ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം പോരാ, കയറ്റുമതിയ്ക്കും വേണം; കേരളത്തില് മദ്യ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്
ചില വിവാദ നടപടികള് വേണ്ടിവരും, പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകും. എതിർപ്പുകള് പരിഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നും മദ്യത്തെ വ്യവസായമായി കാണണമെന്നും മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്.
Published : October 23, 2025 at 5:06 PM IST
പാലക്കാട് : സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യ വ്യവസായത്തിന് കൂടുതൽ നിക്ഷേപക സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഉദ്ദേശ്യത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് മന്ത്രി എംബി രാജേഷിന്റെ പ്രസ്താവന. കേരളത്തിന്റെ മദ്യ മേഖലയെ സുസ്ഥിരവും സാമ്പത്തികമായി പ്രയോജനകരവുമായ ഒരു വ്യവസായമാക്കി മാറ്റാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്നതിന്റെ ശക്തമായ സൂചനയായി എംബി രാജേഷിന്റെ പ്രസ്താവനയെ കാണാം.
മദ്യ ഉത്പാദനത്തില് വരും കാലങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമീപനത്തില് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത്. 2023-ൽ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ മദ്യ ഉപഭോഗം മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്. ദേശീയ ശരാശരിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 12.4 ശതമാനം ആണ് കണക്ക്.
എംബി രാജേഷ് പറഞ്ഞത്...
'കേരളത്തില് തദ്ദേശീയമായി മദ്യ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കണം, ആഭ്യന്തരമായുള്ള ഉപയോഗത്തിന് പുറമെ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും സാധിക്കണം' -ഇതാണ് സംസ്ഥാന എക്സൈസ് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന. എലപ്പുള്ളിയിലെ മദ്യ നിർമാണ ശാലയെ ചൊല്ലി എതിർപ്പും വാക്പോരും നിലനില്ക്കുന്ന അതേ പാലക്കാട്ട് വച്ച് തന്നെയാണ് മന്ത്രി ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയതും.
പ്രാദേശിക എതിർപ്പികുകള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരം എതിർപ്പുകള് പരിഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ പക്ഷം. ഇത്തരം ആശങ്കകൾ പുരോഗതിയെ തടസപ്പെടുത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ഒമ്പത് ഡിസ്റ്റിലറികൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, അവയിൽ നിന്ന് മദ്യമൊന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
'സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തമായി മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്, പക്ഷേ ചില നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യക്കാർ പ്രാദേശിക ഉത്പാദനത്തെ എതിർക്കുന്നു,' -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'മദ്യം എന്നത് ഒരു വ്യവസായമാണ്. വ്യവസായം ആയിട്ടുവേണം അതിനെ കാണാൻ. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന നിലയില് കൂടുതല് നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരാനും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും തൊഴില് അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുന്ന സമീപനമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്' -മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ജല ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ ജല സാഹചര്യവും അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമല്ലെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ചില വിവാദപരമായ നടപടികൾ ആവശ്യമായി വരാമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയില് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ദീർഘകാല മദ്യനയത്തിന്റെ അഭാവം നിക്ഷേപകരെയും വ്യവസായികളെയും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
