവത്കൃത മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ഇറങ്ങാനിരിക്കെ, മികച്ച മത്സ്യലഭ്യതയെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. എന്നാൽ മോശം കാലാവസ്ഥയും കടലിലെ മുന്നറിയിപ്പുകളും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മുകളിൽ ആശങ്കയും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
52 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണ്. ഇന്ന് അർധരാത്രിയോടെ ട്രോളിങ് നിരോധനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് യന്ത്രവത്കൃത മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ വീണ്ടും കടലിലേക്ക് പുറപ്പെടും. ബോട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കലും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കയറ്റുന്നതുമടക്കമുള്ള അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്തെ മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനം സംരക്ഷിക്കാനാണ് എല്ലാ വർഷവും 52 ദിവസത്തെ ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. മത്തി, അയല, ചെമ്മീൻ ഉൾപ്പെടെ നിരോധന കാലത്ത് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മികച്ച മത്സ്യലഭ്യത ലഭിച്ചതിനാൽ, ഇത്തവണ യന്ത്രവത്കൃത ബോട്ടുകൾക്കും സമൃദ്ധമായ മത്സ്യലഭ്യത ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം ആശങ്കകളും ഏറെയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ തീരമേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പും കടലിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും മത്സ്യബന്ധനത്തെ ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ. ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയാണ് പുതിയ സീസണിൻ്റെ ഗതി നിർണയിക്കുക.
കടൽ അനുകൂലമായാൽ സമൃദ്ധമായ മത്സ്യലഭ്യതയും മികച്ച വരുമാനവും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബോട്ടുടമകളുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ ശക്തമായ കാറ്റും മോശം കടൽക്ഷോഭവും തുടർന്നാൽ ആദ്യ യാത്രകൾ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നു.
ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ കടലിലേക്കിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ പങ്ക് വക്കുകയാണ് ബോട്ടുടമായ ജോസഫ് മോറിസ്. ഓരോ ബോട്ടുകളും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാണ് കടലിലേക്ക് പോകുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മത്സ്യലഭ്യതക്ക് തടസമൊന്നുമുണ്ടാകല്ലെയെന്ന പ്രാർത്ഥനയാണുള്ളത്. അന്ന് ബോട്ട് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പണം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവുള്ളത് കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര ലാഭമൊന്നും ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ഉടമകൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ചാകര എന്നത് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമായിരുന്നു. അന്ന് ബോട്ട് കൊണ്ട് പോയാൽ മുഴുവന് കരിക്കാടിയായിയാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചാകരയൊന്നുമില്ലെന്നും ജോസഫ് മോറിസ് പറഞ്ഞു.
Also read:മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വാര്ത്തയിൽ കണ്ടു... വിള മാറ്റിപ്പിടിച്ചതോടെ വമ്പൻ വിജയം; പ്രചോദനമായത് ഇടിവി ഭാരതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്ത