ബിപിഎല് വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ട്രോപോണിന് ടെസ്റ്റ് സൗജന്യം; വിദഗ്ധ നിര്ദേശ പ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന്
ഹൃദയകോശങ്ങള് രക്തസഞ്ചാരമില്ലാതെ നശിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടീന് ഘടകമായ ട്രോപോണിന് രക്തത്തിലെത്തുന്നതെന്ന് ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന് ഡോ. ജോര്ജ് തയ്യില് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : September 29, 2026 at 8:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഹൃദയാഘാതം മുന്കൂട്ടി തിരിച്ചറിയാന് സഹായിക്കുന്ന ട്രോപ് ടി അഥവാ ട്രോപോണിന് ടി പരിശോധന ബിപിഎല് വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് സൗജന്യമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് അറിയിച്ചു. ശ്രീചിത്ര തിരുനാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര് മെഡിക്കല് സയന്സ് ആന്ഡ് ടെക്നോളജിയിലെ എഎംസിഎച്ച്എസ്എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച ലോക ഹൃദയദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഫലപ്രദമായ ഹൃദയ പരിശോധന സാധാരണക്കാര്ക്കും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഇസിജി യിലും മറ്റും കൃത്യമായ ഫലം കിട്ടാന് പ്രയാസമുണ്ടായേക്കാം. ഹ്യദയാഘാതം വേഗത്തില് തിരിച്ചറിയുന്ന ട്രോപ്പ് ടി പരിശോധന ബിപിഎല് വിഭാഗത്തിന് സൗജന്യമാക്കും. എല്ലാവര്ക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സര്ക്കാരിനുണ്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മെഡിക്കല് ക്യാമ്പുകള് പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാര്ക്ക് അപ്രാപ്യമാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിലുളളവര്ക്കായി മെഡിക്കല് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് സര്ക്കാര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സമീപ പ്രദേശത്ത് മെഡിക്കല് ക്യാമ്പ് നടന്നാല് തീര്ച്ചയായും അതില് പങ്കെടുക്കണം. രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത സര്ക്കാര് ഉറപ്പാക്കും. മരുന്നിൻ്റെ പേരില് കമ്മിഷന് വാങ്ങാന് ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യമുള്ള കേരളത്തെ വാര്ത്തെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവും ശുദ്ധമായിരിക്കണം. നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം കൃത്യമായ വ്യായാമത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തണം. ആരോഗ്യകാര്യത്തില് ജാഗ്രത പുലര്ത്തിയാല് രോഗം തടയാനാകും. അമിത മദ്യപാനം, പുകവലി തുടങ്ങിയവ രോഗങ്ങള് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും. ലഹരിക്കെതിരെ ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന് ജനങ്ങള് ഏറ്റെടുത്തതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ശ്രീചിത്ര തിരുനാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര് മെഡിക്കല് സയന്സ് ആന്ഡ് ടെക്നോളജി ഡയറക്ടര് ഡോ. സഞ്ജയ് ബെഹാരി അധ്യക്ഷനായി. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയര്മാന് ജി വേണുഗോപാല്, ശ്രീചിത്ര തിരുന്നാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര് മെഡിക്കല് സയന്സ് ആന്ഡ് ടെക്നോളജി ഹൃദ്രോഗ വിഭാഗം തലവന് ഡോ. കെ. കെ. നാരായണന് നമ്പൂതിരി, മെഡിക്കല് സൂപ്രണ്ട് ഡോ. എച്ച്. വി. ഈശ്വര്, നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ഒ. നിര്മല, ഡോ. അരുണ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്, ഡോ. ദീപ എസ് കുമാര്, കെ. കെ. ശ്രീനാഥ്, വിദ്യാര്ഥികള്, അധ്യാപകര്, ഉദ്യോഗസ്ഥര് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.
ട്രോപോണിന് പരിശോധന എപ്പോള്?
ഹൃദയകോശങ്ങള് രക്തസഞ്ചാരമില്ലാതെ നശിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടീന് ഘടകമായ ട്രോപോണിന് രക്തത്തിലെത്തുന്നതെന്ന് ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന് ഡോ. ജോര്ജ് തയ്യില് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഹാര്ട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ സമയത്തോ അതിനു മുന്പോ ഒക്കെ ഹൃദയ പേശികളിലേക്കുള്ള രക്തസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കോശങ്ങള്ക്ക് ആഘാതമേല്ക്കുമ്പോള് അതിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് (ഹൃദയാഘാതാമാണെങ്കില് ട്രോപോണിന് 30000-ന് മുകളിലെത്തും)ട്രോപോണിന് പരിശോധനയില് മാറ്റമുണ്ടാകും. ട്രോപോണിന് നോല്മല് അളവ് 19-20-ല് താഴെയാകുമെന്നും ഡോക്ടര് വിശദമാക്കി.
ചെറിയ നെഞ്ചുവേദന, മിനിമം അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിയവയില് ട്രോപോണിന് 30 മുതല് 100 വരെ ആയിരിക്കും. ഹാര്ട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ട്രോപോണിന് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില് ട്രോപോണിന് പരിശോധനയ്ക്ക് 850 രൂപയാണ് ചെലവകുന്ന തുക.
നെഞ്ചുവേദനയുമായി ഏതെങ്കിലും രോഗി ആശുപത്രിയിലെത്തിയാല് ഇസിജിയില് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള് കാണുന്നില്ലെങ്കില് ട്രോപോണിന് പരിശോധന നിര്ദേശിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റിസല്ട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൃദയത്തിന് തകരാറുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ട്രോപോണിന് അളവ് കൂടുതലാണെങ്കില് രോഗിക്ക് ഉറപ്പായും ഐസിയു അഡ്മിറ്റ് വേണ്ടിവരും. സാധാരണ ഗതിയില് ഇസിജി മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ട്രോപോണിന് കൂടുന്നത്.
ഇപ്പോള് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഈ ടെസ്റ്റ് ബിപിഎല് കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സൗജന്യമാക്കിയെന്നു കരുതി ചെറിയ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടാല് ഉടന് പോയി ട്രോപോണിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടാകരുത്. ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശ പ്രകാരം മാത്രമേ ട്രോപോണിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന് സാധിക്കൂവെന്നും ഹാര്ട്ട് അറ്റാക്കിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കില് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിശോധനയാണിതെന്നും ഡോ. ജോര്ജ് തയ്യില് പറഞ്ഞു.
ട്രോപ് ടി പരിശോധന
ഹൃദയ പേശീ ക്ഷതങ്ങള് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നിര്ണായക രക്ത പരിശോധനയാണ് ട്രോപ് ടി പരിശോധന. ഇസിജിയിലും മറ്റും കൃത്യമായ ഫലം കണ്ടെത്താനാകാത്ത സാഹചര്യത്തില് കൃത്യമായി ഹൃദയാഘാത സാധ്യത കണ്ടെത്താന് ഈ പരിശോധന സഹായകമാണ്. തുടര് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള കൃത്യമായ സമയത്തുള്ള റഫറലിനും ഈ പരിശോധന ഫലം സഹായിക്കും. ഹൃദയ പേശിക്ക് ക്ഷതം ഉണ്ടാകുമ്പോള് രക്തത്തിലെ ട്രോപ്ടി അളവ് ഉയരും. അതിനാല് ഹൃദയാഘാത സാധ്യത വിലയിരുത്താന് ഇസിജിക്കൊപ്പം ട്രോപ്പ് ടി പരിശോധനയും പ്രധാനമാണ്.
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