ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു; ആറ് ജില്ലകളിൽ യെലോ അലെർട്ട്, ഹൈറേഞ്ചിൽ തണുപ്പ് കനക്കുന്നു
24, 25, 26, 27 തീയതികളിലാണ് മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ മിനി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : November 21, 2026 at 3:41 PM IST
കാസർകോട്: ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ തുലാവർഷം തിരിച്ചു വരുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട 'അക്വാൻ' ചുഴലിക്കാറ്റിലേക്ക് വടക്ക് കിഴക്കൻ കാറ്റ് ആകർഷിച്ചതോടെയാണ് കേരളത്തിൽ തുലാവർഷം കുറഞ്ഞത്. ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ട് ദുർബലമായതോടെയാണ് കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഒരു മാസത്തിനിടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആയിരുന്നു 'അക്വാൻ'.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ ആയിരുന്നെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഉയർന്ന താപനില റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. രാത്രിയിൽ തണുത്ത കാലവസ്ഥയുമാണ്. ഹൈറേഞ്ചിൽ താപനില 7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യലേക്ക് എത്തി.
അതേ സമയം 24, 25, 26, 27 തീയതികളിലാണ് മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ മിനി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
24 ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും 25 ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലുമാണ് യെലോ അലെർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ (ISOL. H) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർഥമാക്കുന്നത്.
തണുപ്പ് കൂടുന്നു
കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് കൂടുന്നു. ഇടുക്കിയിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും താപനില 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു താഴെ എത്തി. മൂന്നാറിൽ 9.2 ആണ് കുറഞ്ഞ താപനില. കുണ്ടല ഡാം 7.3, വട്ടവട 9.3 എന്നിങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞ താപനില. വയനാട്ടിൽ 17 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയാണ് കുറഞ്ഞ താപനില.
തണുപ്പ് കാത്ത് മൂന്നാറും വട്ടവടയും
വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയായ മൂന്നാർ തണുപ്പിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാറിൽ ശൈത്യകാലം ആസ്വദിക്കാനായി സഞ്ചാരികളുടെ വൻ തിരക്ക് ആണ് ഓരോ സീസണിലും അനുഭവപ്പെടുക. മലനിരകളെ പുതപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞും പുലർകാലങ്ങളിലെ കഠിനമായ തണുപ്പും ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്.
മൂന്നാറിൽ നിന്ന് 44 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള കാർഷിക ഗ്രാമമാണ് വട്ടവട. ശൈത്യ കാലത്തെ ഇവിടുത്തെ കൃഷിയും മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പും ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിക്കണമെന്ന് സഞ്ചാരികൾ പറയുന്നു. മഴ കൂടി എത്തുന്നതോടെ ഹൈറേഞ്ചിൽ തണുപ്പ് ഇനിയും കൂടാനാണ് സാധ്യത. ഇതോടെ മഞ്ഞും കോടമഞ്ഞും നിറഞ്ഞ മലനിരകൾ ആസ്വദിക്കാനും തണുപ്പിന്റെ കുളിരറിഞ്ഞ് അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാനും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തുമെന്നാണ് വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലുള്ളവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
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