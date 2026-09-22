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സ്‌പര്‍ജൻകുമാര്‍ പുതിയ ഗതാഗത കമ്മീഷണർ; സി എച്ച് നാഗരാജു ഇന്‍റലിജൻസ് ഐജി: സ്ഥാനമാറ്റം മന്ത്രിയുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെത്തുടർന്ന്

സ്പർജൻകുമാറിന്‍റെ ഒഴിവിൽ നിശാന്തിനിയെ ദക്ഷിണ മേഖലാ ഐജിയായും മാറ്റി നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി.

KERALA TRANSPORT COMMISSIONER CH NAGARAJU G SPARJAN KUMAR MINISTER CP JOHN
CH Nagaraju, G Sparjan Kumar (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 1:31 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വകുപ്പ് മന്ത്രി സി പി ജോണുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്ന ഗതാഗത കമ്മീഷണർ സി എച്ച് നാഗരാജുവിനെ മാറ്റി. ഇന്‍റലിജൻസ് ഐജിയായാണ് മാറ്റി നിയമിച്ചത്. പകരം ദക്ഷിണ മേഖലാ ഐജി ജി സ്പർജൻകുമാറിനെ ഗതാഗത കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ചു. നിലവിൽ ദക്ഷിണ മേഖലാ ഐജി ആർ നിശാന്തിനിയാണ്.

സ്പർജൻകുമാറിന്‍റെ ഒഴിവിൽ നിശാന്തിനിയെ ദക്ഷിണ മേഖലാ ഐജിയായും മാറ്റി നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി. ഭരണസൗകര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് സർക്കാരിന്റെ നടപടി. ഗതാഗത വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയൊരു കമ്മീഷണർ വേണമെന്ന ശക്തമായ നിലപാട് മന്ത്രി സി പി ജോൺ കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്നെന്നാണ് സൂചന. ഗതാഗത വകുപ്പിൽ സ്ഥാപിച്ച എഐ ക്യാമറകൾക്കുള്ള പണം കെൽട്രോണിനും മറ്റ് ഏജൻസികൾക്കും നൽകുന്നതിൽ കമ്മീഷണർ കാലതാമസം വരുത്തിയെന്നും ഫയൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്നും നേരത്തെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.

KERALA TRANSPORT COMMISSIONER CH NAGARAJU G SPARJAN KUMAR MINISTER CP JOHN
Kerala Govt Shifts Transport Commissioner CH Nagaraju to Intelligence IG (ETV Bharat)

പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രളയ സമയത്ത് രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ രണ്ടു വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമലംഘനത്തിന് നടപടിയെടുക്കുകയും പിന്നീട് തിരുത്തുകയും ചെയ്തതും വിവാദത്തിന് വഴി തെളിച്ചിരുന്നു. ഗതാഗത കമ്മീഷണറായിരുന്ന കാലയളവിൽ നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് നാഗരാജു വകുപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്‍റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുതാര്യവും ജനസൗഹൃദവുമാക്കാനും സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനും നാഗരാജുവിന്‍റെ കാലത്ത് വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നതായി ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട്.

എന്നാൽ, പുതിയൊരു കമ്മീഷണർ വേണമെന്ന ശക്തമായ നിലപാടാണ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സി പി ജോൺ കൈക്കൊണ്ടത്. വകുപ്പിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനും തലപ്പത്ത് മാറ്റം വേണമെന്ന് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റുകളുടെ രീതി മാറ്റുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്ന് സി എച്ച് നാഗരാജു നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ലേണേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ പ്രൊബേഷൻ സമയമായി കണക്കാക്കുമെന്നും ഈ സമയത്ത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ലൈസൻസ് നൽകുമെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റുകളുടെ രീതി പരിഷ്കരിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്നും സി എച്ച് നാഗരാജു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് പരീക്ഷയിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. തിയററ്റിക്കൽ അറിവ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകണം. ഇതിനായി ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലാണ്. ലേണേഴ്സ് പരീക്ഷയിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കും ഉൾപ്പെടുത്തണം. എച്ചും എട്ടും മാത്രം എടുക്കുന്ന രീതി മാറ്റണമെന്നും അക്രഡിറ്റഡ് ഡ്രൈവിങ് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

KERALA TRANSPORT COMMISSIONER
CH NAGARAJU
G SPARJAN KUMAR
MINISTER CP JOHN
KERALA TRANSPORT COMMISSIONER

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