2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ചാർജ്; ഒക്ടോബർ 15ന് പ്രതിഷേധിക്കാനൊരുങ്ങി സംസ്ഥാനത്തെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് വ്യാപാരികൾ
2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത ചാർജ് ഈടാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ ഈ ഫീസ് ഈടാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
Published : October 11, 2026 at 2:48 PM IST
എറണാകുളം: വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ, യുപിഐ വഴിയുള്ള പണമിടപാടുകൾ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ കേരള (എസ്ഡബ്ല്യൂഎകെ) ഭാരവാഹികൾ. അടിയന്തരമായി തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിയാവുദ്ദീൻ കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക്രെഡിറ്റ്-ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളും കറൻസി നോട്ടുകളും പതിവുപോലെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സിയാവുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.
2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത ചാർജ് ഈടാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ ഈ ഫീസ് ഈടാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വ്യാപാരികൾക്കും വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും സിയാവുദ്ദീൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും നികുതി തുക മാത്രം ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് വരുകയും ബാക്കി തുക വിദേശത്തേയ്ക്ക് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു ശരാശരി കുടുംബം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സമയം 4000 മുതൽ 5000 രൂപ വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ടെന്നും നിസാമുദ്ദീൻ സൂചിപ്പിച്ചു. നിലവിലെ വിലക്കയറ്റം മൂലം വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ 2000 രൂപ കടക്കുന്നുണ്ട്. 1000 രൂപയ്ക്ക് 0.4 ശതമാനം കണക്കിൽ നാല് രൂപ വെച്ചാണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 5000 രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ മിനിമം 20 രൂപതൊട്ട് ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടി വരും. ഇത് വ്യാപാരികൾക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും നിസാമുദ്ദീൻ വ്യക്തമാക്കി. ഫീസ് ബാധ്യത വന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പണമിടപാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകേണ്ടി വരുമെന്നും വ്യാപാരികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിനോടകം തന്നെ വ്യാപാരികൾ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയെ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് വ്യാപാരികളുടെ നിലവിലെ തീരുമാനം. എന്നാൽ എപ്പോഴും സർക്കാർ സബ്സിഡികളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഈ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ദീർഘകാലം നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും, വലിയ തുകയുടെ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു തുക ഈടാക്കുന്നത് ബാങ്കുകൾക്കും പേയ്മെൻ്റ് കമ്പനികൾക്കും സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകുമെന്നുമാണ് കേന്ദ്രം നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
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