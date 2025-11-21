പെറ്റിയടിച്ച തുക തട്ടിയെടുത്തു, എറണാകുളത്ത് 26 ലക്ഷം മുക്കിയ ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ കയ്യോടെ പൊക്കി വിജിലൻസ്
Published : November 21, 2025 at 11:06 AM IST
എറണാകുളം: ഗതാഗത നിയമങ്ങള് ലംഘിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചവരില് നിന്നും ഈടാക്കിയ പിഴയില് നിന്നും പണം തട്ടിയെടുത്ത വനിതാ ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥ പിടിയില്. മുവാറ്റുപുഴ ട്രാഫിക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ 26.12 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥ ശാന്തി കൃഷ്ണനെയാണ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി) പിടികൂടിയത്. ഇവര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.
2015 നും 2021 നും ഇടയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ ട്രാഫിക് യൂണിറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ലക്ഷണക്കിന് രൂപ ഇവര് തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് വിജിലൻസ് വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ, ഇതേ അഴിമതിക്കേസില് മൂവാറ്റുപുഴ പൊലീസ് മരടിയിലെ ശാന്തി കൃഷ്ണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമവും ഐപിസിയിലെ മറ്റ് വകുപ്പുകളും പ്രകാരം വിജിലൻസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
എഫ്ഐആർ പ്രകാരം, ജോലിക്കിടെ ശാന്തി കൃഷ്ണൻ ക്യാഷ് ബുക്ക്, ഇവി, ആർവി, ടിആർ-5, ബാങ്ക് രസീതുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും മോട്ടോർ വാഹന പെറ്റി കേസുകളിൽ പിഴയായി ശേഖരിച്ച പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ചുമത്തിയ പിഴയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുക കാണിച്ചാണ് ഇവര് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഇത്തരത്തില് 26.12 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി വിജിലൻസ് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ പ്രിത ഒളിവിൽ പോയി, പിന്നീട് മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുകയായിരുന്നു.
അധ്യാപക നിയമനത്തിനും കൈക്കൂലി
അതേസമയം, സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസുകളില് വിജിലന്സ് നടത്തിയ മിന്നല്പ്പരിശോധനയില് വ്യാപക ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക് ബോർഡിലാണ് വ്യാപക അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്തിയത്.
സ്ഥലംമാറ്റ അപേക്ഷകൾക്കും ഭിന്നശേഷി സംവരണ നിയമനങ്ങൾക്കും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു. കൈക്കൂലി കൈപ്പറ്റാൻ ഫയലുകളിൽ അനാവശ്യ താമസം വരുത്തുന്നു. ഭിന്നശേഷി സംവരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ നടത്തി. അധ്യാപക തസ്തിക നിലനിർത്താൻ മറ്റ് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകി.വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഴിമതിക്ക് ഇടനിലക്കാരാകുന്നുവെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
അധ്യാപകര്ക്കും അനധ്യാപകര്ക്കും സര്വീസ് ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കാന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഗൂഗിള് പേ വഴി കൈക്കൂലി കൈപ്പറ്റിയെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സീനിയര് ക്ലര്ക്കിൻ്റെ ഗൂഗിള് പേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ക്ലര്ക്കുമാരുടെ അക്കൗണ്ടില്നിന്ന് 77,500 രൂപ ലഭിച്ചതിൻ്റെ തെളിവാണ് വിജിലന്സ് കണ്ടെത്തിയത്. ആലപ്പുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഗൂഗിള് പേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സംശയാസ്പദമായി 1,40,000 രൂപ എത്തിയെന്നും റെയ്ഡില് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
