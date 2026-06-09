വറുതിയുടെ 52 നാളുകൾ പ്രഹസനമാകരുത്; ട്രോളിങ് നിരോധനത്തിന് 38 വയസ്, ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും അറിയാം
ട്രോളിങ് നിരോധനം കേരളത്തിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന യന്ത്രവത്കൃത ബോട്ടുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള നിരോധനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്
Published : June 9, 2026 at 1:25 PM IST
രാജീവ് ആർ
കൊല്ലം: സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധനം നിലവിൽ വന്ന് 38 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം നടത്താതെയാണ് ഇപ്പോഴും നിരോധനം നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ആരോപണം. മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ട്രോളിങ് നിരോധനം അംഗീകരിക്കാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, അത് വെറുമൊരു പ്രഹസനം ആകരുതെന്ന് ബോട്ട് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പീറ്റർ മത്യാസ് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ട്രോളിങ് നിരോധനം എന്നൊരു പ്രഹസനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി മത്സ്യബന്ധന മേഖല മുൻപോട്ട് വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇതിന് പിന്നിൽ ശക്തമായൊരു പഠനമുണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ട്രോളിങ് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയത് കേരളത്തിലാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന യന്ത്രവത്കൃത ബോട്ടുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള നിരോധനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
മത്സ്യബന്ധനത്തിൻ്റെ രീതികൾ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ട്രോളിങ് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് തുഴയുപയോഗിച്ചിരുന്ന വള്ളങ്ങളും യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള യാനങ്ങളുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ യാനങ്ങളും യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നതായി. ട്രോളിങ് ബോട്ടുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള വള്ളങ്ങളും മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുകയാണെന്നും പീറ്റർ മത്യാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേരളത്തിൻ്റെ തീരക്കടലിലും ആഴക്കടലിലും ഈ 52 ദിവസം ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം ചെറുവള്ളങ്ങളും ഇൻബോർഡ് ബോട്ടുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ മുട്ടയിടാൻ വരുന്ന മത്തിയും അയലയുമൊക്കെ ധാരാളമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റുകളിലെ മത്തികളിലെല്ലാം ധാരാളം മുട്ടകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് മത്സ്യ സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് മത്സ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയൊരു നിരോധനം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്.
ഇനിയുള്ള 52 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമാസത്തോളം കാലയളവ് തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞതായതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് സർക്കാർ നൽകണം. സമ്പാദ്യ ആശ്വാസ പദ്ധതിയും കൃത്യമായി നിരോധനം തീരുന്നതിന് മുൻപും കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള ശ്രമവും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണം. തൊഴിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ ധനസഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ കടന്നു വരണം എന്നും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ട്രോളിങ് നിരോധനം അംഗീകരിക്കാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകണം. അതിന് പകരം ട്രോളിങ് നിരോധനം എന്നൊരു പ്രഹസനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി യന്ത്രവത്കൃത മത്സ്യബന്ധന മേഖല മുൻപോട്ട് വരും. സർക്കാർ കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതാണ്.
ഇനിയുള്ള 52 ദിവസം ഏകദേശം രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ കാലയളവാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് സർക്കാർ നൽകണം. സമ്പാദ്യ ആശ്വാസ പദ്ധതിയും കൃത്യമായി നിരോധനം തീരുന്നതിന് മുൻപും കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടാകണം. തൊഴിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ ധനസഹായം നൽകണം എന്ന് ബോട്ട് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പീറ്റർ മത്യാസ് പറയുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ അർധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നതോടെയാണ് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ വറുതിയുടെ നാളുകൾ വന്നെത്തിയത്. സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനകാലത്ത് ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനുമാണ് എല്ലാ വർഷവും ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾക്കും ഇൻബോർഡ് വള്ളങ്ങൾക്കും നിരോധന കാലത്ത് മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ അനുവാദം നൽകുന്നതാണ് ബോട്ടുടമകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. നിലവിൽ അടിത്തട്ട് ട്രോളിങ്, ഉപരിതല-മധ്യതല ട്രോളിങ്, ബീം ട്രോളിങ്, പെയർ ട്രോളിങ് തുടങ്ങിയവയാണ് നടത്തിപ്പോരുന്നത്.
ശാസ്ത്രീയ പഠനം ആവശ്യം
സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നിട്ട് 38 വർഷം തികയുന്നു. കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് നിലനിർത്തുന്നതിനും മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനത്തിന് അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് 52 ദിവസത്തെ ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇക്കൊല്ലം ജൂൺ 9 അർധരാത്രി മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെയാണ് ട്രോളിങ് നിരോധനം. യന്ത്രവത്കൃത ബോട്ടുകൾക്കും, ട്രോൾ വലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ബോട്ടുകൾക്കുമാണ് ഈ കാലയളവിൽ കടലിൽ പോകുന്നതിന് വിലക്കുള്ളത്.
ട്രോളിങ് വഴി കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്ക് നാശമുണ്ടാകുന്നതും ചെറുമീനുകൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയ തോതിൽ മത്സ്യങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നതും മത്സ്യസമ്പത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമാണ് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുമതി. അതേസമയം, ട്രോളിങ് നിരോധനം നിലവിൽ വന്ന് 38 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം നടത്താതെയാണ് ഇപ്പോഴും ട്രോളിങ് നിരോധനം നടത്തുന്നതെന്ന് പീറ്റർ മത്യാസ് പറയുന്നു.
പ്രതിസന്ധികാലത്ത് തൊഴിലാളികളെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കണം
ട്രോളിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം തടയാനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണവും കൺട്രോൾ റൂമുകളും പ്രവർത്തിക്കും. ട്രോളിങ് നിരോധനം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാകും. അതേസമയം, ട്രോളിങ് നിരോധനം മൂലം ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്കും ബോട്ട് ഉടമകൾക്കും വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്.
മത്സ്യസമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ട്രോളിങ് നിരോധനം അനിവാര്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും നിരോധനകാലത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടുതൽ സഹായപദ്ധതികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നു. മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ട്രോളിങ് നിരോധനം കടലിന് ആശ്വാസമാകുമ്പോൾ, തീരദേശ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ ട്രോളിങ് നിരോധനം, ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും
കേരളത്തിലെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി-സാമ്പത്തിക തീരുമാനമായിരുന്നു മൺസൂൺ കാലത്തെ ട്രോളിങ് നിരോധനം. കടൽ സമ്പത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട്.
എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ കമ്മിറ്റിയുടെ പഠനങ്ങളുടെയും ശിപാർശകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. 1988 ൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നീണ്ടകരയിലാണ് ആദ്യമായി 61 ദിവസത്തെ മൺസൂൺകാല ട്രോളിങ് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയത്. തൊട്ടടുത്ത വർഷമായ 1989ൽ ഈ നിരോധനം കേരള തീരത്താകെ വ്യാപിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് 24 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വരെയാണ് ഈ നിരോധന കാലയളവ്.
ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഇത് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. 1988 ൽ നീണ്ടകരയിൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ വർഷത്തിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ നടന്നു. നിരോധനം ലംഘിച്ചവർക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ ദൗർഭാഗ്യകരമായി രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. ഈ സംഭവം കേരളാ തീരത്തെ പിടിച്ചുലച്ച ഒന്നായിരുന്നു.
കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുന്നതിന് താത്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ദൃശ്യമായത്. അതിലൊന്നാണ് മത്സ്യോത്പാദനത്തിലെ വർധനവ്. തീരക്കടലിൽ മത്സ്യസമ്പത്ത് കുത്തനെ ഇടിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നിയമം വരുന്നത്. കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വിജയം വ്യക്തമാകും.
1984ൽ മത്സ്യോത്പാദനം 4.2 ലക്ഷം ടൺ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ 1987 ൽ മത്സ്യോത്പാദനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് 2.8 ലക്ഷം ടണ്ണായി കുറഞ്ഞു. 1988ലെ നിരോധനത്തിന് ശേഷം ഉത്പാദനം 4.96 ലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയർന്നു.
അതേസമയം, 1996-97 കാലയളവിൽ ഉത്പാദനം യഥാക്രമം വർധിച്ച് 5.72 ലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയർന്നു. മൺസൂൺ കാലം എന്നത് മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രജനന (മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന) സമയമാണ്. ഈ സമയത്ത് വലിയ യാനങ്ങളും ട്രോളറുകളും ഉപയോഗിച്ച് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ട് ഇളക്കി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നത് മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകും. മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലാതെ വളരാനും പെരുകാനും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ നിരോധനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ട്രോളിങ് നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള 12 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അഥവാ 50 മീറ്റർ വരെ ആഴമുള്ള തീരക്കടലിലാണ് പ്രധാനമായും ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ നിശ്ചിത അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ യാതൊരുവിധ ട്രോളിങ് ബോട്ടുകൾക്കും പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല. ഇത് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ തോതിൽ തുണയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ട്രോളിങ് നിരോധന കാലയളവിൽ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നത് മത്സ്യസമ്പത്തിന് സാരമായി ബാധിക്കും എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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