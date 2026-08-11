കേരളം പേരുമാറ്റം തികച്ചും സാങ്കേതികം; ആദ്യം പ്രമേയം പാസാക്കിയത് കേരള നിയമസഭ ഐകകണ്ഠേന, പ്രതികരണവുമായി നേതാക്കള്
2023 ഓഗസ്റ്റിലാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭ കേരളം എന്ന പേരുമാറ്റം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഐകകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസാക്കുന്നത്
Published : August 11, 2026 at 7:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഒഡീഷയ്ക്കും ഉത്തരാഖണ്ഡിനും ശേഷം കേരളവും ഒരു പേരു മാറ്റത്തിലേക്കെത്തുകയാണ്. നാളെ രാജ്യസഭയിലും പിന്നാലെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരവും ലഭിക്കുന്നതോടെ ഭരണ ഘടനയില് ഇനി കേരള എന്നു മാറി കേരളം എന്നാകും. നേരത്തെ ഒറീസ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്നത്തെ ഒഡീഷ. ഉത്തരാഞ്ജല് എന്നതാണ് പിന്നീട് ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നായി മാറിയത്.
2023 ഓഗസ്റ്റിലാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭ കേരളം എന്ന പേരുമാറ്റം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഐകകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസാക്കുന്നത്. എന്നാല് ഈ പ്രമേയത്തിലെ ചില അപാകതകള് തിരുത്തി വീണ്ടും അയയ്ക്കാന് കേന്ദ്രം നിര്ദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് 2024 ജൂണ് 24 ന് പുതുക്കിയ പ്രമേയം വീണ്ടും ഐകകണ്ഠേന നിയമസഭ പാസാക്കി കേന്ദ്രത്തിനയച്ചു. 2024 ജൂണ് 14 ന് രാജ്യസഭയില് സിപിഐ അംഗം പി സന്തോഷ്കുമാര് ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സബ്മിഷന് അവതരിപ്പിച്ചു.
പിന്നാലെ 2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടു മുന്പ് കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കുകയും ഇതു സംബന്ധിച്ച ഒരു കരടു ബില്ല് തയാറാക്കി സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ അംഗീകാരത്തിന് അയയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. പേരുമാറുന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭ കൂടി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കരടു ബില്ലിന് അംഗീകാരം നല്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചായിരുന്നു അത്. ഇതനുസരിച്ച് വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കരടു ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകള് നിയമസഭ അംഗീകരിച്ച് ഐകകണ്ഠേന പാസാക്കി കേന്ദ്രത്തിനയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാണ് ഇന്ന് ലോക്സഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളം എന്ന പേരുമാറ്റം ലോക്സഭയില് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതില് കക്ഷി ഭേദമന്യേ കേരളത്തിലെ നേതാക്കള് സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി.
അടൂര് പ്രകാശ് എംപി, യുഡിഎഫ് കണ്വീനര്
തികച്ചും സന്തോഷം. കേരള നിയമസഭ നേരത്തെ ഐകകണ്ഠേന പാസാക്കിയ പ്രമേയം കേന്ദ്രത്തിന് അയച്ചിരുന്നു. അതിനാണ് ഇപ്പോള് ലോക്സഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ദീര്ഘകാലമായുള്ള ആവശ്യമാണ് സഫലമാകുന്നത്.
എം കെ രാഘവന് എംപി
വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കേരള നിയമസഭ പാസാക്കി കേന്ദ്രത്തിനയച്ച ഒരു പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ലോക്സഭയില് അവതരിപ്പിച്ചു പാസാക്കിയ ഒരു ബില്ലാണിത്. നേരത്തെ ഭരണ ഘടനയില് കേരള എന്നായിരുന്നത് ഇനി ഭരണ ഘടനയില് കേരളം എന്നാകുന്നു. ഈ ഭരണ ഘടനാ ഭേദഗതിക്കാണ് ലോക്സഭ അംഗീകാരം നല്കുന്നത്. ഇതിനെ പാര്ലമെൻ്റില് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ ദീര്ഘകലാത്തെ ആഗ്രഹം പൂര്ത്തിയാകുന്നു.
പി സന്തോഷ്കുമാര് എംപി
കേരള നിയമസഭ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രമേയം പാസാക്കി വിട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഈ പ്രശ്നം ആദ്യമായി പാര്ലമെൻ്റില് ഉന്നയിച്ചത് ഞാനാണ്. രാജ്യസഭയില് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു സബ്മിഷന് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഇപ്പോള് ലോകസ്ഭ പാസാക്കി എന്നത് തികച്ചും സാങ്കേതികമായ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. ഇതില് പ്രത്യേകമായി ഒന്നുമില്ല. നേരത്തെ ഒഡീഷ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ചെന്നൈ, മുംബൈ എന്നിങ്ങനെ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളും ഇത്തരത്തില് പേരുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
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