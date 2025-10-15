പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ കേരളം; വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് വില വർധനവ് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്..
രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം 8 വർഷത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ. കേരളം ഉള്പ്പെടെ 9 സംസ്ഥാനങ്ങള് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള് മുകളിൽ. വില വർധനവ് ഭീഷണി.
Published : October 15, 2025 at 8:46 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം 8 വർഷത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ. സെപ്റ്റംബറിലെ ദേശീയ ശരാശരി 1.54 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. 2017 ജൂണിനു ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണപ്പെരുപ്പമാണിത്. കേരളം ഉള്പ്പെടെ 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള് മുകളിലാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ പണപ്പെരുപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഇത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യപരിധിക്ക് ഉള്ളിലാണ്. 2-4 ശതമാനത്തിനുള്ളിലാണ് ആർബിഐയുടെ സഹന പരിധി. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻ്റേഷൻ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള് അനുസരിച്ച് കേരളമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ.
9.05 ശതമാനം പണപ്പെരുപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളം പട്ടികയിൽ മുന്നിലെത്തിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീർ 4.38 ശതമാനവും കർണാടക 3.3 ശതമാനവുമായി മൂന്നാസ്ഥാനത്തും എത്തി. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദേശീയ പണപ്പെരുപ്പം മിതമായ നിരക്കില് തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉയർന്ന പണനിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുമെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ
2025 സെപ്റ്റംബറിലെ കണക്ക് പ്രകാരം നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയായ 1.54 ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിലക്കയറ്റത്തിൽ കേരളം വേറിട്ടു നിന്നെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പം 9.05 ശതമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീർ 4.38 ശതമാനവുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
കർണാടക, പഞ്ചാബ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പണപ്പെരുപ്പം യഥാക്രമം 3.33 ശതമാനം, 3.06 ശതമാനം, 2.77 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 2.74 ശതമാനം, ഉത്തരാഖണ്ഡ് 2.25 ശതമാനം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ 1.97 ശതമാനം, മഹാരാഷ്ട്ര 1.74 ശതമാനം എന്നിവയും ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. പ്രാദേശിക വിതരണ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡിമാൻഡ് ട്രെൻ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ പ്രാദേശിക വിലയില് സമ്മർദ്ദങ്ങള് ചെലുത്തുവെന്ന് കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള് കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങള്
ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വിലയിടിവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞത്. ഇവിടെ പണപ്പെരുപ്പം 0.61 ശതമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തി. അസമിലും ബിഹാറിലും യഥാക്രമം 0.56 ശതമാനവും 0.51 ശതമാനവും പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തെലങ്കാനയിൽ 0.15 ശതമാനത്തിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും അവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും ശക്തമായ വിതരണത്തിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
ഉപഭോക്തൃ ഭക്ഷ്യ വില സൂചിക (CFPI) കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് -2.28 ശതമാനം പണപ്പെരുപ്പം കാണിച്ചു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ -2.17 ശതമാനവും നഗരപ്രദേശങ്ങൾ -2.47 ശതമാനവും രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 164 ബേസിസ് പോയിൻ്റിൻ്റെ കുത്തനെയുള്ള ഇടിവ് 2018 ഡിസംബർ മുതലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭക്ഷ്യ പണപ്പെരുപ്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സമീപ മാസങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട വിലക്കയറ്റത്തിലെ ആശ്വാസം അവശ്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ദൈനംദിന സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കും.
വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് വില വർധനവ് പ്രതിസന്ധിയിലേക്കോ?
പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ വില കുറയുന്നു എന്നല്ല അർഥമാക്കുന്നത്. മറിച്ച് വില ഉയരുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് മന്ദഗതിയിലാകുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. വിലകൾ ഇപ്പോഴും വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാല് മുമ്പത്തെപ്പോലെ വേഗത്തിലല്ല ഇപ്പോള് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിലകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ തുടർച്ചയായ വർധനവ് കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള ആളുകളെ അനുപാതമില്ലാതെ ബാധിക്കുന്നു.
തൽഫലമായി പരിമിതമായ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികളോ തൊഴിലില്ലാത്തവരോ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി താരതമ്യേന മികച്ചതായി കണക്കാക്കാം. എന്നിരുന്നാലും മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും പണപ്പെരുപ്പം ഇപ്പോഴും വർധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും ജെഎൻയുവിൽ നിന്നുള്ള വിരമിച്ച പ്രൊഫസറുമായ അരുൺ കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ജിഎസ്ടിയും പണപ്പെരുപ്പവും
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായും താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരെ ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു അരുൺ കുമാറിൻ്റെ മറുപടി. പാക്കേജ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾക്ക് ജിഎസ്ടി കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രധാനമായും സംഘടിത മേഖലയെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ ധാരാളം തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അസംഘടിത മേഖലയ്ക്ക് ജിഎസ്ടി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല.
മുമ്പ് അസംഘടിത മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡഡ് ഇനങ്ങളുടെ പാക്കേജ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് ക്രമേണ മാറുന്നുണ്ട്. ഈ മാറ്റം അസംഘടിത മേഖലയുടെ ബിസിനസ് കുറയ്ക്കും. ഇത് സാമ്പത്തിക ശ്രേണിയില് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയില് നില്ക്കുന്നവര്ക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിനും വരുമാനം കുറയുന്നതിനും കാരണമാകും.
ഡിസംബറിൽ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത
മറ്റ് പല വിഭാഗങ്ങളും വാർഷിക പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ തുടർച്ചയായ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഭക്ഷ്യപാനീയങ്ങളിലെ പണപ്പെരുപ്പം 1.4 ശതമാനമായി കുത്തനെ കുറഞ്ഞുവെന്ന് ഐസിആർഎയുടെ ചീഫ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് അദിതി നായർ പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന് 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ പണപ്പെരുപ്പം 5.35 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഇത് സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വിലയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമായി.
2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സിപിഐ പണപ്പെരുപ്പം ശരാശരി 2.6 ശതമാനമാകുമെന്ന് ഐസിആർഎ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജിഎസ്ടിവ പരിഷ്കരണവും തുടർച്ചയായ ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റവും ഇതിന് കാരണമായി. 2025 ഡിസംബറോടെ 25 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് നിരക്ക് കുറയുമെന്നും അദിതി നായർ പറഞ്ഞു.
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെയും താരിഫുകളുടെ നിരക്കിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ബേസിസ് പോയിൻ്റ് നിരക്കിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. നികുതി നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ തീരുമാനത്തെ നയിക്കുക, മറിച്ച് ഡിമാൻഡ് ദുർബലമാകുകയല്ല ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളുടെ സമീപകാല യുക്തിസഹീകരണം മൊത്തത്തിലുള്ള പണപ്പെരുപ്പത്തില് പോസിറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് കെയർ റേറ്റിങ് വിശ്വസിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബറിലെ പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സിപിഐ പണപ്പെരുപ്പം പ്രതിവർഷം 70–90 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.
ഭക്ഷ്യ പണപ്പെരുപ്പം കുറയുകയും ഡിമാൻഡ്-സൈഡ് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ശരാശരി പണപ്പെരുപ്പം 2.4 ശതമാനമായി മാറുമെന്ന് കെയർ റേറ്റിങ് പ്രവചിക്കുന്നു. യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അനിശ്ചിതത്വങ്ങള് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആർബിഐക്ക് കൂടുതൽ ഇടം നൽകുന്നു. വളർച്ചാ സൂചകങ്ങൾ ദുർബലമായാൽ ഡിസംബറോടെ 25 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുവെന്ന് കെയർ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നു.
