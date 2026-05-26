ധവളപത്രം ജൂൺ ആദ്യവാരം; മുനമ്പത്ത് നിന്ന് ഒരാളേയും ഇറക്കിവിടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
പ്രധാനമന്ത്രിയേയും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയേയും സന്ദര്ശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്.
Published : May 26, 2026 at 6:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ധവളപത്രം ജൂൺ ആദ്യവാരം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ധനമന്ത്രിയെയും സനന്ദർശിച്ച ശേഷം ഡല്ഹിയില് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ധനകാര്യ മന്ത്രിയെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനൂകൂലമായ നിലപാടുകളുണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വിവിധ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൂടി പരിഗണിച്ച് സാമ്പത്തികമായി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. സ്വപ്ന പദ്ധതികൾക്ക് സഹായം അഭ്യർഥിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ ശേഷം കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കും. പല പദ്ധതികൾക്കും സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ പാത ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിന് 25 ശതമാനം തുക, 5580 കോടി രൂപ കേരളം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് (എൻഎച്ച്എഐ) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കടമെടുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും ഈ തുക ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കടമെടുപ്പിന്റെ പരിധി 3.5 ശതമാനമാനുള്ളത്. അതിൽ 0.5 ശതമാനം ഊർജ മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മൂന്നു ശതമാനം മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതിൽ കിഫ്ബിയും പെൻഷൻ ഫണ്ടും വരുത്തിയ ബാധ്യതകൾ കൂടി ഈ കടമെടുപ്പിന്റെ പരിധി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധവളപത്രമിറക്കിയ ശേഷം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി കേന്ദ്രത്തെ ധരിപ്പിക്കും.
കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള തുക, നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ നീക്കി കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിൽ ലഭിക്കാനുള്ള പരമാവധി തുക വാങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇറാൻ- അമേരിക്ക യുദ്ധം ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള ധനവരവിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലവർധനയും ഉപഭോക്തൃസംസ്ഥാനമായ കേരളത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാണയപ്പെരുപ്പവും വിലക്കയറ്റവും ഉള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം നിലവിൽ മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പലകാര്യങ്ങളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടേണ്ട പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. ഏതെങ്കിലും വകുപ്പുകൾക്ക് പണം കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. യൂട്ടിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, ഓഡിറ്റ് നടത്താതിരിക്കുക എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നൽകി പണം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. പിഎം ശ്രീയിൽ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.
സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും ഉപേക്ഷിച്ചതാണ്. എന്നിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കാനുള്ള വിജ്ഞാപനം അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നമായി വരുന്നത്. നാട്ടിലെ മനുഷ്യരോട് ശത്രുക്കളെ പോലെ പെരുമാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിജ്ഞാപനം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആ ഭൂമി കൊണ്ട് മറ്റ് ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല. മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ബാങ്ക് വായ്പ പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഡീനോട്ടിഫൈ ചെയ്തത്. പുതിയ പദ്ധതി തീർച്ചയായും വിഭാവനം ചെയ്യണം. അതിന് സമയം വേണം. കിഫ്ബിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം അടുത്ത ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നില എന്താണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതു പരിശോധിച്ച് ബാധ്യതകൾ മനസിലാക്കി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരും.
നിലവിലെ നികുതി വിഹിതം അപര്യാപതമാണ്. കുറച്ച് കൂടി കിട്ടണമെന്നതാണ് ആവശ്യം. 11-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷവും പ്രസന്റേഷൻ നൽകിയിരുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ 40 ശതമാനം തുക സംസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകണമെന്നാണ് ഇത്തവണ കേന്ദ്ര തീരുമാനം. മുമ്പ് മുഴുവൻ തുകയും തന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നികുതി വിഹിതം കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ വഖഫ് നിയമങ്ങൾക്കെതിരായാണ് ബോർഡ് മുനമ്പത്തെ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് മുത്തവല്ലിയാണ്. ഒരു സർക്കാർ പോയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്ത് കൊണ്ടാണ് ബോർഡ് ഈ ഭൂമി പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നില്ല. മുനമ്പത്ത് നിന്നും ആരെയും ഇറക്കി വിടില്ലെന്നാണ് അവിടെ പോയ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരെല്ലാം പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ നിയമനം നടത്തിയ വഖഫ് ബോർഡ് കൂടി മറിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ മുനമ്പം നിവാസികളെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ചെയ്തത്. ബിജെപി ഈ വിഷയം ഉയർത്തി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യുഡിഎഫ് ഇടപെട്ടാണ് അത് ഇരുമതവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമല്ലാതാക്കി മാറ്റിയത്. അതിൽ താൻ ഇടപെട്ടു. ഇതിന് പുറമേ മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാക്കളായ പാണക്കാട് തങ്ങളും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വളരെ ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ എറണാകുളത്ത് വന്ന വരാപ്പുഴയിലെ ബിഷപ്പുമാരെ സന്ദർശിച്ച് മുനമ്പം നിവാസികളെ അവിടെ നിന്നും ഇറക്കിവിടില്ലെന്ന് അവർ വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു.
സംഘപരിവാർ നിലപാടിന് കുടപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടായത്. ഈ സർക്കാർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിഷയം പരിഹരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പണിയാണ് ചെയ്തുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കുഴപ്പമില്ലെന്നും നിയമപരമായി ഞങ്ങൾ ഇത് മറികടക്കും. മുമ്പത്ത് നിന്നും ആരെയും ഇറക്കി വിടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് അവിടെ നികുതിയടക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും ആ ഭൂമിയിൽ പൂർണ്ണ അവകാശവും നിലവിൽ വരും.
Chief Minister of Keralam, Shri @vdsatheesan met Prime Minister @narendramodi. pic.twitter.com/RYJC4qAmts— PMO India (@PMOIndia) May 26, 2026
ഗൺമാൻമാരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരമല്ല. കോടതി തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ അത് വെച്ച് താമസിപ്പിച്ചു. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം എസ്ഐടിയെ നിയമിച്ച് അവർ നൽകിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ക്രൂരമായ മർദ്ദനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എസ്പിയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിയും നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തി.
അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പോയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. കേരളത്തിലെ ആര് കണ്ടാലും അത് സഹിക്കില്ല. റിപ്പോർട്ട് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച എഡിജിപിയെ മാറ്റുന്നതിലടക്കം ഉചിതമായ തീരുമാനമുണ്ടാവും. ട്രാവൻകൂർ പാലസ് സംസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനകരമായ നിലയിൽ നിലനിർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
