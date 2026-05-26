അഴിമതി, ഡിജിറ്റൽ അഴിമതി എന്നിവ തടയാന് പ്രൊജക്റ്റ് സീറോ പദ്ധതിയുമായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്
അഴിമതി രഹിത സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റുകയാണ് വിജിലൻസ് ആൻ്റ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ''പ്രോജകട് സീറോ'' പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് ആഭ്യന്തര -വിജിലൻസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
By PTI
Published : May 26, 2026 at 4:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെയും ശക്തമായ വിജിലൻസ് നടപടികളിലൂടെയും സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമഗ്ര അഴിമതി വിരുദ്ധ സംരംഭമായ "പ്രൊജക്റ്റ് സീറോ" കേരള ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പൊതുജനങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ധൈര്യമായി അറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂർണമായും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും. വിജിലൻസ് ആൻ്റ് ആൻ്റി-കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ (വിഎസിബി) ആസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. കേരളത്തെ പൂർണമായും അഴിമതി രഹിത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"ഒരുമിച്ചു നമുക്ക് അഴിമതി രഹിത കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാം. അഴിമതിയോട് നമുക്ക് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. എല്ലാ മേഖലകളിലും അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൈക്കൂലി നൽകാതെ തന്നെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ പദ്ധതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു."നിലവിൽ, പല ഓഫീസുകളിലും, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പോലും കൈക്കൂലി നൽകിയതിനുശേഷം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. അത് കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും," ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
അഴിമതി സംഭവങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും, വിവരം നൽകുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നേതാക്കളെയും വിജിലൻസ് അധികൃതർ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും അഴിമതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആരെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ചെന്നിത്തല, അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സാങ്കേതികമായി നയിക്കപ്പെടുന്ന അഴിമതികൾ തടയുന്നതിന് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.അഴിമതി നടന്നതിനുശേഷം നടപടിയെടുക്കുക മാത്രമല്ല, അഴിമതി നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ അത് തടയുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വിജിലൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോധമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
1969 ലെ വിജിലൻസ് മാനുവൽ ഇന്നത്തെ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതുക്കിയ മാനുവലിൻ്റെ കരട് ഇതിനകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.സംസ്ഥാനത്തെ വിജിലൻസ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും തീവ്രമായ അഴിമതി വിരുദ്ധ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ ട്രാപ്പ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും പി.സി ആക്ട് ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, നിയമന അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"പദ്ധതിക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മതിയായ പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ, അത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വിപ്ലവമായി മാറുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റ് കറപ്ഷൻ ഡയറക്ടർ മനോജ് എബ്രഹാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സ്നേഹാദരവ് എന്ന പേരിൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മന്ത്രി ആദരിച്ചു. പ്രോജക്ട് സീറോ പദ്ധതിയുടെ പ്രകാശനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ പൊലീസ് ഉപദേഷ്ടാവ് എ ഹേമചന്ദ്രൻ, വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ഐ.ജി.പി (ഇൻ ചാർജ്) തോംസൺ ജോസ് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി.
