കേരള ട്രാവൽ മാർട്ടിന് ഇന്ന് തിരശീല വീഴും; പതിമൂന്നാം പതിപ്പിൽ കുറിച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദേശ പങ്കാളിത്തം
59 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 380 അന്താരാഷ്ട്ര ബയർമാരാണ് ഇത്തവണ കൊച്ചിയിൽ ഒത്തുചേർന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മാത്രം 38 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു.
Published : September 27, 2026 at 10:54 AM IST
എറണാകുളം: ടൂറിസം വാണിജ്യ- പ്രദർശന മേളയായ കേരള ട്രാവൽ മാർട്ടിൻ്റെ (കെടിഎം. 2026) പതിമൂന്നാം പതിപ്പിന് ഇന്ന് സമാപനമാകും. മുൻവർഷങ്ങളെയെല്ലാം അപേക്ഷിച്ച് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ റെക്കോർഡ് പങ്കാളിത്തത്തിനാണ് ഇത്തവണത്തെ മേള സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ആഗോള വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തിനുള്ള സ്വാധീനവും ജനപ്രീതിയും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ പങ്കാളിത്ത കണക്കുകൾ.
വിദേശ പങ്കാളിത്തത്തിൽ യുഎസ്എ മുന്നിൽ
#KTM2026 #keralatravelmart Across two days of focused business sessions, buyers and sellers connected, exchanged ideas and explored new opportunities for collaboration. pic.twitter.com/wKGijFAz4S— Kerala Travel Mart Society (KTM) (@KTMSociety) September 26, 2026
ലോകത്തിലെ 59 വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 380 പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം ബയർമാരാണ് ഇത്തവണ കൊച്ചിയിൽ ഒത്തുചേർന്നത്. മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ്. ആകെ വിദേശ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന 38 പ്രതിനിധികളാണ് യുഎസ്എയിൽ നിന്ന് മാത്രം കെടിഎമ്മിലേക്ക് എത്തിയത്. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് 35-ഉം റഷ്യയിൽ നിന്ന് 30-ഉം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. പശ്ചിമേഷ്യൻ വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് യു എ ഇയിൽ നിന്ന് 23 പേരും മേളയുടെ ഭാഗമായി.
ഇതിനുപുറമേ ജർമനി (18), ഫ്രാൻസ് (17), മലേഷ്യ (15), സ്പെയിൻ (15), ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (14), ഒമാൻ (13) എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത യൂറോപ്യൻ-പശ്ചിമേഷ്യൻ വിപണികൾക്കൊപ്പം പുതിയ വിദേശ മേഖലകളിലേക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇത്തവണത്തെ മാർട്ടിന് സാധിച്ചതായി ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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വിദേശനാണ്യ വരുമാനത്തിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം വിപണിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പ്രിയവും വിശ്വാസ്യതയുമാണ് ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ തെളിയുന്നതെന്ന് കെടിഎം സൊസൈറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ജോസ് പ്രദീപ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് തങ്ങി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരാണ് വിദേശ സഞ്ചാരികൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിദേശനാണ്യ വരുമാനത്തിലും പ്രാദേശിക ആതിഥേയ മേഖലയിലും വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവരുടെ വരവ് സഹായകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധനേടിയ കേരളാ മോഡൽ ടൂറിസം
ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ, പരമ്പരാഗത സൗഖ്യ രീതികൾ, പൈതൃക വിനോദസഞ്ചാരം, ഉത്തരവാദിത്ത വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികൾ, കായൽ സൗന്ദര്യം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യാത്രകൾ എന്നിവയോടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചതെന്ന് കെടിഎം സെക്രട്ടറി എസ് സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു. ഫോർട്ട് കൊച്ചി, മൂന്നാർ, കുമരകം, വയനാട് എന്നീ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഗ്രാമീണ ഉൾനാടൻ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകൾക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മുന്നേറ്റം വലിയ സാമ്പത്തിക ഊർജം നൽകും.
രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തങ്ങളും ബിസിനസ്സ് കരാറുകളും നേരിട്ട് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രാദേശിക സംരംഭകർക്ക് വഴിതുറന്നുകൊടുത്താണ് കെടിഎം 2026 കടന്നുപോകുന്നത്. വരും മാസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ വലിയ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംഘാടകരും ടൂറിസം മേഖലയിലെ പങ്കാളികളും.
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