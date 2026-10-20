സംസ്ഥാനത്ത് സ്പാകൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം; ലൈംഗിക ചൂഷണം തടയാൻ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് നിയമപ്രകാരം സ്പാകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുമതി നൽകാനാവുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല
Published : October 20, 2026 at 12:33 PM IST
പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനത്ത് കൂണുപോലെ മുളച്ചുപൊന്തുന്ന സ്പാകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ലൈംഗിക ചൂഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ കർശന പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. സ്പാകളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പുതിയ നിയമനിർമാണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് നിയമപ്രകാരം സ്പാകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുമതി നൽകാനാവുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പല സ്പാകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലൈംഗിക ചൂഷണം നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ എ. തങ്കപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ സൗഹൃദസന്ദർശനത്തിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്പാകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. സ്പാകളുടെ മറവിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലൈംഗിക ചൂഷണവും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന പരാതികൾ ഗൗരവമായി കാണും. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
നെന്മാറ ഇരകളുടെ മകൾക്ക് ഉടൻ സർക്കാർ ജോലി
വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നെന്മാറയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സുജിതയുടെയും സുധാകരൻ്റെയും മകൾക്ക് ഉടൻ സർക്കാർ ജോലി നൽകുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് ജോലി നൽകണമെന്ന വിചാരണക്കോടതിയുടെ നിർദേശവും നിലവിലുണ്ട്. ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേസിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും സർക്കാർ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. അടുത്തദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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സുധാകരൻ്റെ മക്കളായ അതുല്യയും അഖിലയും മന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച് കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് സഹിതം നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. മൂത്ത കുട്ടിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഇളയ മകളായ അഖിലയ്ക്ക് നിയമനം നൽകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും കുടുംബം അറിയിച്ചു. കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ നടപടി സഹായകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ: കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞെന്ന് മന്ത്രി
സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിക്കെതിരെ നടപ്പാക്കിയ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിലൂടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 30 ശതമാനം കുറവുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും അക്രമസംഭവങ്ങളും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ലഭിച്ച ജനപിന്തുണയാണ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ വിജയത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടൻ മോഹൻലാലിനെയും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെയും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള പരിപാടി നവംബർ രണ്ടാം വാരം കൊച്ചിയിൽ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനൊപ്പം മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസമായി പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപക പരിശോധനകൾ നടന്നുവരികയാണ്. മദ്യവും ലഹരിമരുന്നുകളും ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ല. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണുമെന്നും നിയമലംഘകരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്ന കേസുകളിൽ സാഹചര്യങ്ങളും നിയമവ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇത്തരം പ്രവണതകൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പൊലീസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നെടുമ്പാശേരിയിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്നുപേർ മരിച്ച സംഭവം സമൂഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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